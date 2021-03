NÓNG: 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Nghệ An

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 21:00 PM (GMT+7)

Chiếc xe giường nằm chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khi đi đến địa phận tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện và toàn bộ số người này được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung.

Chiều 9/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) lấy lời khai 57 người vừa bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên xe khách giường nằm.

Xe khách giường nằm chở 57 người trong đó có 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

Cùng với việc lấy lời khai 53 người Trung Quốc này, lực lượng y tế Nghệ An cũng đang có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để chờ lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung những người này theo quy định.

"Hiện lực lượng biên phòng vẫn đang lấy lời khai để làm rõ về đường dây nhập cảnh trái phép này xem còn có xe nào nữa không nhằm ngăn chặn kịp thời. Sau khi lấy lời khai xong sẽ lấy mẫu xét nghiệm", một lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho Dân Việt biết.

Trước đó, trưa 9/3, lực lượng biên phòng chặn kiểm tra xe giường nằm mang biển 65B - 017.81 của nhà xe Trà My khi chiếc xe này chạy qua địa phận thị xã Hoàng Mai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57 hành khách trong đó, có 4 người Việt Nam, 53 người Trung Quốc.

Cơ quan chức năng Nghệ An lấy mẫu y tế của 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Cảnh Thắng

Được biết chiếc xe khách này chuyên chạy tuyến Quảng Ninh - Cần Thơ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế chạy thẳng đến khu cách ly tập trung ở huyện Hưng Nguyên để tiến hành các bước tiếp theo.

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đến 2 tuần qua, Nghệ An phát hiện xe khách chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước đó, tối 25/2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra xe khách mang BKS 20B - 022.15 và phát hiện trên xe đang chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ đường dây vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép và chờ kết quả các mẫu xét nghiệm 57 người nói trên.

