Nóng 24h qua: Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình 6 bị cáo vụ nữ sinh giao gà

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 20:32 PM (GMT+7)

Nhiều diễn biến bất ngờ trong ngày thứ 2 xét xử vụ nữ sinh giao gà bị giết và thông tin về người đàn ông tử vong khi đi hút mỡ bụng là những tin tức đáng chú ý trong ngày 27/12.

Nhiều diễn biến bất ngờ trong ngày thứ 2 xét xử vụ nữ sinh giao gà bị giết

Bùi Văn Công tiếp tục nói mình bị oan khi nói lời sau cùng

Ngày 27/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục đưa vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại ra xét xử lưu động ngày thứ 2. Địa điểm diễn ra phiên xét xử tại sân vận động Điện Biên Phủ, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với sức chứa khoảng 10 ngàn người.

Sau khi Vì Văn Toán khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đại diện VKSND tỉnh Điện Biên bấy ngờ thông báo gia đình nạn nhân Cao Mỹ Duyên có làm đơn xin bãi nại cho bị cáo Vì Văn Toán, kẻ được cho là chủ mưu bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà.

Gia đình nạn nhân có đơn bãi nại với bị cáo Vì Văn Toán

Phía VKSND tỉnh Điện Biên cho rằng, tình tiết này dẫn đến việc vụ án có thể còn tình tiết chưa được làm rõ. Theo đó, Toán khai nhận mình là người nghe cuộc điện thoại của Cao Thảo Loan (chị gái Duyên) và nói: “Tao Toán đây”. Chị Loan nói trong điện thoại “Tại sao mày cầm máy của em tao?”. Đại diện VKS nhận định tình tiết này cần được phải làm rõ để tránh oan sai trong vụ án.

Đến 10h20 cùng ngày, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Trong phần tranh luận, VKSND tỉnh Điện Biên đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án phạt với từng bị cáo.

Theo đó, 6 bị cáo là Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả bị đề nghị tử hình về các tội Giết người, Bắt cóc và Hiếp dâm.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Hiếp dâm.

Riêng Bùi Kim Thu với tội danh không tố giác tội phạm bị đề nghị tuyên phạt 2 năm 6 tháng - 3 năm tù giam.Cuối giờ chiều, được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo đồng loạt nói lời xin lỗi và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Nhưng cũng có bị cáo đề nghị điều tra lại vụ án.

Dự kiến ngày 29/12, TAND tỉnh Điện Biên sẽ tuyên án 9 bị cáo tại sân vận động Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đi hút mỡ bụng

Một xe cứu thương đến thẩm mỹ viện sau đó nhanh chóng rời đi.

Vụ việc xảy ra vào trưa 27/12, tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, số 83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo lãnh đạo công an phường Yên Hòa, vào thời điểm trên, một người đàn ông SN 1976 (chưa rõ quê quán) đến thẩm mỹ viện Việt Hàn thực hiện dịch vụ hút mỡ. Sau đó, lực lượng chức năng phường, quận Cầu Giấy nhận được tin báo nạn nhân tử vong.

Ghi nhận của phóng viên lúc gần 15h chiều 27/12, rất đông lực lượng công an có mặt tại đây. Một xe cứu thương đến thẩm mỹ viện sau đó rời đi.

Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, theo báo cáo ban đầu, nạn nhân tử vong là Phó Trưởng Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do nạn nhân là cán bộ công an, có chức vụ cao nên thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc cấp thành phố. Vì vậy, Viện kiểm sát và Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo, chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện Kiểm sát và Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe khách chở học viên lớp chính trị cao cấp lao xuống mương nước

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh. B. Đ

Vụ việc xảy ra lúc 3h sáng 27/12 tại Quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát tỉnh Điện Biên chở khoảng 30 người lưu thông trên Quốc lộ 6, hướng Hà Nội- Điện Biên.

Khi xe khách đi đến địa bàn xã Chiềng Hắc thì bất ngờ mất lái, đâm vào lan can cầu Nhị Hổ rồi lao xuống mương nước.

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết, vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nhẹ. Phần lớn những người trên xe là học viên, cán bộ lớp chính trị cao cấp đang trên đường đi thực tế tại Tây Bắc.

3 bị can vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô đưa đón bị truy tố

Ô tô Ford transit đưa đón học sinh trong vụ án.

Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway xảy ra cách đây gần 5 tháng.

Hai bị can Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy bị cáo buộc tội Vô ý làm chết người, còn cô giáo Nguyễn Thu Thủy có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

