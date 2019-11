Nóng trong tuần: Xe tải tông tử vong người đang đi thuyền đánh cá dưới sông

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 20:16 PM (GMT+7)

Xe tải tông tử vong người đang đi thuyền đánh cá dưới sông; 39 người tử vong trong container tại Anh là người Việt Nam… là những tin nóng 24h qua.

39 người tử vong trong container tại Anh là người Việt Nam

Theo Bộ Ngoại giao, đến 20h00 ngày 7/11/2019, các cơ quan chức năng Việt Nam và Vương quốc Anh đã xác minh được danh tính 39 nạn nhân tử vong trong vụ việc xảy ra tại hạt Essex, Vương quốc Anh ngày 23/10/2019 là công dân Việt Nam.

Theo Bộ Công an, 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thông tin và chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đang phối hợp với phía Anh và gia đình các nạn nhân để giải quyết sớm nhất các công việc.

Xe tải tông tử vong người đang đi thuyền đánh cá dưới sông

Tối 6/11, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, trên quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu.

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày 1 xe ô tô tải đi theo hướng từ xã Lê Lợi về thị trấn An Dương thì bất ngờ bị mất lái nên lao xuống sông đè phải ông Nguyễn Văn C. (SN 1969, trú tại xã Lê Lợi) đang chèo thuyền đánh cá trên sông, khiến ông C. tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe tải trên là T.V.N. (sinh năm 1992, trú ở thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Qua kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, anh N. có kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn.

Bố tử vong sau khi cố đẩy con gái ra khỏi bánh xe container

Tối 3/11, nhiều người lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) không khỏi xót xa trước cảnh tượng người bố tử vong sau khi cố đẩy con gái ra khỏi bánh xe container.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai về Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng. Ảnh: V.D.

Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường D1, khu dân cư Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tài xế xe đầu kéo cho xe ôm cua rẽ trái và xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 68C1-430.xx do một người đàn ông điều khiển chở theo con gái cũng đang băng qua ngã tư. Sau va chạm, cả 2 bố con ngã ra đường khiến bánh xe cán chết người bố, con gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời tài xế xe đầu kéo container, thời điểm xảy ra tai nạn, người bố đã cố gắng đẩy đứa con gái ra khỏi bánh xe rồi sau đó tử vong tại chỗ.

Người "khổng lồ" cao 2,57m ở Cà Mau đã qua đời

Tối 4/11, gia đình đã tổ chức an táng cho người đàn ông "khổng lồ" cao 2,57m ở Cà Mau là anh Hồ Văn Trung trên phần đất của gia đình thuộc xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau).

Theo lời người thân anh Trung, anh qua đời vào ngày 2/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh suy thận.

Anh Trung lúc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Như đã thông tin, vào những ngày đầu tháng 10/2018, người dân tập trung rất đông tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau do hiếu kỳ khi chứng kiến chiều cao "khủng" của anh Trung.

Do anh Trung có chiều cao hơn 2m nên bệnh viện không thể bố trí giường tương xứng cho bệnh nhân "khổng lồ" này. Lúc này, gia đình anh Trung phải mướn thợ hàn chiếc giường dài 2,6 m để anh có chỗ nằm điều trị bệnh. Sau thời gian điều trị, chiều cao của anh Trung tăng thêm 7cm nữa so với lúc mới nhập viện.

Ông Hồ Đức Ngoan (cha ruột anh Trung) cho hay, lúc mới sinh và lớn lên anh Trung phát triển bình thường và có chiều cao khoảng 1,7m. Song, sau cơn sốt năm 17 tuổi, chiều cao anh Trung tăng một cách đột biến.

Sau khi có chiều cao "khủng", anh Trung mặc cảm và sống ẩn mình trong vuông tôm của gia đình trên địa bàn huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Những lúc bệnh, anh cũng không dám đi khám bệnh mà chỉ nhờ người thân mua thuốc uống vì sợ người lạ dị nghị khi thấy anh. Bác sĩ nơi đây nhận định nguyên nhân khiến anh Trung có chiều cao "khủng" là do dư hoóc môn tăng trưởng.

Nguyễn Hữu Linh bị toà tuyên y án

Sáng 6/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Sau phần xét xử kín, lúc 10h15, tòa đã tuyên án. Theo đó, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên tuyên y án như án sơ thẩm là 18 tháng tù đối với bị cáo Linh.

Bị cáo Linh bị tuyên y án 18 tháng tù.

Trước đó, ông Linh bị cáo buộc có hành vi dâm ô một cháu bé sinh năm 2011 trong một thanh máy chung cư tại quận 4 TP.HCM.

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Linh phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 với mức án 18 tháng tù giam.

Bão số 6 Nakri tiến vào Nam Trung Bộ

Tuần qua, Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão số 6 có tên quốc tế Nakri rất mạnh với đường đi khó lường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (10/11), bão số 6 đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa gây gió mạnh và mưa lớn.

Ảnh vệ tinh vị trí của bão số 6 lúc 18h ngày 10/11

Hồi 17h ngày 10/11, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.