Nóng trong tuần: Truy nã đỏ ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 20:14 PM (GMT+7)

Ông chủ Nhật Cường đang bị truy nã đỏ trên toàn thế giới; Nguyên do của việc rải đá trắng xuống sông Tô Lịch (Hà Nội); Alibaba lửa đảo hơn 6.700 người;... là những thông tin “nóng” nhất tuần qua.

Ông chủ Nhật Cường đang bị truy nã đỏ trên toàn thế giới

Lực lượng cảnh sát khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile.

Sáng 18/9, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 39 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội với sự góp mặt của các đại diện ban, ngành trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Interpol, đại diện Hiệp hội ASEAN và hơn 300 đại biểu cảnh sát của 10 nước ASEAN.

Theo trung tướng Vệ, sau khi Bùi Quang Huy bỏ trốn, Cảnh sát Việt Nam đã nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy, nếu bắt được đối tượng thì trao trả cho phía Việt Nam. Hiện, Interpol đã đưa đối tượng Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Lý do rải đá trắng xuống sông Tô Lịch

Một lớp đá trắng khá dày được rải xuống đáy sông Tô Lịch đoạn đang thử nghiệm công nghệ Nano của Nhật Bản.

Ngày 16/9, công nghệ Nano - Bioreactor của Nhật Bản thử nghiệm trên sông Tô Lịch và một góc hồ Tây đã chính thức hết hạn thử nghiệm sau 4 tháng hoạt động. Các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu nước mang đi phân tích để đánh giá hiệu quả của công nghệ này.

Người dân cho biết, vài ngày trước khi hết hạn thử nghiệm của công nghệ Nano Bioreactor, dưới lòng sông đoạn thử nghiệm được rải một lớp đá trắng tinh.

Lý giải về điều này, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật - Việt (JVE) cho hay, thời gian qua, nước trong lòng sông Tô Lịch sau xử lý đã trong nhưng do lượng bùn đen tích tụ nhiều năm ở tầng đáy nên chỉ trong vài tháng thì chưa thể phân hủy hết 100%. Vì vậy, các chuyên gia và người dân khi nhìn từ trên bờ xuống dễ hiểu nhầm việc nước vẫn còn màu đen đặc trưng.

Ngày 13/9, công ty JVE nhận được chỉ đạo kỹ thuật của phía tổ chức Nhật Bản là để các Sở, chuyên gia, người dân cảm nhận rõ hơn được độ trong của nước tại khu 300m thí điểm trên sông Tô Lịch và một góc hồ Tây thì cần rải đá trắng xuống đáy. Do đó, JVE đã rải đá trắng vào khu vực thí điểm để chứng minh nước trong có thể nhìn rõ các viên đá trắng ở dưới lòng sông và tầng đáy một góc hồ Tây.

Công an Bình Dương nói gì việc 3 ô tô cùng biển số “ngũ lục”?

Chiếc xe hiệu Mazda vừa được cấp biển số vào ngày 17/9.

Tuần qua, dư luận tại tỉnh Bình Dương đã xôn xao về việc một người dân may mắn bốc trúng biển số xe có năm số 6. Chiếc xe chỉ với giá trị 800 triệu đồng nhưng sau khi có biển số đẹp chủ nhân đã được lời ngỏ hỏi mua lại xe với giá 3 tỉ đồng.

Đáng nói, sau khi thông tin về chiếc xe có số đẹp xuất hiện thì bất ngờ dân mạng “bốc phốt” nhiều xe ô tô khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương có cùng một biển số giống hệt nhau.

Đại diện phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc bốc số xe Mazda 61A 666.66 vào sáng 17/9 là hoàn toàn ngẫu nhiên và thực hiện đúng quy định. Việc xuất hiện 2 xe ô tô khác giống hệt biển số xe vừa cấp sẽ được xác minh, làm rõ. Song đến lúc này vẫn chưa có kết quả chính thức.

Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỉ đồng

Công an đã khám xét và ra lệnh bắt giữ lãnh đạo Công ty Alibaba.

Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an thu giữ nhiều xe ô tô, xe máy xịn hiệu Range Rover, Kia, Innova, SH và lượng lớn tiền mặt ở trụ sở công ty nằm ở đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.HCM). Trong số các xe thu giữ có chiếc ô tô hiệu Range Rover trị giá hàng tỉ đồng, là chiếc xe được Nguyễn Thái Luyện dùng để đi tiếp khách, giao dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Trước đó, ngày 18/9, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Hy hữu: Bước vào thang máy bị hỏng, bảo vệ rơi từ tầng 18 xuống đất tử vong

Chung cư Lotus Sen Hồng gồm 3 lô, mỗi lôcó 23 tầng được đưa vào sử dụng đã hơn 1 năm nay.

Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cùng các đơn vị liên quan đang điều tra vụ việc nam bảo vệ tử vong tại một chung cư trên địa bàn. Nạn nhân là ông N.V.K (59 tuổi, ngụ tại TP.HCM), mới làm bảo vệ tại chung cư Lotus Sen Hồng trên Quốc lộ 1 (thị xã Dĩ An) được hơn 1 tháng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ông K. thấy cửa thang máy ở tầng 18 lô A của chung cư mở nên bước vào, nhưng khi đó đế thang máy không có nên ông K. bị rơi xuống tầng hầm giữ xe, tử vong tại chỗ.

Cư dân cho biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, thang máy ở lô A của chung cư bị sự cố và nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra.