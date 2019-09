Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-5, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường do ông Bùi Quang Quy (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) làm chủ ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Việc khám xét được mở rộng ra tại một số cửa hàng khác của doanh nghiệp này ở phố Láng Hạ, Chùa Bộc... Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015. Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành, song ông chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn, hiện chưa rõ ở đâu. Bị can Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường) đang bị truy nã đỏ trên toàn thế giới Ngày 18-5, C03 ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy, sau 9 ngày sau khi đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile. Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra Bộ Công an ngày 10-7 đã khởi tố bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, về tội rửa tiền, sau 2 tội danh đã bị khởi tố trước đó là "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước.