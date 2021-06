Nóng trong tuần: Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 20:08 PM (GMT+7)

Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam; Cháy phòng trà ca nhạc lớn ở TP Vinh, 6 người tử vong... là những tin nóng nhất tuần qua.

Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam

Kết thúc các trận đấu ở vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam kết thúc ở vị trí nhì bảng G và lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thay mặt cho Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Chủ tịch Sameth Khiev gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam vì đã được vào vòng loại cuối cùng – FIFA World Cup Qatar 2022, đồng thời cũng có vé tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup China 2023.

Sau khi nhập cảnh Việt Nam, toàn đội sẽ được đưa về cách ly tại khách sạn tại quận 7, TPHCM, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

ĐT Việt Nam được bố trí ngồi tại khoang riêng biệt và mặc trang phục bảo hộ trong suốt hành trình bay về nước

Đối với các thành viên đội tuyển đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Các thành viên sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ sáu tại cơ sở cách ly y tế tập trung và ngày thứ 13 tại nơi lưu trú.

Đối với các thành viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 âm tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và tự theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo kể từ khi hoàn thành cách ly y tế tập trung.

Ngày 20/6, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa đưa tin đội tuyển Việt Nam đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đợt đầu tiên. Kết quả, tất cả các thành viên đội tuyển đều âm tính với COVID-19

Cháy phòng trà ca nhạc lớn ở TP Vinh, 6 người tử vong

Khoảng 0h5 sáng 15/6, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill ở số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Do trong phòng trà này có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2h, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong (4 người lớn và 2 trẻ em), trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Tầng 1 và tầng 2 của phòng trà bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Được biết, từ ngày 8/6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Đây là một phòng trà ca nhạc lớn ở TP Vinh, phòng trà Fill nằm trong tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 3 chưa hoàn thiện.

Bấm được biển "ngũ 2" chủ nhân bán luôn xe

Sáng 17/6, anh Đ.V.T, ngụ tại TP Huế, đến Trung tâm Hành chính Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe mình mới mua. Sau khi hoàn thành thủ tục, anh T. tự bấm số ngẫu nhiên và được biển số "siêu đẹp" 75A-222.22.

Khi biển số "ngũ 2" xuất hiện, ngay lập tức trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh với nhiều bình luận khen chê, nghi ngờ "số xin", đồng thời có thông tin rao bán với giá hơn 900 triệu đồng.

Người bấm được biển số "siêu đẹp" chỉ là một lao động hành nghề lái xe chở hàng

T. cho biết sau khi bốc được biển số 75A-222.22, anh đưa xe về nhà. Ngay sau đó, có người đến hỏi mua xe và anh đã bán.

"Thực tình tôi hên thôi, bấm "rùa" cái được liền. Lúc đó, vợ chồng tôi vui lắm nhưng cũng lo vì số quá đẹp, sẽ không đi được vì đi trên đường người ta bàn tán nhiều lắm. Vợ chồng tôi chỉ là dân lao động bình thường, tích cóp vay mượn mua được chiếc xe này nên không muốn bị bàn tán" – anh T. bày tỏ.

Anh T. còn khá trẻ, hành nghề lái xe chở hàng hóa nhỏ lẻ ở địa phương. Chiếc xe này anh mua với giá hoàn tất chưa tới 500 triệu đồng. Được biết, sau khi mua lại xe anh T., chủ nhân thứ 2 của chiếc ôtô 75A-222.22 đã bán lại cho người khác và có thông tin rao bán với giá trên 1 tỉ đồng.

3 ngư dân lặn bắt sò phát hiện "kho báu" tiền cổ dưới đáy biển Quảng Bình

Ngày 10/6, 3 ngư dân là Cao Văn Thịnh (57 tuổi), Đinh Ngọc Thoại (44 tuổi) và Cao Thanh Duy (21 tuổi, cùng trú thôn 19/5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), trong quá trình lặn bắt sò, ốc tại vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến đã phát hiện và trục vớt được khoảng 770 kg đồng xu kim loại.

Sau khi trục vớt, được sự vận động của Đồn Biên phòng Roòn, 3 ngư dân đã giao nộp tất cả số đồng xu kim loại nói trên cho Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Hòn La niêm phong, bảo quản.

3 ngư dân tự nguyện giao nộp "kho báu" tiền cổ được phát hiện dưới đáy biển Quảng Bình

Theo đánh giá bước đầu, đây là loại tiền Việt Nam, chất liệu bằng đồng có pha thiếc, là loại tiền 7 phân/đồng xu, niên đại thời Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1840).

Các nhà nghiên cứu nhận định, số tiền có thể đã bị chìm cách đây khoảng 200 năm, hiện đã bị mục nát, giá trị vật chất không còn đáng kể, một số chưa bị mục nát có giá trị về lịch sử - văn hóa, phản ánh quá trình giao thương phát triển kinh tế - xã hội của những năm đầu thời kỳ nhà Nguyễn.

TP.HCM bổ sung thêm biện pháp ở những địa bàn có ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 14/6 đến 20/6) tăng 2307 ca nhiễm. Trong đó, ngày 17/6 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 515 ca. Trong tuần vừa qua có 5 ca tử vong liên quan tới COVID-19.

Sáng 15/6, tại Trụ sở Chính phủ, Đại sứ Nhật Bản chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vắc-xin để phòng chống COVID-19.

Bên cạnh đó, ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021 - đầu năm 2022 đạt miễn dịch cộng đồng, mà muốn có miễn dịch cộng đồng việc quan trọng là phải tiêm cho ít nhất khoảng 70% dân số.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết TP Hà Nội đang xem xét có thể nới lỏng một số dịch vụ vào tuần tới nếu không có ca COVID mới ngoài cộng đồng. Tại sân bay Nội Bài lực lượng chức năng sẽ phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với những người đi từ TP HCM ra Hà Nội.

Tại TPHCM, ngày 14/6 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý với các đề xuất tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 15 thêm 14 ngày nữa.

Chiều tối 19/6, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định thành phố sẽ không áp dụng cứng Chỉ thị 15 hay 16, mà trên nền 2 chỉ thị này sẽ ban hành một chỉ thị riêng phù hợp với thành phố. Thành phố cũng sẽ bổ sung thêm biện pháp ở những địa bàn có ca nhiễm tăng cao.

Ngày 20/6, TP.HCM đã khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, bắt đầu ở Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức). Chiến dịch tiêm chủng dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27/6 với 200.000 người mỗi ngày.

Tại Đà Nẵng, tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tắm biển từ 12 giờ ngày 20/6.

Tại Nghệ An, từ 0h ngày 19/6 thực hiện cách ly toàn bộ thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

