Nóng 24h qua: Phó Chủ tịch VFF lên tiếng trước thông tin bị bắt vì mua dâm

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 20:17 PM (GMT+7)

Khởi tố tạm giam 2 nhân viên gác chắn đường tàu ở Thanh Hoá và Phó Chủ tịch VFF lên tiếng trước thông tin bị bắt vì mua dâm là những tin “nóng” nhất ngày 25/5.

Phó Chủ tịch VFF lên tiếng trước thông tin bị bắt vì mua dâm

Ngày 25/5, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch VFF khẳng định: “Những hình ảnh của tôi đang được lan truyền trên mạng với nội dung mua dâm hoàn toàn không chính xác. Đó là phạm lỗi không khai báo tạm trú chứ không phải mua bán dâm. Hiện, tại tôi đang bận họp”.

Ông Nguyễn Xuân Gụ cho hay bức ảnh của mình được lan truyền với nội dung mua dâm là không chính xác

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh có một nhóm người đang làm việc với lực lượng công an, kèm theo đó là dòng trạng thái nói một người trong ảnh là ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch VFF đã "dính chàm" trong cuộc truy quét mại dâm của công an TP.Hồ Chí Minh vào đêm 24/5. Sau đó nhiều người chia sẻ chóng mặt những hình ảnh trên.

Bắt tạm giam 3 tháng nhân viên gác chắn đường tàu

Ngày 25/5/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 nhân viên gác chắn đường ngang về hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Vui (SN 1978), cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường xảy ra vụ lật tàu hoả ở Thanh Hoá

Trước đó, vào khoảng 0h27 phút ngày 24/5/2018, tại Km 234+053 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hoả và xe tải khiến 2 người tử vong; 10 người bị thương.

Trong đó 2 người chết là anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, ở quận Long Biên, TP. Hà Nội) và anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985 ở tỉnh Hưng Yên), đều là nhân viên lái tàu thuộc Công ty đầu máy Hà Nội. Lái xe tải là anh Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và 9 người khác bị thương.

Sự thật về bức ảnh phượt thủ mở tiệc giữa hầm chui gây bức xúc

Ngày 25/5, Nguyễn Trần Bảo Nam, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, trưởng nhóm phượt B.Đ.V.N (người tham gia buổi tiệc ở hầm chui) cho biết, địa điểm trong bức ảnh lan truyền trên mạng được chụp ở hầm chui giữa đại lộ Thăng Long, Hà Nội (cách siêu thị Big C khoảng 5km). Đây là hầm chui bị bỏ hoang, không có người qua lại và cách xa khu dân cư, hai bên đầu của hầm đều là ruộng. Tham dự buổi sinh nhật có khoảng hơn 90 thành viên.

Bức ảnh lan truyền trên mạng về hình ảnh nhóm phượt tụ tập dưới hầm chui đường bộ lấy dải phân cách làm bàn bàn tiệc và hồ hởi chúc tụng nhau.

“Tối 19/5, nhóm của mình tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong nhóm tại hầm chui trên Đại lộ Thăng Long. Đến khoảng 21h tối, trời đổ mưa, nước chảy vào hầm lênh láng nên cả nhóm chỉ biết kê đồ ăn lên thành dải phân cách và tổ chức buffet đứng. Sau bữa tiệc, tất cả các thành viên đã dọn sạch rác rồi mới ra về”, anh Nam nói.

Theo thành viên này, việc dân mạng nói nhóm phượt của cậu “liều mình” tổ chức ở hầm chui có nhiều phương tiện qua lại, ăn uống bê tha và không rọn rác là chưa đúng.

“Trước khi tổ chức buổi liên hoan, các thành viên trong nhóm luôn nhắc nhở nhau có ý thức dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Thậm chí, vì lo ngại vẫn còn rác, sáng hôm sau một số thành viên trong ban quản trị nhóm vẫn quay lại để tiếp tục dọn rác và có ghi lại hình ảnh hầm chui sạch sẽ sau bữa tiệc”, Nam nói.

Nam thanh niên phá cửa thông gió buồng giam, trốn ra ngoài lấy vợ

Sáng 25/5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã vận động thành công đối tượng Phạm Hồng Công (SN 1994, trú xã Thạch Sơn, Anh Sơn) ra đầu thú. Công là đối tượng bị công an huyện Anh Sơn truy nã từ năm 2014 về tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đối tượng Phạm Hồng Công

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Công cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, có vụ trị giá 75 triệu đồng. Sau đó, Công bị Công an huyện Anh Sơn bắt để phục vụ điều tra. Trong quá trình bị tạm giam ở trại tạm giam Công an huyện Anh Sơn, Công đã phá ô thông gió bỏ trốn khỏi trại giam. Sau khi bỏ trốn, Công vào Đắk Lắk thay tên đổi họ rồi lấy vợ sinh con để tránh sự truy lùng của công an.

Đầu năm 2018, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện được nơi cư trú của Công ở Đắk Lắk nên đã phối hợp với gia đình vận động Công ra đầu thú để hưởng chế độ khoan hồng của pháp luật. Biết không thể thoát tội, ngày 23/5/2018, Phạm Hồng Công đã đến Công an huyện Anh Sơn đầu thú.

Tài xế “khóc thét” vì dính đinh sắt “khủng” vương vãi trên quốc lộ

Ngày 25/5, anh Trần Văn Tiến (ở Đông Triều, Quảng Ninh) – người đăng clip chia sẻ, vào khoảng 20h tối 24/5, anh đang lưu thông từ Uông Bí về Đông Triều đến đoạn qua xã Hồng Thái Đông thì bất ngờ xe ô tô rung lắc, lảo đảo. Anh Tiến xuống kiểm tra thì phát hiện lốp ô tô trước bị dính đinh sắt “khủng”.

"Lúc đấy, may tôi không đi nhanh nên vẫn làm chủ được tốc độ. Nếu đi nhanh mà đinh dính vào bánh trước thì chưa biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Tôi rất bức xúc trước việc làm trên khi ai đó cố tình rải đinh để bẫy các xe tham gia giao thông", anh Tiến nói.

Đinh sắt khủng khiến lốp xe của anh Tiến và nhiều tài xế khác bị nổ. Ảnh NVCC.

Theo anh Tiến, các đinh sắt có hình dáng, kích thước như nhau; hàn từ nhiều thanh sắt gắn lại. Có 2 chiếc đinh sắt được người dân mang về cân thử, nặng đến 1kg.

Thời điểm xe của anh Tiến gặp nạn còn có 2 xe khác cũng bị dính bẫy đinh. Qua sự việc trên, anh Tiến muốn cảnh báo cho mọi người khi đi trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Hồng Thái Đông nên cảnh giác nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Ông Lương Văn Đại – Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Đông (Đông Triều, Quảng Ninh) cho hay, phía UBND xã đã nắm được thông tin từ tối qua (24/5). Ngay sau khi nắm được sự việc, xã đã cho công an xã xuống kiểm tra và báo cáo cho công an huyên. Hiện sự việc đang được rà soát và điều tra.