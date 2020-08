Nóng trong tuần: Động đất ở Sơn La, nhiều nơi tại Hà Nội rung lắc mạnh

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 20:19 PM (GMT+7)

Động đất ở Sơn La, nhiều nơi tại Hà Nội rung lắc mạnh; 7 ngày, Việt Nam ghi nhận 200 ca nhiễm COVID-19, 5 người tử vong… là những tin nóng tuần qua.

Động đất ở Sơn La, nhiều nơi tại Hà Nội rung lắc mạnh

Trưa 27/7, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng viện Vật lý địa cầu xác nhận, Hà Nội đã chịu ảnh hưởng của một trận động đất có cường độ khá mạnh nên người dân cảm nhận được sự rung lắc.

Theo đó, vào khoảng 12h15 cùng ngày, trận động đất mạnh 5.3 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu 14km. Một số nơi ở Hà Nội, Thanh Hoá, Hòa Bình… cảm nhận được rung lắc.

Nhiều người sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc mạnh, thậm chí có người cảm thấy chóng mặt, chao đảo.

Nhà cửa bị hư hỏng do ở gần tâm chấn của trận động đất

TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, trận động đất mạnh 5.3 nói trên là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Sau trận động đất chính 5.3 độ richter (tâm chấn), Viện Vật lý địa cầu tiếp tục quan trắc được 16 dư chấn của trận động đất này có độ lớn từ 2.5-4 độ richter và khoảng 10-15 dư chấn nhỏ hơn, có độ lớn dưới 2.5 độ richter.

Trận động đất chưa gây thiệt hại về người tuy nhiên đã làm hư hỏng nhiều công trình và nhà dân ở địa phương.

7 ngày, Việt Nam ghi nhận 200 ca nhiễm COVID-19, 5 người tử vong

Dựa trên số liệu Bộ Y tế công bố, trong tuần qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Chỉ trong vòng 7 ngày, từ ngày 27/7 đến nay đã có 200 ca nhiễm mới, trong đó có 171 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca COVID-19 cả nước lên 620.

Chủng virus có đặc tính lây lan nhanh hơn (ảnh minh họa)

Cụ thể:

Ngày 27/7: Công bố 11 ca nhiễm, tất cả đều ở Đà Nẵng

Ngày 28/7: Công bố 7 ca nhiễm, tất cả đều ở Đà Nẵng

Ngày 29/7: Công bố 12 ca, trong đó 9 ca ở Đà Nẵng, 1 ở Hà Nội, 1 ở Đắk Lắk, 2 ở TP.HCM

Ngày 30/7: Công bố 14 ca nhiễm, trong đó 8 ca Đà Nẵng, 1 ca Hà Nội, 5 ca Quảng Nam

Ngày 31/7: 82 ca, trong đó Đà Nẵng 45, TP.HCM 3, Quảng Nam 8, 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay

Ngày 1/8: 40 ca, trong đó: Đà Nẵng 25, Quảng Nam 10, TP.HCM 2, Thái Bình 1, 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay

Ngày 2/8: 34 ca, trong đó: Đà Nẵng 18, Quảng Nam 9, Đồng Nai 1, TP.HCM 2, Đắk Lắk 1, Hà Nam 1, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay

Trong tuần qua cũng ghi nhận 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Theo đó, các bệnh nhân tử vong chủ yếu có tuổi cao và nhiều bệnh lý nền nặng, phức tạp.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp phân tích cơ chế lây nhiễm, diễn biến, dự báo tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng và đề ra các giải pháp tối ưu để ứng phó trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam (trước đây Việt Nam đã phát hiện ra 5 chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau). Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước.

Chuyến bay giải cứu công dân từ Guinea Xích đạo đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài

Muộn hơn so với dự kiến gần 4 giờ bay, chuyến bay đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 15h10 chiều 29/7.

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thành viên trong nhóm bác sĩ trực tiếp sang Guinea giải cứu đoàn công dân về nước được biết, đoàn đã hạ cánh an toàn.

Các tiếp viên vui mừng khi hoàn thành chuyến bay đặc biệt

Chuyến bay giải cứu 120 bệnh nhân COVID-19 khá suôn sẻ. Bác sĩ Hùng cũng cho biết, có 1 số sự cố nhỏ xảy ra đó là trong hành trình bay về nhưng không ảnh hưởng gì.

Cụ thể, do thay đổi áp suất nên có hơn 10 bệnh nhân có triệu chứng sốt, khoảng 2 đến 3 bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, suy hô hấp.

Sau khi xuống san bay Nội Bài, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bão số 2 gây mưa to, gió lớn ở nhiều tỉnh từ Thái Bình – Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng nay (2/8), bão số 2 đang ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Nhiều nơi ở Thanh Hóa đang có mưa to đến rất to. Ảnh Báo Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của bão số 2– Sinlaku, trong khoảng từ 1h-7h sáng 2/8, tại Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hồi 10h sáng, tâm bão số 2 ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Đầu giờ chiều nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa.

Diễn biến đau lòng vụ 4 mẹ con trong căn nhà cháy nồng nặc mùi xăng

Tối 28/7, ông Phan Văn Thiền, chủ tịch UBND xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, cả 3 người con trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 28/7 đã tử vong. 3 cháu nhỏ đã tử vong được xác định là V.L.M.A (SN 2014); V.X.Đ (SN 2016) và V.L.M.P (SN 2017).

Vào 28/7, BVĐK Hà Tĩnh tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng nặng từ Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh chuyển ra, trong đó, hai cháu bé bị bỏng trên 95% trong tình trạng nguy kịch, còn người mẹ bị bỏng từ 70 đến 80% cũng trong tình trạng nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, do còn quá nhỏ, lại bị bỏng quá nặng nên sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bé V.L.M.P (SN 2017) đã tử vong.

Đến cuối ngày, người nhà đã xin chuyển bé V.X.Đ (SN 2016) và người mẹ Lê Thị Hiên (SN 1993) ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội để cứu chữa. Tuy nhiên, bé V.X.Đ cũng đã không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 13h30 chiều 28/7, chị Lê Thị Hiên (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Kỳ Thư) cùng ba người con bị bỏng nặng trong ngôi nhà cháy nồng nặc mùi xăng. Người dân đã phá cửa ứng cứu, nhưng một người con tử vong tại chỗ.

