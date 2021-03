Nóng trong tuần: Đề nghị Tiktok Việt Nam xử lý kênh Thơ Nguyễn

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đề nghị Tiktok Việt Nam xử lý kênh Thơ Nguyễn; Nam thanh niên phóng mô tô tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long… là những tin nóng nhất tuần qua.

Đề nghị Tiktok Việt Nam xử lý kênh Thơ Nguyễn

Trong 2 ngày 25 và 27/2, TikToker Thơ Nguyễn (gần 950.000 lượt theo dõi) có đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê Kumanthong với nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan. Các clip này sau đó tiếp tục được Thơ Nguyễn đăng tải trên kênh YouTube cá nhân có tên Thơ Nguyễn (hơn 8.7 triệu lượt đăng ký) và vấp phải nhiều phản ứng của dư luận.

Ngày 12/3, Cục Thuế Bình Dương cho biết, đã kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thơ ( YouTuber Thơ Nguyễn, SN 1992, thường trú TP Thuận An, Bình Dương) trong 3 năm gần đây, kết quả cho thấy đó là con số rất “khủng”.

Cụ thể, năm 2019, bà Thơ nộp gần 1,5 tỷ đồng; năm 2020 nộp 360 triệu đồng, những tháng đầu năm 2021 nộp 213,5 triệu đồng. Theo đó, trong 3 năm từ 2019 đến đầu năm 2021, YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng thuế thu nhập.

Hình ảnh Thơ Nguyễn và búp bê được được đăng tải lên Tik Tok và YouTube

Cũng trong ngày 12/3, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương đã đến nhà riêng YouTuber Thơ Nguyễn để làm việc. Trong quá trình gặp mặt, YouTuber Thơ Nguyễn chia sẻ, do bị “sốc” sau khi nhận quá nhiều phản ứng từ dư luận, người này đã phải đi bệnh viện truyền nước. Bà Thơ hẹn sáng thứ 2 (ngày 15/3) sẽ lên làm việc về những vấn đề liên quan.

Ngày 13/3, Cục An toàn thông tin đề nghị Công ty TNHH công nghệ Tiktok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video nêu trên, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn; tăng cường rà soát, thắt chặt kiểm duyệt các nội dung độc hại, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em trên nền tảng TikTok.

Nam thanh niên phóng mô tô tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip về chiếc mô tô chạy trên Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Hình ảnh trong clip cho thấy, chiếc xe mô tô liên tục tăng tốc độ từ 100km/h lên 299km/h. Thời điểm này có nhiều phương tiện cũng đang lưu thông trên đường.

Chiều 11/3, công an TP. Hà Nội đã xác định được danh tính tài xế lái này là T.T.K. (SN 1995, HKTT tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đang tạm trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tài xế K chia sẻ, bản thân cảm thấy hối hận vì hành vi chạy xe máy quá tốc độ trên đường cao tốc.

K. làm việc với Đội CSGT số 11

Theo lời của K., sau khi tìm hiểu muốn mua xe phân khối lớn, ngày 9/3, K. có làm việc với đại lý xe phân khối lớn để chạy thử (có hợp đồng thoả thuận cam kết, mượn xe chạy thử). Trước khi lấy xe đi chạy thử, K. đã đặt cọc tiền tại đại lý xe trên.

Sau đó K. điều khiển chiếc xe phân khối lớn chạy trên đường Đại lộ Thăng Long, và chiếc mũ có gắn camera hành trình ghi lại clip này. K. gửi đoạn clip cho một người bạn ở Sài Gòn và bạn K. đã đăng lên mạng xã hội.

Với 3 lỗi vi phạm: điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h (208/80km/h), không có giấy phép lái xe, K. bị xử phạt 10,5 triệu đồng.

Khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, Bình Dương.

Trước đó, tháng 12/2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.

Sĩ quan Việt Nam được cử đi làm việc tại Liên Hiệp Quốc

Trung tá Trần Đức Hưởng nhận quyết định của Chủ tịch nước đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ) sáng 12/3.

Bày tỏ rất vinh dự và tự hào khi được nhận quyết định này, Trung tá Hưởng báo cáo đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng lên đường sang trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) nhận nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, trao quyết định của Chủ tịch nước cho trung tá Trần Đức Hưởng sáng 12-3. Ảnh: Dương Ngọc

Trung tá Trần Đức Hưởng trúng tuyển vị trí Sĩ quan tham mưu kế hoạch, Phòng Kế hoạch quân sự, Cục Hoạt động hòa bình, trụ sở LHQ tại New York, Mỹ tháng 10/2020, sau khi vượt qua 3 vòng sơ loại hồ sơ, thi viết, phỏng vấn, với khoảng 200 hồ sơ từ các nước thành viên. Đây là sĩ quan thứ hai của Quân đội nhân dân Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ ở New York, sau trung tá Lương Trường Vinh.

Trước khi trúng tuyển vào trụ sở LHQ, Trung tá Trần Đức Hưởng đã làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu Huấn luyện tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (2016 – 2017) và Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan (2018 – 2019).

Những mũi tiêm phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam

Tính đến 18h ngày 14/3, Việt Nam có tổng cộng 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901 ca.

Sáng 8/3, chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng VNVC bắt đầu thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dưới sự giám sát của các đoàn công tác của Bộ Y tế do các Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên và Trần Văn Thuấn dẫn đầu.

Ngày 13/3, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công điện gửi các Giám đốc Sở Y tế: TP HCM, TP Hải Phòng và tỉnh Gia Lai báo cáo về việc điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu 3 sở y tế khẩn trương xác minh thông tin, lập hội đồng đánh giá tai biến vắc xin sau tiêm chủng, kết luận nguyên nhân các trường hợp tai biến nặng sau tiêm và triển khai các hoạt động theo quy định. Được biết, các trường hợp gặp phản ứng này đều đã ổn định.

Ở diễn biến khác, tại Hà Nội bắt đầu tiến hành sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho 4.000 người nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là ca nhiễm không rõ nguồn gốc, để kịp thời thực hiện các biện pháp hạn chế lây lan.

