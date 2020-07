Nóng trong tuần: Đà Nẵng xuất hiện 4 ca nhiễm COVID-19 chưa xác định nguồn lây

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 20:16 PM (GMT+7)

Đà Nẵng xuất hiện 4 ca nhiễm COVID-19 chưa xác định nguồn lây; Xe khách đấu đầu xe tải ở Bình Thuận, xe du lịch tự lật nhiều người chết tại chỗ ở Quảng Bình... là những tin nóng nhất tuần qua.

Đà Nẵng xuất hiện 4 ca nhiễm COVID-19 chưa xác định nguồn lây

Sau 99 ngày, Việt Nam không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 25/7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, về trường hợp mắc bệnh tại Đà Nẵng (bệnh nhân số 416), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xét nghiệm chuyên sâu,có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7/2020.

Đêm 25/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, bệnh nhân 418.

Bệnh viện C Đà Nẵng.

Sau khi xuất hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định F0, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ 13h chiều 26/7, Đà Nẵng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Bệnh viện Đà Nẵng là nơi cả 2 bệnh nhân 416, 418 cùng lui tới trước khi phát bệnh. Từ 13h ngày 26/7, hơn 2.000 nhân viên bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly xã hội. Toàn bộ bệnh viện và nơi ở của 2 bệnh nhân được phun khử khuẩn.

Chiều 26/7, các hãng hàng không Việt Nam đã và đang xây dựng phương án cho hành khách được đổi, hoàn vé chặng Đà Nẵng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng tăng tối đa chuyến giải toả khách khỏi Đà Nẵng.

Nhiều tỉnh thành đã kích hoạt hệ thống giám sát và các đội phản ứng nhanh, yêu cầu những người về từ Đà Nẵng từ 18/7/2020 phải khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Chiều tối 26/7, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19, cả hai ca đều đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Hiện tại, Việt Nam ghi nhận 420 ca nhiễm COVID-19.

Xe khách đấu đầu xe tải ở Bình Thuận, xe du lịch tự lật nhiều người chết ở Quảng Bình

Vào lúc 1h ngày 21/7, xe khách loại 16 chỗ 86B- 010.87 chở 14 người lưu thông từ hướng TP Phan Thiết đi TP.HCM. Tuy nhiên khi đi được khoảng hơn 60 km, thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe du lịch ở Quảng Bình

Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. 6 nạn nhân trên xe khách thiệt mạng tại chỗ, 2 nạn nhân khác chết trên đường cấp cứu và 7 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hai phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu bởi địa điểm xảy ra đối đầu vừa qua cầu sông Giêng (xã Tân Đức, Hàm Tân) là đoạn đường hẹp, cấm vượt.

Tuần qua cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khác, khoảng 10h50 sáng 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một ô tô chở đoàn đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống vực bên đường.

Số người tử vong trong vụ lật xe du lịch là 13, trong đó 4 người tử vong tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba, 9 người chết tại hiện trường và trên đường đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 40 người, là đoàn cựu học sinh ở phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, phần lớn có độ tuổi từ 45-47.

Ông Trần Quang Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn trên là do đi vào đoạn đường cua xe tự lật, tự gây tai nạn chứ không va chạm với ai.

Hàng loạt clip cô gái trẻ bán khỏa thân cho trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm gây bức xúc

Trên mạng xã hội mới xuất hiện hàng loạt clip ghi lại cảnh người phụ nữ không mặc quần để trẻ con vô tư sờ vào những bộ phận "nhạy cảm". Những hình ảnh này lập tức đang gây "bão", khiến cộng đồng mạng bức xúc…

Hình ảnh phòng ngủ của chị M. được camera an ninh ghi lại và bị phát tán lên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần, bên cạnh là 2 bé trai và 1 bé gái. Trong hơn 2 phút, người phụ nữ này để 3 đứa trẻ thoải mái đụng chạm chỗ nhạy cảm và thản nhiên bấm điện thoại.

Các đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội cho thấy, vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2020.

Danh tính người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn clip trên là V.H.M (35 tuổi, trú tại TP Hải Phòng).

Trả lời báo chí qua điện thoại, chị M. cho biết loạt clip trên bị kẻ gian tung lên mạng khi hack camera an ninh của gia đình chị. Chị đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Hà Giang mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua

Đêm 20 rạng sáng 21/7, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 – 300mm. Tại Thành phố Hà Giang có mưa đặc biệt to, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Mưa lũ tại Hà Giang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Ảnh HB Hà Giang.

Hà Giang là tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc. Những ngày gần đây, nhiều khu vực của Trung Quốc cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Từ đó, nhiều người cho rằng, mưa lũ tại TP Hà Giang vừa qua có mối liên hệ với đợt mưa lũ lịch sử tại Trung Quốc.

Lý giải điều này, ngày 22/7, ông Bùi Đức Tuấn - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc đã bác bỏ thông tin trên: "Mưa xuất hiện tại chỗ, do chính vùng mây hội tụ hình thành tại khu vực, không phải do mây từ những nơi khác di chuyển đến. Do đó, mưa lũ ở Hà Giang đêm 20/7 và ngày 21/7 không liên quan đến mưa lũ ở bên Trung Quốc".

Bên cạnh đó, TP Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng, xung quanh thành phố là các rãnh núi cao. Sau khi mưa xong, lượng nước ứ đọng tại các điểm đổ dồn về rất nhanh, đồng thời hệ thống thoát nước của thành phố đã cũ, xuống cấp, không đáp ứng được mức độ đô thị hóa nên xảy ra ngập sâu.

3 Tướng quân đội bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật

Từ ngày 15 đến 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ 46. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 - Ảnh: phutho.gov.vn

Trong đó, xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, UBKT Trung ương nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, các ông: Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và Đại tá Nguyễn Trọng Lương; khiển trách Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanda-nang-xuat-hien-4-ca-nhiem-covid-19chua-xac-dinh-nguon-lay-50202026720171881.htm