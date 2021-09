Nóng trong tuần: "Thông chốt" kiểm dịch trên thùng xe đông lạnh với giá 700 ngàn đồng/người

"Thông chốt" kiểm dịch trên thùng xe đông lạnh với giá 700 ngàn đồng/người; Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô, bên cạnh có lo thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối... là những tin nóng nhất tuần qua.

22h ngày 12/9, Tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) tuần tra trên QL1A phát hiện xe đông lạnh do Lê Văn Tuấn điều khiển đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn.

CSGT yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh và tất cả đều sững sờ khi trong thùng xe có đến 15 người trong đó có 1 trẻ em. Một số người trong thùng xe vã mồ hơi, có dấu hiệu khó thở.

Tài xế Lê Văn Tuấn khai đón 15 người trên từ một xe khách chở từ Bến xe Long Khánh (Đồng Nai) qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700 ngàn đồng/người.

Từ lời khai này, Trạm CSGT Hàm Tân lập tức triển khai truy tìm và tạm giữ 2 xe 7 chỗ. Hai lái xe này thừa nhận cả 2 xe 7 chỗ chở 15 người từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị. Khi đến Long Khánh, cả 2 đã móc nối thuê lái xe đông lạnh chở từ Long Khánh ‘thông chốt’ qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên tiếp tục đưa về quê...

Trưa 13/9, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, UBND huyện Hàm Tân bố trí một cơ sở cách ly để tất cả những người này được ăn, nghỉ miễn phí. UBND tỉnh Bình Thuận sẽ có văn bản gởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quảng Trị đề nghị phối hợp đón công dân về quê.

Tài xế "quên" đổi bằng lái xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Hiện nay chỉ quy định một mức xử phạt hành vi người có GPLX ô tô để quá hạn 6 tháng với mức phạt 4 - 6 triệu đồng. Tuy nhiên, tại dự thảo sửa đổi Nghị định 100, hành vi này được chia nhỏ thành 2 mức: GPLX quá hạn dưới 3 tháng và quá hạn trên 3 tháng với các mức xử phạt khác nhau.

Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng.

Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm có GPLX nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên; không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo Bộ GTVT, việc tăng mức xử phạt trên nhằm ngăn chặn tình trạng người vi phạm không xuất trình GPLX để chấp nhận nộp phạt thay vì bị tước GPLX.

Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô, bên cạnh có lo thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối

Khám nghiệm hiện trường vụ ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi), Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tử vong trong xe ô tô, công an phát hiện nạn nhân nằm chết trên ghế tài xế trong trạng thái ngả về phía sau, dây an toàn vẫn được thắt ngang người. Cạnh thi thể nạn nhân có 2 lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối đã hết dung dịch bên trong và có dịch do nôn mửa màu trắng đục.

Bên trong cốp xe có một lá thư. Toàn bộ tài sản không bị mất mát hay xáo trộn. Khám nghiệm tử thi, công an xác định không có dấu vết tác động ngoại lực, trong ổ bụng có chất dịch mùi hôi của thuốc trừ sâu. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/9, ông V. rời khỏi nhà riêng trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 đến cơ quan để trực. Sáng hôm sau, mọi người đợi ông V. đến họp thì không thấy. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14 giờ, một người dân phát hiện chiếc xe của ông V. đậu bất thường bên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 nên báo cơ quan công an.

TP.HCM dồn lực xét nghiệm cho người dân đến 30/9

Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trong nước là 687.063 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca/ngày.

Tại Hà Nội: Từ 12h00 ngày 16/9, 21 quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng được hoạt động một số cơ sở kinh doanh.

Cụ thể, cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập. Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Tại TPHCM: Thành phố dồn lực xét nghiệm, xử lý dứt điểm từng vùng đỏ, bảo vệ, mở rộng vùng xanh và mở lại các hoạt động trong vùng xanh, dần phục hồi các hoạt động kinh tế. Trong thời gian từ 15 - 30/9, mỗi vùng có "màu" khác nhau sẽ có chiến lược xét nghiệm phù hợp.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất UBND Thành phố về việc triển khai thí điểm áp dụng "Thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn.

