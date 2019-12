Người tử vong ở thẩm mỹ viện là cán bộ công an

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 20:10 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong ở thẩm mỹ viện là cán bộ công an.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn nơi xảy ra sự việc

Tối 27/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc người đàn ông tử vong khi hút mỡ tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ ở ố 83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lên cấp thành phố tiếp tục làm rõ.

Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, theo báo cáo ban đầu, nạn nhân tử vong là Phó Trưởng Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do nạn nhân là cán bộ công an, có chức vụ cao nên thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc cấp thành phố. Vì vậy, Viện kiểm sát và Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo, chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện Kiểm sát và Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định, trưa 27/12, nạn nhân tới thẩm mỹ viện hút mỡ bụng nhưng sau đó tử vong.

