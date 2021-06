Nóng trong tuần: Cảnh tượng hãi hùng sau cú bẻ lái của tài xế xe tải cứu 2 mạng người

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 20:16 PM (GMT+7)

Cảnh tượng hãi hùng sau cú bẻ lái của tài xế xe tải cứu 2 mạng người; Kết quả xét nghiệm COVID-19 của toàn bộ nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM... là những tin nóng nhất trong tuần.

Cảnh tượng hãi hùng sau cú bẻ lái của tài xế xe tải cứu 2 mạng người

Trưa 8/6, anh Vương Văn Pháp (SN1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 23C-010.59 kéo theo rơ moóc BKS 23R-000.13 lưu thông trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang. Khi tới thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, thì bất ngờ có 2 người điều khiển xe máy sang đường chuyển hướng đột ngột, tạt đầu xe anh. Do khoảng cách khá gần nên anh không thể phanh nên mới đánh lái sang để tránh đâm vào 2 người họ.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau đó chiếc xe đầu kéo lao lên vỉa hè, làm vỡ khoảng 40m nắp cống. Anh Pháp bị bật từ ghế lái sang ghế phụ, đập mặt vào taplo, khiến phương tiện mất lái, tông thẳng vào 13 xe máy và thiết bị điện lạnh được bày bán trên vỉa hè. Chiếc xe không tông trúng nhà dân. Về thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Nhiều người đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ anh ngay tại hiện trường.

Chiều 10/6, anh Pháp cho biết anh đã nhận được khoảng 1 tỷ đồng và anh xin dừng nhận sự trợ giúp của mọi người.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được cấp chứng nhận an toàn

Chiều 10/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết những thông tin báo chí phản ánh về việc Liên danh tư vấn Apave-Certifer-Tricc (Tư vấn ACT - Pháp) đưa ra cảnh báo 16 nguy cơ mất an toàn dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là những cảnh báo cũ. Bộ GTVT đã có thông tin gửi báo chí về nội dung này.

Ngày 5/5, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã ban hành Chứng nhận an toàn hệ thống số EC_9082_0022_rev 02 do CERTIFER SA cấp (thay thế Chứng nhận đã cấp ngày 29/4/2021). Bộ GTVT cho rằng với chứng nhận an toàn này, dự án đủ điều kiện an toàn đưa vào vận hành, khai thác.

Một chuyến chạy thử nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 4/2021

Hiện Bộ GTVT đang chờ Hội đồng Nghiệm thu nhà nước nghiệm thu công trình xây dựng, xem xét, đánh giá cuối cùng để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Thông báo của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội và Tổng thầu Trung Quốc hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành, khai thác.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện cũng đã được cấp chứng nhận của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kết quả đánh giá an toàn bước 2 về hệ thống tín hiệu. Công ty Metro Hà Nội cũng đã hoàn thiện lại 64 quy trình xử lý tình huống khẩn cấp và đã diễn tập ngoài hiện trường, bổ sung các biển chỉ dẫn cho người khuyết tật...

TPHCM: Thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022

Từ ngày 1/1/2022, phí bảo vệ môi trường được thay bằng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Theo đó, người dân TP HCM sẽ đóng "phí thoát nước" thay vì phí bảo vệ môi trường như hiện nay.

Hiện người sử dụng nước trên địa bàn TP HCM ngoài trả tiền mua nước sạch còn phải đóng 10% VAT và 10% phí bảo vệ môi trường (thu trên đơn giá nước sạch).

Cách thu "phí thoát nước" từ năm 2022 vẫn dựa vào đơn giá sử dụng nước của mỗi hộ dân và tăng thêm 5% mỗi năm từ năm 2022-2045. Cụ thể, năm 2022 là 15%, năm 2023 là 20%, năm 2024 là 25% và năm 2025 là 30%.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận (nguồn tiếp nhận là các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như sông suối, kênh rạch, ao hồ, đảm phá, biển, các tầng chứa nước dưới đắt) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đội tuyển Việt Nam nhận "mưa" tiền thưởng sau 2 trận chiến thắng Malaysia và Indonesia

Ngày 12/6, theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia kết thúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng đến toàn đội. Chủ tịch nước chúc toàn đội tự tin, tiếp tục bước vào trận đấu sắp tới với sự chuẩn bị thật tốt.

Ngoài ra, với trận này thắng của ĐTVN, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển và vận động một số doanh nghiệp thưởng động viên toàn đội 1 tỷ đồng. VFF cũng thưởng 2 tỷ đồng cho chiến công của đội tuyển.

Trước đó, ở trận thắng đội tuyển Indonesia (ngày 7/6), Chủ tịch nước thưởng đội 1 tỷ đồng, VFF thưởng 1 tỷ đồng.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của toàn bộ nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 7/6 đến 13/6) tăng 1555 ca nhiễm. Trong đó, ngày 9/6 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 407 ca. Trong tuần vừa qua có 6 ca tử vong liên quan tới COVID-19.

Ngày 7/6, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người với các trận thi đấu trong vòng loại World Cup 2022, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Hà Nội, ngày 7/6, tại huyện Đông Anh ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, yêu cầu quyết không để dịch lây lan. Từ đó, xem xét lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu.

Tại Hà Tĩnh, bắt đầu từ 12h trưa 8/6, TP.Hà Tĩnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đà Nẵng, sau 21 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng, chính quyền thành phố cho mở lại hoạt động ăn, uống tại chỗ, tắm biển, từ 0h ngày 9/6.

Tại Tiền Giang, từ 0h ngày 12/6, tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, cho đến khi có thông báo mới.

Tại TPHCM, ngày 13/6, do đã kiểm soát được dịch COVID-19, UBND quận Gò Vấp kiến nghị UBND TP.HCM dừng thực hiện Chỉ thị 16, có thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 cho hết 15 ngày giãn cách rồi mới quyết định.

Cũng trong ngày 13/6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM đã hoàn tất xét nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên làm việc tại đây, số ca dương tính thực tế lên đến 53. Trước đó, ngày 12/6, bệnh viện này đã được tạm phong tỏa vì phát hiện nhân viên bệnh viện mắc COVID-19.

