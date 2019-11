Nóng trong tuần: Người mua xe liên tục bốc được biển “độc”, đẹp

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Người mua xe liên tục bốc được biển “độc”, đẹp; Nữ đại úy công an “làm loạn” ở sân bay sẽ bị ra khỏi ngành;… là những tin nóng nhất tuần qua.

Đội tuyển Việt Nam "quật ngã" đối thủ mạnh UAE, người hâm mộ hừng hực giấc mơ World Cup

Tối 14/11, tại lượt trận thứ 4 vòng bảng World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE. Người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam là tiền đạo Tiến Linh.

Phút 44, từ pha phối hợp với Quang Hải bên ngoài vòng 16m50, tiền đạo quê Hải Dương đã tung cú sút xa đẹp mắt vào góc cao hạ gục thủ môn của UAE. Cú sút đẹp mắt đã khiến cầu trường Mỹ Đình nổ tung.

Tiền đạo Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam hạ gục ĐT UAE

Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng G, bởi ở trận đấu trước đó ĐT Thái Lan đã để thua ĐT Malaysia với tỉ số 1-2.

Sau trận đấu, ĐT Việt Nam cũng nhận được một “cơn mưa tiền thưởng” từ các doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Chiến thắng trước ĐT UAE không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là một cú hích về tinh thần cho các cầu thủ ĐT Việt Nam trước khi bước vào cuộc đại chiến với ĐT Thái Lan diễn ra vào ngày 19/11 tới đây. Cùng với đó cũng thắp sáng lên cho bao trái tim người hâm mộ tiếp tục giấc mơ World Cup dù chặng đường tới sân chơi này vẫn còn rất xa và đầy thử thách.

Tài xế BeCar đánh nữ hành khách vì không chịu hủy chuyến

Ngày 16/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, một tài xế BeCar hành hung một phụ nữ đưa con đi khám ở bệnh viện ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Ngay sau đó, đại diện truyền thông BeGroup cho biết, đã nhận được phản ánh về việc một tài xế BeCar tên N.X.T có xô xát với khách hàng là chị P. trước một bệnh viện trên đường Hoàng Văn Thụ ngày 11/11. Tuy nhiên, hãng cho biết chị P. không phải mẹ, mà là dì của cháu nhỏ, cùng bà đưa đi khám bệnh.

Hình ảnh tài xế BeCar hành hung nữ hành khách vì không chịu hủy chuyến.

Cụ thể: vào ngày 11/11, chị P. có đặt ứng dụng gọi xe BeCar để di chuyển. Chị P. đứng khác cổng đón, tài xế đã yêu cầu khách hàng hủy chuyến, tuy nhiên chị P. không đồng ý và hai bên có xảy ra tranh luận qua điện thoại. Tài xế sau đó đã chạy đến vị trí chị P. đứng và xảy ra xô xát không đáng có. Tài xế T. ngay sau đó đã bỏ đi với sự can thiệp của các bảo vệ bệnh viện. Rất may, cháu bé và người bà đi cùng không bị sao, chị P. bị xây xát ngoài da”, BeGroup thông tin.

BeGroup cho biết đã liên hệ với hai bên để xác minh sự việc. Sau khi xác thực và định danh đúng tài xế vi phạm, hãng đã khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế N.X.T. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ chị P. và gia đình.

Nữ đại úy công an “làm loạn” ở sân bay sẽ bị ra khỏi ngành

Sáng 15/11, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật Đại uý Lê Thị Hiền (người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất), Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành.Sáng cùng ngày, Công an TP. Hà Nội cũng cho biết, đã kỷ luật Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng (mức cao nhất trong kỷ luật Đảng).

Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Công an Đống Đa) gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khiến dư luận rất bức xúc (ảnh IT).

Trước đó, Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tư-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã có hành vi gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) gây bức xúc dư luận hồi tháng 8 vừa qua.

Người mua xe liên tục bốc được biển “độc”, đẹp

Ngày 11/11, ông Trần Văn Hiền ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đi đăng ký xe và bốc được biển 73A-149.53.

Ông Hiền cho biết, sau khi bốc được biển và gắn biển, ông đưa xe ô tô về nhà. Mọi người trong gia đình ông cũng không ngạc nhiên, để ý nhiều đến biển số này. Tuy nhiên, ngay sau khi những bức ảnh chia sẻ về biển số xe của ông xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều bình luận.

Chiếc xe hiệu Hyundai Santafe gắn BKS 73A-149.53 gây xôn xao dư luận

Nhiều người cho rằng, người bấm biển số này có "bàn tay vàng" khi may mắn bấm ra biển số "đáng yêu" này, bởi quan niệm: "Một năm bốn mùa mãi sinh tài".

Trong khi đó, nhiều người đăng tải hình ảnh chiếc xe cùng BKS tràn ngập mạng xã hội, mang tính gièm pha và tranh luận về việc không may mắn của biển "kỵ dơ" của chủ nhân khi nhận biển này.

Chủ nhân biển số xe “độc lạ” này cho rằng, việc những chiếc xe gắn biển chỉ là thủ tục, quan trọng là người cầm lái phải đảm bảo lái xe an toàn, lái xe có văn hoá và cẩn thận mỗi khi tham gia giao thông.

Ông cũng cho biết, trong tương lai, nếu như có ai thích biển số xe này và muốn mua biển này với giá cao ông sẽ bán.

Ngay sau ông Hiền, ngày 12/11, anh Bùi Trọng Quang ở Hải Dương bốc được biển số 34A-34567. Nhiều người cho rằng, đây là biển số “cực đẹp” và phải là người có “bàn tay vàng” mới may mắn bốc được biển số này.

Anh Bùi Trọng Quang (SN 1988, ở TP. Hải Dương) bên cạnh chiếc xe ô tô mang BKS 34A-34567

Anh Quang cho hay, sau khi bốc được biển số 34A-34567 anh thấy khá run vì không nghĩ mình bốc được biển số đẹp như vậy. Ngay sau đó, anh chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và được rất nhiều người chia sẻ bài viết, gọi điện chúc mừng vì đã bốc được biển số này.

Chủ nhân của chiếc xe ô tô 34A-34567 cho biết thêm, tương lai, nếu có ai thích chiếc xe và biển số của anh và ngỏ ý trả giá cao anh cũng sẽ từ chối bán.

Ném xúc xích, tát nhân viên trạm dừng nghỉ, thiếu úy công an bị đình chỉ công tác

Liên quan đến vụ con mua đồ, bố tát nhân viên trạm dừng nghỉ, chiều 11/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng uý Nguyễn Xô Việt (SN 1984, cán bộ Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để xác minh, làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Thượng úy Nguyễn Việt Xô tát nhân viên sau đôi co được camera an ninh ghi lại

Theo đó, chiều 10/11, một nhóm người đạp xe đạp thể thao đã vào trạm dừng nghỉ Hải Đăng có địa chỉ tại xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên để nghỉ ngơi.

Lúc này, cháu bé trong nhóm có tiến vào khu vực quầy bán đồ ăn vặt và lấy một gói xúc xích ăn liền có giá khoảng 40.000 đồng, sau đó đã xé rách bao bì khi chưa thanh toán.

Thấy vậy, nhân viên đã nhắc nhở cháu bé, thì một người đàn ông được xác định là thượng úy Nguyễn Việt Xô (bố cháu bé) đã tiến đến và đôi co với nhân viên bán hàng, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Đỉnh điểm của việc mâu thuẫn là thượng úy Xô đã có hành động ném xúc xích vào người nữ nhân viên bán hàng tại quầy và tát vào mặt nam nhân viên đứng cạnh đó. Tất cả đã được camera an ninh ghi lại.

Công an xã Tân Phú đã mời những người liên quan đến làm việc và hoà giải tại trụ sở. Phía trạm dừng nghỉ Hải Đăng cho biết, tất cả sự việc trên xảy ra do hiểu nhầm trong quá trình cháu bé mua hàng.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tác phong người công an nhân dân.

