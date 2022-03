Chìm tàu 17 người chết ở Quảng Nam: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Công tác điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu ở Quảng Nam làm 17 người chết được thực hiện khẩn trương, đến nay chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Chiều 3/3, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện nay công tác điều tra nguyên nhân tàu chìm khiến 17 người chết ở Cửa Đại (Hội An) đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa có đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

"Việc đi đến quyết định khởi tố vụ án phải trải qua đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định. Đối với tai nạn chìm tàu gây hậu quả nghiêm trọng này, ngay khi có đủ căn cứ thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam sẽ khởi tố vụ án sớm nhất có thể", Đại tá Lai nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, thu thập thông tin liên quan đến vụ chìm tàu 17 người chết ở Cửa Đại (Hội An).

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Trần Hậu, Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng thông tin, tại Điều 18, Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định khởi tố vụ án hình sự không phải là quyền mà là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội.

Luật sư Trần Hậu cho biết: Việc xác định dấu hiệu phạm tội sẽ dựa trên những căn cứ như nội dung tố giác của cá nhân; tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; người phạm tội tự thú hay cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Luật sư Trần Hậu, Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng

"Do vậy, nếu kết quả xác minh xác định được hậu quả đã xảy ra không phải là tai nạn thông thường mà có sự vi phạm pháp luật hình sự dẫn dến hậu quả thì các cơ quan tố tụng cần tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, áp dụng các biện pháp tố tụng để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội đúng pháp luật quy định.

Như thế, chúng tôi cho rằng hoạt động điều tra hiện đang được tiến hành liên quan đến vụ tai nạn cần phải mở rộng phạm vi để điều tra về các vấn đề liên quan đến các cơ quan quản lý hoạt động lưu thông tàu. Việc khởi tố hay không khởi tố vụ án cần phải xem xét các vấn đề có dấu hiệu tội phạm hay không để được tiến hành theo quy định của pháp luật hình sự", Luật sư Hậu nhìn nhận.

Giám định vỏ tàu cao tốc QNa-1152 Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan điều tra đang lấy mẫu vỏ ca nô đem đi giám định xem sức bền có đảm bảo hay không. Ngoài ra, cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp yêu cầu Thuyền trưởng Lê Sen không được đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, ca nô chạy với tốc độ 32 km/h.

