Nóng trong tuần: Khám xét trụ sở và hàng loạt chi nhánh Công ty F88

Trụ sở cùng hàng loạt chi nhánh bị khám xét, Tổng giám đốc Công ty F88 nói gì?

Công an TP.HCM ập vào trụ sở F88 trên địa bàn quận Gò Vấp, sáng 6-3. Ảnh: PLO

Trong tuần qua, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty CP kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp cùng nhiều địa điểm, chi nhánh của công ty này trên địa bàn TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, việc khám xét được thực hiện tại đây để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Trong thông cáo, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng giám đốc F88, nêu rõ: “F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật, tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. F88 cam kết có biện pháp xử kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của công ty, không tuân thủ quy định pháp luật”.

Khó khăn trong đăng kiểm dần được tháo gỡ

Sáng 11-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho ngành đăng kiểm.

Bộ trưởng GTVT cho biết ông Nguyễn Chiến Thắng là người có uy tín, kinh nghiệm, đạo đức, tâm huyết, có quá trình rèn luyện dày dạn trong ngành giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chiến Thắng

Trước đó, ngày 6-1-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội "Nhận hối lộ". Ông Hà có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý kiểm định xe cơ giới.

Liên quan đến đăng kiểm, Bộ Công an bắt đầu tăng cường lực lượng tới các trung tâm đăng kiểm của Bộ GTVT nhằm giải quyết tình trạng quá tải. 167 cán bộ, chiến sĩ bắt đầu tập huấn nghiệp vụ tại Cục CSGT. Trong khi 50 CSGT đủ điều kiện đã được được tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải tại Hà Nội và TP.HCM.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị khai trừ Đảng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức kỳ họp 28 để xem xét, đề nghị Thành ủy Hải Phòng kỷ luật đảng viên đối với ông Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Lực lượng chức năng khám xét căn biệt thự của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP. Hải Phòng) tối 18/2

Trước đó, mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng, tối 18/2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an thực hiện lệnh tạm giữ hình sự và khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca, tại phường Đằng Lâm (quận Hải An).

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

4 mẹ con chở nhau đi học, 3 người bỏ mạng dưới bánh xe “hổ vồ”

7h5 sáng 6/3, tại Km05+800 đường tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy ra vụ TNGT thảm khốc khiến 3 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, Nghệ An) điều khiển xe tải nhãn hiệu Howo đi trên tỉnh lộ 542E đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997) điều khiển cùng chiều, lúc này đang chở theo 3 con nhỏ đến trường đi học.

Vụ tai nạn đã khiến chị Hồng cùng 2 con nhỏ tử vong tại chỗ. Riêng cháu nhỏ sinh năm 2018 bị thương được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, tài xế Quân khai nhận, khi điều khiển xe tải đi trên tỉnh lộ 542E thì phát hiện một xe ô tô tải đi hướng ngược lại và một xe máy chở bốn người đi cùng chiều. Lúc này, tài xế Quân tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở bốn người.

Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân.

Sự cố hy hữu khi cụ bà 91 tuổi đi làm thẻ CCCD

Ông Nguyễn Đình Hoạt – Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, công an xã này đang kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc về trường hợp của cụ bà 91 tuổi ở địa phương chưa làm được thẻ CCCD vì hồ sơ ghi thông tin sai.

Công an Hà Tĩnh hỗ trợ cụ già làm Căn cước công dân. Ảnh: CAHS

Theo đó, tháng 3/2021, cụ Hoàng Thị Thử (91 tuổi) xin cấp thẻ Căn cước công dân. Tuy nhiên, đợi mãi mà chưa thấy có thẻ CCCD nên cụ Thử đi làm lại.

Lúc này, cụ và gia đình mới tá hỏa vì cán bộ tiếp nhận trả lời chưa thể làm do thông tin của cụ Thử trong hồ sơ gốc ghi giới tính nam và trạng thái "đã chết".

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, phía công an đang hướng dẫn, hỗ trợ sửa các thông tin bị sai trong hồ sơ của cụ Hoàng Thị Thử để gửi ra Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an để nhờ xử lý lại dữ liệu. Việc dẫn đến sai sót trong hồ sơ theo Công an huyện Cẩm Xuyên là do số lượng công dân quá lớn, áp lực công việc khi cấp thẻ CCCD nên cán bộ cập nhật dữ liệu bị nhầm lẫn.

Tư thế bất thường của người phụ nữ tử vong ở phòng tập Yoga

Chị H. được phát hiện tử vong ở phòng tập Yoga

17h30 ngày 7/3, bà Phạm Thị Cúc (SN 1985) tới phòng tập Yoga trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì phát hiện chị N.T.T.H (SN 1996, ngụ TP Đà Lạt) đã tử vong trong tư thế bị dây tập bằng vải có đầu mối treo trên xà nhà thắt siết ngang bụng, hai chân sắp chạm tới mặt sàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, song nhiều người cho rằng, rất có thể trong lúc luyện tập các động tác liên quan tới sợi dây trên, chị H. đã bị dây siết gây ngạt thở.

Được biết, chị H đã luyện tập Yoga trong nhiều năm và đang chuẩn bị thi cấp chứng chỉ hành nghề huấn luyện viên của bộ môn này.

