Nóng trong tuần: Bộ Công an điều động đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Bộ Công an điều động đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Chìm ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại, 17 người tử vong... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bộ Công an điều động đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Bộ trưởng Bộ Công an mới đây có quyết định về công tác cán bộ đối với chín cán bộ công an ở cấp Cục trưởng, Tư lệnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Trong đợt điều động lần này, đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang được phân công đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thay cho đại tá Nguyễn Ngọc Lâm vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Công ty chốt cọc đất kiểu "sàn diễn lô tô" bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 4/3, lãnh đạo huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc Nam Khương có trụ sở tại thị xã Bến Cát (Bình Dương) vì mở hội cọc đất như kiểu “sàn diễn lô tô”.

Nhân viên công ty này chốt cọc kiểu "sàn diễn lô tô".

Theo đó, công ty này bị phạt vì hành vi “kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản” được quy định tại Điều 59 Nghị định số 16 của Chính phủ ngày 28/1/2022 quy định xử phạt hành chính về xây dựng.

Với hành vi này, UBND huyện Lộc Ninh đã quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Địa ốc Nam Khương số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, clip công ty bất động sản này dựng rạp để nhân viên chốt cọc đất nền trong khung cảnh nhốn nháo, la hét, giành giật của các cò đất dẫn khách hàng, chốt cọc kiểu như chơi “lô tô” trúng thưởng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm.

Chính quyền địa phương lên tiếng về clip bố bế con đã qua đời xin chủ nhà cho vào phòng trọ

Ngày 1/3, ông Lâm Văn Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác nhận clip đôi vợ chồng trẻ bế con nhỏ 5 tháng mới mất đứng bên ngoài khu nhà trọ xin chủ nhà cho vào phòng xảy ra trên địa bàn thị trấn.

Qua xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định vợ chồng anh N.T.V. (31 tuổi, trú xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) thuê nhà trọ ở khu phố 3 được 19 ngày.

Đôi vợ chồng trẻ bế con 5 tháng tuổi mới qua đời xin chủ nhà trọ được vào nhà trọ thắp hương gây xôn xao.

Khoảng 18h30 tối 27/2, chị S. (vợ anh V.) đưa con là cháu C. (5 tháng tuổi) đến Trung tâm Y tế huyện Tân Biên thăm khám do đã sốt 2 ngày. Tại trung tâm, bác sĩ cho hay cháu C. đã tử vong ngoại viện. Chị S. sau đó đưa cháu C. về nhà trọ.

Tại nhà trọ, ông Đ.M.H (61 tuổi, trú thị trấn Tân Biên - chủ nhà trọ) yêu cầu chị S. ngồi ghế đợi anh V. về để bàn bạc xem mang thi thể của cháu C. về quê nhà ở xã Thạch Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ.

Ít phút sau, anh V. đi làm trở về nhà (trước đó có uống rượu), thấy chị S. bế cháu C. trên ghế đá nên đã hiểu nhầm việc chủ nhà trọ không cho vợ con vào, dẫn tới việc xảy ra cãi vã lớn tiếng, không nghe ông H. giải thích. Đúng lúc này, ông S. (hàng xóm) nhìn thấy nên đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Chủ nhà trọ cũng đã yêu cầu vợ chồng anh V. đưa thi thể cháu bé vào nhà trọ.

Đề xuất thay đổi tên gọi các hạng giấy phép lái xe

Trong dự thảo về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất phân loại GPLX thành 11 hạng, với các tên gọi có sự khác biệt so với hiện nay, gồm A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E và DE.

Trong đó, hạng A01 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh từ 50 cm3 đến 175 cm3. Hạng A2 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh trên 175 cm3 trở lên. Hạng A3 cấp cho người lái mô tô ba bánh.

Dự thảo lần sáu về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới về giấy phép lái xe.

Hạng B cấp cho người lái ô tô chở người đến chín chỗ kể cả chỗ của người lái xe; ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg… (không chia thành B1 và B2 như hiện nay).

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất người khuyết tật điều khiển phương tiện tham gia giao thông được cấp GPLX phù hợp với loại xe và tình trạng khuyết tật, thay vì được cấp hạng A1 như quy định hiện hành.

GPLX hạng A01, A2, A3 không thời hạn; GPLX hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; GPLX hạng C, D2, D, BE, CE, D2E, DE có thời hạn năm năm kể từ ngày cấp.

Chìm ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại, 17 người tử vong

Vào khoảng 14h30 chiều 26/2, ca nô du lịch mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng, thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam.

Trên đường từ Cù Lao Chàm vào đến gần bờ biển Cửa Đại thì ca nô bị lật. Vụ tai nạn khiến 39 người trên ca nô rơi xuống nước, trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên.

Vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong, 22 người bị thương. Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Trước khi gặp tai nạn, tàu đã không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên Trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu phương tiện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình di chuyển về gần Cửa Đại thì gặp gió lớn, sóng to đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ và nước vào, gây lật úp dẫn tới vụ tai nạn.

Sau tai nạn thuyền trưởng đã quay lại tháo mang thiết bị vô tuyến điện mang đi. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã yêu cầu người lái tàu không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.427.225 ca, trong đó có 2.678.630 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 117.379 ca/ngày.

Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định, dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/1/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 1/3/2022.

Trong quyết định sửa đổi vừa ban hành sáng 1/3, Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml chứa 10 mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng khẳng định lại việc kiểm soát hiệu quả và thực hiện nghiêm các công thức, phương châm phòng chống dịch đã được tổng kết. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

