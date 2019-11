Gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế tự xưng là thiếu tá quân đội

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 16:27 PM (GMT+7)

Sau va chạm giao thông tài xế ô tô lái xe bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo chặn lại. Quá trình làm việc với công an người này tỏ thái độ không hợp tác và tự xưng là thiếu tá quân đội.

Chiếc xe tại hiện trường.

Chiều 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra 1 ngày trước trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, vào ngày 10/11, chiếc xe ô tô 4 chỗ biển Hà Tĩnh do một người đàn ông điều khiển chạy hướng Nam - Bắc đi trên quốc lộ 1A. Khi di chuyển đến đến ngã ba đường tránh xã Cẩm Vịnh, thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Dương Thị Huệ (50 tuổi, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển.

Cú va chạm khiến bà Huệ ngã xuống đường, bị thương. Lúc này, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy. Thấy vậy, nhiều người dân đi đường đã chạy theo chặn chiếc ô tô lại, đồng thời báo sự việc lên cơ quan công an.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế tỏ thái độ không hợp tác và tự giới thiệu mình thiếu tá Phan Thanh Sơn, đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh. Qua kiểm tra nồng độ cồn thời điểm đó cho thấy, tài xế này có mức 0,136mlg/1 lít khí thở.

Tài xế lái xe gây tai nạn xong bỏ trốn tại thời điểm công an kiểm tra.

Thượng tá Dương Xuân Quang - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, ban đầu khi đo nồng độ cồn thì tài xế này không chịu ký vào biên bản. Sau đó chúng tôi mời về trụ sở, đưa xe về trụ sở để làm việc thì tài xế này không chịu về.

“Sau đó chúng tôi đưa các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn về trụ sở để làm việc. Đến tối thì tài xế này đến trụ sở. Anh em báo về người này tự xưng là thiếu tá trong quân đội. Hiện chúng tôi đang điều tra, làm rõ rồi thông tin cho đơn vị chủ quản của người này", Thượng tá Dương Xuân Quang cho hay.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc để có hướng xử lý đối với tài xế Sơn.