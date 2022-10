Nóng trong tuần: 2 cựu cán bộ PCCC ở Bình Dương bị khởi tố trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết

2 cựu cán bộ PCCC ở Bình Dương bị khởi tố trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết; Con trai gửi đơn xin bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng... là những tin nóng nhất tuần qua.

Con trai gửi đơn xin bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, VKSND TP HCM, TAND TP HCM xin giảm án cho mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam).

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3. Ảnh: CACC

Theo đó, ông Tuấn xin các cơ quan tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do từ trước đến nay bà Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Ông Tuấn cũng chia sẻ, thông qua luật sư ông biết trong quá trình điều tra vụ án, mẹ ông đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái phạm.

Vì vậy, ông mong các cơ quan tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bà Hằng và xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án.

Trước đó, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ bà Hằng bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo VKS, CQĐT cần làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều người.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị bắt

Ngày 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm.

3 bị can khác bị khởi tố gồm: Trương Huệ Vân (SN 1988, trú tại TP HCM) Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (1984, trú tại TP HCM) là Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; và Hồ Bửu Phương (SN 1972, trú tại TP HCM) cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

2 cựu cán bộ PCCC ở Bình Dương bị khởi tố trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết

Ngày 7/10, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các lệnh, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1985); quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Duy Linh (SN 1981) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Nguyễn Duy Linh - nguyên trung tá, đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH TP Thuận An và bị can Nguyễn Văn Võ - nguyên đại úy, cán bộ của đội này. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai cán bộ nói trên.

Quán karaoke An Phú bị cháy ngày 6/9

Lý do 2 cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) TP Thuận An bị khởi tố là do liên quan vụ cháy quán karaoke hậu quả làm 32 người tử vong.

Cụ thể, khi được phân công quản lý địa bàn nhưng lại buông lỏng, làm hời hợt. Trong khi đó, theo quy định, trách nhiệm của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH mỗi năm phải kiểm tra hệ thống PCCC 2 lần nhưng 2 cựu cán bộ này kiểm tra không đầy đủ hoặc kiểm tra cho có, dẫn đến hệ thống PCCC của quán không đạt yêu cầu cũng như không triển khai tập huấn công tác PCCC cho nhân viên trong quán.

Cán bộ ném tiền tung tóe ở Đà Nẵng nói lý do là để tự vệ

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tạm đình chỉ công tác đối với ông Đ.C.P, Phó trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất.

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, việc tạm đình chỉ công tác đối với ông P. để đảm bảo công tác xác minh, phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ các hành vi vi phạm và chuẩn mực đạo đức của cá nhân này. Về dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của cá nhân sẽ do cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 2/10, đoạn clip ghi lại cảnh ông P. ném tiền tung tóe tại một quán bún khiến nhiều người bất bình.

Theo tường trình vụ việc, ông P. cho rằng do nhân viên quán bún đã đối xử không tốt với con mình (trẻ bị chậm nói) khi trả tiền thừa bằng nhiều tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng nhàu nát. Đồng thời, ông P. tố bị chủ quán, nhân viên hành hung, ném chai lọ vào sáng 2/10.

"Đến khi chủ quán cùng nhân viên tiến đến tôi đôi co qua lại làm vung những tờ tiền tôi đang cầm sang bên, bản thân tôi tự vệ vì người của quán rất đông", ông P. lý giải cho hành động ném tiền của mình.

Còn theo chủ quán bún, sau khi ném tiền, ông P. đã thách thức “tụi bây đưa rác cho con tao à” và đe dọa: "Nhà tao ở đây, xem chúng mày kinh doanh được bao lâu”.

