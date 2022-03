Sự thật clip bố bế con 5 tháng tuổi qua đời xin được đưa vào phòng trọ

Thứ Ba, ngày 01/03/2022 15:51 PM (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ quan công an xác minh, mời các bên có liên quan đến làm việc để làm rõ clip đôi vợ chồng trẻ bế con nhỏ 5 tháng mới mất đứng bên ngoài phòng trọ.

Ngày 1/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một đôi vợ chồng trẻ bế con nhỏ 5 tháng tuổi mới mất xin chủ nhà trọ cho vào nhà, tuy nhiên bị từ chối.

Đôi vợ chồng trẻ bế con 5 tháng tuổi mới qua đời xin chủ nhà trọ được vào nhà trọ thắp hương gây xôn xao.

Hai bên sau đó đã tranh cãi gay gắt trong khi người phụ nữ trẻ được cho là mẹ cháu bé đang bế bé gái lớn chỉ biết kêu khóc.

“Cho con vào nằm nửa tiếng đồng hồ, đốt nhang rồi đưa đi chùa cũng không được hả”, người bố trẻ xin chủ trọ.

Cuối cùng, người đàn ông được cho là chủ nhà trọ vẫn nhất quyết không cho gia đình vào, hai vợ chồng đành bế con nhỏ lững thững rời đi.

Clip có độ dài khoảng 6 phút sau khi được đăng tải đã gây sự chú ý của cư dân mạng. Trong đó, rất nhiều người bày tỏ xót xa và mong cháu bé 5 tháng tuổi tìm được nơi an nghỉ cuối cùng. Sự việc được cho là xảy ra tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, ông Lâm Văn Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác nhận clip trên xảy ra trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, UBND thị trấn Tân Biên đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Tân Biên, khoảng 19h30 ngày 27/2, Công an thị trấn Tân Biên nhận được tin báo tại nhà trọ Gia Hân thuộc khu phố 3 xảy ra vụ gây mất trật tự công cộng.

Qua xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định vợ chồng anh N.T.V. (31 tuổi, trú xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) thuê nhà trọ ở khu phố 3 được 19 ngày.

Khoảng 18h30 tối 27/2, chị S. (vợ anh V.) đưa con là cháu C. (5 tháng tuổi) đến Trung tâm Y tế huyện Tân Biên thăm khám do đã sốt 2 ngày. Tại trung tâm, bác sĩ cho hay cháu C. đã tử vong ngoại viện. Chị S. sau đó đưa cháu C. về nhà trọ.

Tại nhà trọ, ông Đ.M.H (61 tuổi, trú thị trấn Tân Biên - chủ nhà trọ) yêu cầu chị S. ngồi ghế đợi anh V. về để bàn bạc xem mang thi thể của cháu C. về quê nhà ở xã Thạch Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ.

Ít phút sau, anh V. đi làm trở về nhà (trước đó có uống rượu), thấy chị S. bế cháu C. trên ghế đá nên đã hiểu nhầm việc chủ nhà trọ không cho vợ con vào, dẫn tới việc xảy ra cãi vã lớn tiếng, không nghe ông H. giải thích. Đúng lúc này, ông S. (hàng xóm) nhìn thấy nên đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Chủ nhà trọ cũng đã yêu cầu vợ chồng anh V. đưa thi thể cháu bé vào nhà trọ.

Công an thị trấn Tân Biên đã mời những người có liên quan đến làm việc và có kết quả xác minh ban đầu như trên. Tại trụ sở công an, ông S. đã xin lỗi và xoá clip nói trên.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh V, UBND thị trấn Tân Biên đã thăm hỏi, kêu gọi hỗ trợ quan tài và các vật dụng khác để lo hậu sự cho cháu C.

