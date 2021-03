UBND TP HCM chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý sai phạm tại khu cách ly của Vietnam Airlines

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 17:48 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” từ BN1342 là nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, UBND TP HCM đã giao Sở Y tế xem xét, xử lý các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines.

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn về kiến nghị của Công an TP trong vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế xem xét, xử lý các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines; đồng thời nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cố ý tiếp xúc với người đang bị cách ly y tế.

UBND TP cũng đề nghị Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh việc ban hành các quy định về vận hành, quản lý và giám sát người cách ly tại các khu cách ly tập trung đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau hơn 3 tháng Công an TP khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", VKSND TP đã nhận được kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ của Cơ quan An ninh điều tra cùng cấp đề nghị truy tố bị can Dương Tấn Hậu (bệnh nhân (BN) Covid-19 1342, SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” hồi tháng 12-2020

Bị can Dương Tấn Hậu trước khi bị khởi tố là tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines. Hiện nay, Hậu được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 14-11-2020, BN1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý ở số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Tuy nhiên, BN1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một BN khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines.

Khi tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, trong quá trình cách ly đã tiếp xúc trực tiếp với mẹ (ở Hóc Môn), một bạn nữ (trú Bình Thạnh) và bạn nam (ở quận 6). Trong đó, bạn nam làm nghề giáo viên tiếng Anh tới nhà trọ sống cùng.

Ngày 28-11-2020, tiếp viên xét nghiệm dương tính. Ba người tiếp xúc với anh ta được cách ly và xét nghiệm. Giáo viên tiếng Anh dương tính với SARS-CoV-2, trở thành BN1347.

BN1347 cũng khiến hai trường hợp ở quận 6 mắc Covid-19 là bé trai 1 tuổi - BN1348 và nữ học viên Trung tâm Anh ngữ Key English, 28 tuổi - BN1349

Công an TP xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Nam tiếp viên đã vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của Vietnam Airlines, sau đó tiếp tục vi phạm quy định cách ly tại địa phương khi được cho về nhà, làm lây lan bệnh cho 3 người.

Do đó ngày 3-12-2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Đến ngày 11-1-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam tiếp viên hàng không này.

