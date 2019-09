Nóng 24h qua: Phạt 200.000 đồng kẻ sờ vào vùng kín cô gái đang phơi đồ?

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 21:00 PM (GMT+7)

Phạt 200.000 đồng kẻ sờ vào vùng kín cô gái phơi đồ?; Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm việc bỏ quên học sinh trường Gateway... là những tin nóng nhất 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Phạt 200.000 đồng kẻ sờ vào vùng kín cô gái phơi đồ?

Ngày 12/9, công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính đối với thanh niên có hành vi "sàm sỡ" người phụ nữ đang phơi đồ bên đường. Mức phạt dự kiến là 200 ngàn đồng.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 7/9, tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, chị P.L. đứng phơi đồ trước phòng trọ. Cùng lúc, một thanh niên điều khiển xe máy ngang qua đưa tay sờ vào vùng kín của chị L.

Sự việc được camera an ninh của nhà một người dân gần khu vực này ghi lại. Sau đó, video lan truyền trên mạng, nhiều người lên án hành động của thanh niên này.

Hành động của thanh niên này được camera của nhà dân ghi lại.

Tiếp nhận sự việc, công an TP Tam Kỳ xác minh. Lần theo biển số xe, công an xác định thanh niên thực hiện hành vi là Nguyễn Thanh Th. (28 tuổi, ngụ xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Tại cơ quan công an, Th. thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, cô gái bị "sàm sỡ" đã rút đơn tố cáo.

Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm việc bỏ quên học sinh trường Gateway

Ngày 13/9, liên quan tới vụ cháu bé tử vong trong xe đưa đón học sinh của trường Gateway, cơ quan chức năng đã đưa lái xe Doãn Quý Phiến đến nơi để xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thực nghiệm vụ án.

Dưới sự kiểm soát của lực lượng chức năng, ông Doãn Quý Phiến (người trực tiếp lái chiếc xe từng chở cháu Long đến trường) được đưa đến nơi gửi xe trong khuôn viên Ký túc xá Học viện Báo chí – tuyên truyền.

Ông Doãn Quý Phiến lái xe thực nghiệm vụ án

Đến đây, người lái xe này mô tả lại sự việc như đưa xe vào chỗ gửi, đóng cửa xe, lấy xe máy đi về nhà như thế nào... Trong quá trình mô tả lại, ông Phiến luôn thực hiện cụ thể những động tác của mình như ngày xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, PV không được phép ghi nhận bên trong. Lúc này có khoảng hơn 30 phóng viên từ các cơ quan báo chí, truyền thông có mặt tại khu vực cổng ký túc xá.

Bác sĩ bắt tay bệnh nhân trước phòng mổ nói gì về hình ảnh lan truyền trên mạng?

Trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh bác sĩ bắt tay bệnh nhân trước phòng mổ. Hình ảnh được cho là hiếm thấy trong ngành y, ngay lập tức thu hút nhiều lời khen từ mọi người.

Hình ảnh bác bác sĩ bắt tay bệnh nhân được nhiều người khen ngợi

Được biết bức ảnh được chụp tại một bệnh viện ở TP.HCM. Bác sĩ trong bức ảnh là bác sĩ Nguyễn Hữu Trung – giảng viên trường Đại học Y dược TP.HCM.

Nói về bức ảnh này, bác sĩ Trung cho biết anh thường hay cúi đầu xuống nhìn vào mắt họ khi họ đang nằm trên bàn mổ chuẩn bị gây tê. Bàn tay bác sĩ sẽ nắm tay họ trong khoảng vài giây để cảm nhận nỗi lo sợ của họ và an ủi ...

Bác sĩ Trung quan niệm rằng, mình hãy làm một điều gì đó có ích hơn là không làm gì cả.

Được biết, hình ảnh do một người chụp từ video về mổ sinh tại một bệnh viện. Đây là ca mổ sinh lần 2 của sản phụ.

Hết hồn vì khung cửa kính rơi từ tầng cao chung cư trúng xế hộp

Khoảng 8h sáng 13/9, một khung cửa kính tại toà nhà chung cư N04 khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP.Hà Nội bất ngờ rơi từ tầng cao xuống, đập trúng một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda dưới sân.

Theo một số nhân chứng ngồi uống trà đá tại khu chung cư cho biết, khung cửa kính đập trúng phần đuôi xe ô tô, gây bong tróc, hư hỏng. Rất may không có thương vong về người.

Anh H. (trú phường Dịch Vọng) cho hay thời điểm vụ việc xảy ra đã khiến nhiều người dân đang uống trà đá gần đó "hết hồn".

Chiếc xe đỗ tại vị trí ngày thường có người ngồi đánh cờ.

"Thường ngày nơi chiếc ô tô đỗ có người hay ngồi đánh cờ. May mắn hôm nay họ không ra chứ không thì hậu quả khó lường", anh H. chia sẻ.

Sau khi xảy ra sự việc, cư dân đã báo tin đến cho Ban quản lý toà nhà cũng như cơ quan chức năng sở tại.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, chủ chiếc xe ô tô Honda đã có mặt và làm việc với Công an phường Dịch Vọng tại hiện trường.