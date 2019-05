Nóng 24h qua: Phản ứng lạ của mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên khi bị bắt

Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 20:30 PM (GMT+7)

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt khẩn cấp; Cứu bạn bơi yếu, 4 học sinh đuối nước tử vong… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Hiền (SN 1975, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt, khám nhà đối tượng Trần Thị Hiền

Hiền là mẹ ruột của nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, nạn nhân trong vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản chấn động dư luận thời gian gần đây).

Theo một nguồn tin, hiện nay, các điều tra viên đang đấu tranh, lấy lời khai của bà Hiền để làm sáng tỏ vụ án. Trong đó, cảnh sát cũng tập trung làm rõ mối quan hệ của bà Hiền với Vì Văn Toán (SN 1982, trú tại bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên). Đến thời điểm này, Toán vẫn được xác định là kẻ chủ mưu, thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc, rồi sát hại nữ sinh C.T.M.D.

Trao đổi với phóng viên, bà Hà Bích Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết lệnh bắt, khám nhà bà Hiền được thực hiện từ lúc 11h10 đến hơn 13h30 thì kết thúc.

“Thời điểm đó, bà Hiền phản ứng và nói: “Có gì liên quan đến tôi mà bắt. Tôi không buôn ma túy”. Nhưng sau đó, bà Hiền lại chấp hành”, bà Nhung chia sẻ.

Bà Nhung cho biết thêm, tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt, khám nhà, bà Hiền đã nói: “Cho tôi viết cho anh Hường (chồng bà Hiền) một chữ I. Anh Hường lấy cho em chiếc điện thoại”. Ngay sau khi bà Trần Thị Hiền nói, cơ quan công an yêu cầu bà này đứng im nghe đọc lệnh, không cho chồng lấy điện thoại.

4 học sinh tử vong khi cứu bạn

Khu vực suối Ngòi San, nơi 4 học sinh gặp nạn

Chiều 25/5, 6 học sinh lớp 6 trường THCS Quang Kim (xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) rủ nhau ra suối Ngòi San để tắm. Trong lúc tắm, 1 cháu có dấu hiệu bơi yếu nên các cháu còn lại ra ứng cứu.

Tuy nhiên, do khu vực các cháu tắm rất sâu nên 4 cháu ra ứng cứu đã bị đuối nước và tử vong. Gần 3 giờ sau, thi thể của 4 học sinh gặp nạn đã được tìm thấy.

Theo ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Quang Kim, nơi các học sinh gặp nạn là một hố sâu từ 7 - 10m và có diện tích khoảng 20 - 25m2. Còn lại các đọạn suối khác mực nước đều bình thường và không nguy hiểm.

"Các học sinh tử vong học cùng 1 lớp và đều trên địa bàn xã Quang Kim. Hôm qua, học sinh vừa được nghỉ hè, đến hôm nay các cháu rủ nhau ra suối tắm và gặp nạn. Hiện thi thể của 4 học sinh đã được đưa về gia đình để lo thủ tục mai táng", ông Ngọc thông tin.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết đây là vụ đuối nước thương tâm nhất xảy ra trên địa bàn từ trước đến nay.

Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Trần Xuân Yến (Ảnh do công an cung cấp)

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ liên quan vụ án gian lận ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong 8 bị can, đáng chú ý nhất là ông Trần Xuân Yến, khi bị khởi tố là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, phụ trách việc tổ chức kỳ thi này tại tỉnh Sơn La.

Theo kết quả điều tra, ông Yến, đã nâng điểm cho 13 thí sinh, đây đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả. Đáng chú ý, trong số 13 thí sinh này có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La "gửi gắm".

Theo ông Yến, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Sau đó ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã gặp ông Yến tại phòng làm việc và đưa thông tin của 4 thí sinh để nhờ nâng điểm. Danh sách này có 2 trường hợp trùng với những thí sinh được giám đốc sở nhờ nâng điểm trước đó.

Thủy điện xả nước không thông báo gây chết người

Chiều 25/5, thông tin từ ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ một người thả cá chết khi thủy điện Nậm Nơn xả lũ.

Theo ông Phan, thời điểm xảy ra sự việc, phía thủy điện Nậm Nơn không ra bất cứ văn bản thông báo nào đến người dân về việc tiến hành xả lũ.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Quốc Toản, Phó TGĐ nhà máy thủy điện Nậm Nơn thừa nhận, đã chủ quan trong điều tiết lượng nước hồ chứa. Đơn vị này cho rằng lượng nước không lớn nên không phát thông báo.

Khu vực anh May tử vong

Trước đó, vào chiều 23/5, anh Vi Văn May (SN 1985, trú tại bản Xiêng Hương) cùng em trai chèo thuyền đánh bắt cá dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì nhà máy thủy điện xả nước. Do bất ngờ nên thuyền bị nước cuốn, lật, hai anh em rơi xuống sông. Anh May bị nước nhấn chìm.

Cho rằng cái chết của anh May là do nhà máy thủy điện xả nước không thông báo nên chiều tối 23/5, người thân đã đưa thi thể anh May lên nhà máy thủy điện Nậm Nơn để yêu cầu làm rõ sự việc.