Nóng 24h qua: Bốc được biển “độc” 73A-149.53, chủ ô tô Santafe sẵn sàng bán nếu được giá cao

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Một người ở Quảng Bình bốc được biển số xe 73A-149.53; Ô nhiễm không khi ở Hà Nội vọt lên ngưỡng nguy hại và lan rộng… là những tin nóng nhất ngày 12/11.

Một người ở Quảng Bình bốc được biển số xe 73A-149.53

Chiếc xe hiệu Hyundai Santafe gắn BKS 73A-149.53 gây xôn xao dư luận

Mới đây, cộng đồng mạng ở Quảng Bình đang lan truyền và chia sẻ về thông tin chủ nhân của chiếc xe Santafe TM2 bấm được biển số 73A-149.53. Ngay sau đó, nhiều người cho rằng, người bấm biển số này có "bàn tay vàng" khi may mắn bấm ra biển số "đáng yêu" này, bởi quan niệm: "Một năm bốn mùa mãi sinh tài".

Trong khi đó, nhiều người đăng tải hình ảnh chiếc xe cùng BKS tràn ngập mạng xã hội, mang tính gièm pha và tranh luận về việc không may mắn của biển "kỵ dơ" của chủ nhân khi nhận biển này.

Chủ sở hữu BKS: 73A-149.53 cho chiếc xe hiệu Hyundai Santafe TM2 là ông Trần Văn Hiền ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Ngày hôm qua (11-11), ông đã đăng ký BKS này tại Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình.

Ông Hiền cho biết, sau khi bốc được biển và gắn biển, ông đưa xe ô tô về nhà. Mọi người trong gia đình ông cũng không ngạc nhiên, để ý nhiều đến biển số này.

Ông Hiền cho rằng, việc những chiếc xe gắn biển chỉ là thủ tục, quan trọng là người cầm lái phải đảm bảo lái xe an toàn, lái xe có văn hoá và cẩn thận mỗi khi tham gia giao thông.

“Trong tương lai, nếu như có ai thích biển số xe này và ý muốn mua biển này với giá cao tôi cũng sẽ bán”, ông Hiền nói thêm.

Hầu hết các điểm đo không khí ở Hà Nội sáng 12/11 đều cho chỉ số chất lượng không khí Rất xấu đến Nguy hại. Ảnh chụp màn hình Pamair lúc 6h38.

Đó là nhận định của ông Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam khi nói về tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng ở Hà Nội sáng 12/11.

Hơn 6h sáng nay (12/11), nhiều điểm quan trắc không khí ở Hà Nội cho chỉ số chất lượng vượt ngưỡng 300 – (màu nâu) mức Nguy hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của tất cả mọi người.Cụ thể, tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chất lượng không khí (chỉ số AQI) lên tới 341, Hàng Quạt lên ngưỡng 324. Ngoài ra, hàng loạt điểm ghi nhận chỉ số tím (Rất xấu) như Nguyễn Chế Nghĩa (Thanh Xuân) 299, Phạm Tuấn Tài (Cầu Giấy) 295...

Ô nhiễm không dừng ở Hà Nội mà lan ra toàn miền Bắc bao gồm cả điểm đo các tỉnh miền núi phía Bắc như Việt Trì, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh đồng bằng sông Hồng Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình hầu hết ở ngưỡng đỏ, xấp xỉ ngưỡng tím.

Đến thời điểm 16h, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ở ngưỡng đỏ (Xấu) nằm trong ngưỡng từ 151-200.

Phía Tổng cục Môi trường lý giải nguyên nhân ô nhiễm là do từ ngày 4/11 đến nay (12/11), thời tiết ở miền Bắc không có mưa, độ ẩm không khí thấp, ban ngày trời nắng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam phản bác ý kiến ô nhiễm là do nghịch nhiệt

“Người ta lúc nào cũng đổ tại thời tiết là dễ nhất. Cả tuần vừa rồi, thời tiết có bất thường nhưng tôi cho rằng, nói nguyên nhân gây ô nhiễm là nghịch nhiệt thì không phải, còn nguyên nhân chính xác từ đâu thì phải tìm hiểu.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, suốt nhiều năm nghiên cứu về không khí, ông chưa từng chứng kiến đợt ô nhiễm không khí nào trầm trọng như thế này. “Đáng lo ngại. Khủng khiếp quá. Sợ quá…”, ông thốt lên.

Bé 2 tuổi ở Nghệ An tử vong thương tâm do hóc hạt nhãn

Ngày 12/11, ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm do hóc hạt nhãn.Cụ thể, vào sáng ngày 11/11, cháu H.V.V. (2 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) cùng mẹ đi ra chợ. Tại đây, người mẹ có mua một chùm nhãn chín về để gia đình ăn tráng miệng.

Đến trưa cùng ngày, trong lúc người mẹ vào bếp để nấu cơm, bé V. chơi một mình ở khoảnh sân trước nhà rồi tự đem nhãn ra ăn. Trong lúc ăn nhãn, cháu bé không may nuốt phải hạt nhãn dẫn đến bị hóc.

Sau khi phát hiện sự việc, người mẹ hô hoán mọi người ứng cứu và đưa con đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ bị đồn là con lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên

Một trong những nội dung đồn đoán thượng úy Việt là con một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đang lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ, ngày 12/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung thượng úy Nguyễn Xô Việt (cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên) - người vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên đình chỉ 1 tháng để xác minh, làm rõ vụ việc là con trai của Đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin về nội dung trên, Đại tá Vui cho biết điều này là không đúng sự thật, bản thân ông không có con trai. Đại tá Vui khẳng định mình chưa từng đi học ở nước ngoài, tin đồn đang lan truyền là vô căn cứ.

Trước đó, chiều 10/11, một nhóm người đạp xe đạp thể thao đã vào trạm dừng nghỉ Hải Đăng có địa chỉ tại xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên để nghỉ ngơi.

Lúc này, cháu bé trong nhóm có tiến vào khu vực quầy bán đồ ăn vặt và lấy một gói xúc xích ăn liền có giá khoảng 40.000 đồng sau đó đã xé rách bao bì khi chưa thanh toán.Thấy vậy, nhân viên đã nhắc nhở cháu bé, thì một người đàn ông được xác định là thượng úy Nguyễn Xô Việt (bố cháu bé) đã tiến đến và đôi co với nhân viên bán hàng, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Đỉnh điểm của việc mâu thuẫn là thượng úy Việt đã có hành động ném xúc xích vào người nữ nhân viên bán hàng tại quầy và tát vào mặt nam nhân viên đứng cạnh đó.

