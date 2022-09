Tin tức 24h qua: "Hot girl" Tina Dương có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 20:17 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Hot girl" Tina Dương có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 12 người chết trên con tàu neo đậu ở ngoài khơi Côn Đảo;... là những tin tức nổi bật 24h qua.

"Hot girl" Tina Dương có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ việc lùm xùm của “hot girl” Bắc Giang Tina Dương (tên thật N.T.V.A, SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang), chiều 30/9, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết người này có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D (SN 1999, trú tỉnh Đồng Tháp) là đại diện Công ty cổ phần Gia đình Việt (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Theo đó, đơn tố cáo đối tượng N.T.V.A có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc 1 chiếc ô tô.

Tina Dương tại một trang trại ở Bình Thuận. Ảnh: NVCC

Sau khi tiếp nhận và điều tra xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Tina Dương lên làm việc. Bước đầu, cô gái này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đại diện Công an TP Phan Thiết, trong thời gian N.T.V.A. được triệu tập làm việc, đơn vị còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố cáo cô gái này có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,7 tỉ đồng.

12 người chết trên con tàu đang neo đậu ở ngoài khơi Côn Đảo

Ngày 30/9, ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tàu Wu Zho 8 (mang quốc tịch Trung Quốc) đang neo đậu cách Côn Đảo 63 hải lý về hướng Đông Nam, có 21 thuyền viên bị ngộ độc. Trong đó có 12 người đã tử vong, 9 người đang được cấp cứu tại Trung tâm Quân Dân Y Côn Đảo.

Trung tâm Quân Dân Y Côn Đảo đang cấp cứu 9 thuyền viên bị ngộ độc.

Con tàu trên đang thả neo trên biển tại tọa độ 08 độ 14 phút 01 giây N – 107 độ 35 phút 29 giây E cách Côn Đảo 63 hải lý về hướng Đông Nam.

Trước đó, Công ty TNHH Hoyer Tranpost Việt Nam, đơn vị được chỉ định Đại lý cho tàu Wu Zhou 8 cũng có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Giám đốc CDC Vũng Tàu, thông báo nhờ sắp xếp cấp cứu cho các thuyền viên trên tàu.

Sự cố xảy ra khi tàu Wu Zhou 8 đang trên hải trình trình từ Thái Lan đến Trung Quốc.

Tước danh hiệu công an nhân dân với 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên

Chiều 30/9, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định kỷ luật với đối với 5 CBCS liên quan đến vụ bạo lực với 2 thiếu niên đi xe máy.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định: Tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Trước đó, lúc 15h ngày 25/9, Tổ tuần tra Đội CSGT - TT Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy chở theo 1 người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quãng đường khoảng 30 km. Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải (khu vực cơ sở thu mua tôm Ông Sái) thì lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

Lúc này, 3 đồng chí Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên. Toàn bộ diễn biến vụ việc bị camera giám sát của nhà kho ghi lại.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Bùi Nhật Quang bị kỷ luật

Ngày 30/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT), Bộ Chính trị nhận thấy ông Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 11-2019 đến tháng 8-2020) và nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với ông Bùi Nhật Quang đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Vỡ đê ở Nghệ An

Suốt đêm ngày 29/9 đến rạng sáng 30/9, hàng trăm người đã thay phiên nhau vá đoạn đê bị vỡ ở xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Đoạn đê được phát hiện vỡ vào khoảng 20h ngày 29/9. Đây là đê kênh thấp hay còn gọi là đê Hội Tĩnh (ở xóm 7 làng Rà, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên). Sự cố vỡ đê gây ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu).

Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung vận chuyển vật liệu để đắp đê.

Lực lượng quân đội, công an địa phương dầm mình trong dòng nước siết để vá đê.

Trên địa bàn huyện này bờ đê sông, hồ đập cũng bị sạt lở với tổng chiều dài 220 m tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam, trong đó đập Hóc Cối xã Quỳnh Tam bị sạt lở 20 m. Huyện đã huy động trên 150 người gồm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 16, bà con Giáo xứ Phú Xuân, Công an, quân sự xã, nhân dân... tích cực gia cố ngay trong đêm và đã hoàn thành.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-34-hot-girl-34-tina-duong-co-dau-hieu-lam-dung-tin-nh...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-34-hot-girl-34-tina-duong-co-dau-hieu-lam-dung-tin-nhiem-chiem-oat-tai-san-a572432.html