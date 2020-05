Bệnh nhân số 251 tử vong không phải do COVID-19

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 22:39 PM (GMT+7)

Tối 4/5, Bộ Y tế thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 251 tử vong.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 22:58 04/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc04/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, về trường hợp tử vong tại Hà Nam vào rạng sáng 1/5 là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, đã được điều trị Khoa Tiêu hóa BV Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3 với các bệnh xơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh gút nặng, cứng khớp, teo cơ.

Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị COVID-19. Sau thời gian điều trị đã 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 10, 12, 15 và 17/4, bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm COVID-19, tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17/4.

Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do xơ gan giai đoạn cuối.

Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do COVID-19 gây ra.

Ngày 4/5/2020, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do COVID-19.

“Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do COVID-19”, Bộ Y tế khẳng định.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-benh-nhan-nhiem-covid-19-thu-251-tu-vong-bo-y-te-thong-t...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-benh-nhan-nhiem-covid-19-thu-251-tu-vong-bo-y-te-thong-tin-ro-nguyen-nhan-1085128.html