Nóng 24h qua: Thông tin mới về sức khỏe bé trai vừa chào đời từ người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 20:09 PM (GMT+7)

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai vừa chào đời từ người mẹ ung thư giai đoạn cuối; Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra việc tăng giá điện… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra việc tăng giá điện

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP), 14 giờ hôm nay 24/5, cơ quan này sẽ công bố quyết định kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp tính giá điện và việc thu tiền điện thời gian qua.

Ông Bùi Ngọc Lam, Phó tổng TTCP, sẽ chủ trì buổi công bố quyết đinh tại trụ sở Thanh tra Chính phủ. Cùng dự buổi công bố quyết định có lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị có liên quan.

Cơ quan thanh tra sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện thời điểm ngày 20/3 theo quyết định của Bộ Công Thương ban hành; kiểm tra phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua.

Theo quyết định của TTCP, thời hạn cuộc kiểm tra là 35 ngày làm việc. Bên cạnh TTCP chủ trì, đoàn kiểm tra còn có sự tham gia của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Trước đó, từ những phản ánh của dư luận về hóa đơn tiền điện tăng bất thường sau đợt điều chỉnh giá tăng 8,36%, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính kiểm tra.

Thông tin mới về sức khỏe bé trai vừa chào đời từ người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Ngày 24/5, BV Phụ sản Trung ương chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên (huyện Lý Nhân, Hà Nam) - bị ung thư giai đoạn cuối.

Các bác sĩ cho biết, bé nặng 1,5kg, sau sinh bé khóc to, bị phù nhẹ, phải thở máy. Sau 3 ngày chăm sóc trong lồng kính, sức khỏe của bé có nhiều tiến triển. Đôi lúc bé giơ đôi tay nhỏ xíu trông rất đáng yêu.

Sức khỏe của bé Bình An đã có tín hiệu tốt

Hôm nay, anh Đỗ Văn Hùng (31 tuổi), bố bé được các bác sĩ cho vào gặp con vài phút dù chỉ được nhìn qua lồng kính. Ngoài việc chăm sóc vợ đang điều trị tại Bệnh viện K TƯ, thi thoảng anh lại bắt xe về BV Phụ sản TƯ để theo dõi sức khỏe của con.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản TƯ cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng Bệnh viện K TƯ để cho mẹ con bé Bình An gặp nhau.

Khởi tố 4 bị can vụ xác người trong bê tông ở Bình Dương

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án 2 thi thể người trong thùng bê tông (xảy ra tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi “giết người” gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Tân Phú, TPHCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TPHCM).

Hai bị can trong vụ án

Đêm 15/5, người dân phát hiện thi thể trong thùng nhựa bị đổ bê tông tại căn nhà trên nên trình báo công an. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm thi thể thứ 2 cũng bị bỏ trong thùng nhựa.Nạn nhân sau đó được xác định danh tính gồm: Trần Trí Thành (SN 1991, ngụ TPHCM) và Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An). Đến khuya ngày 17/5, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an ập vào một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đưa nhóm bị can về trụ sở làm việc.

Khai với cán bộ điều tra, nhóm nghi can chỉ thừa nhận giết Trần Trí Thành còn nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu chết do bị “quỷ nhập hồn”. Trong số 4 bị can, Hà được xác định là chủ mưu vụ giết người phi tang xác. Hà khai rằng, 2 nạn nhân đều là đồng môn theo tu luyện môn phái “lạ” và môn phái khác chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.

Tình tiết lạ vụ kỹ thuật viên bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân khi chụp X-quang

Liên quan đến vụ kỹ thuật viên (KTV) chụp X-quang bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân 13 tuổi, ngày 24/5, trao đổi vơi PV, bà La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai nơi xảy ra sự việc

Theo bà Yêu, bệnh viện đã lắp đặt camera an ninh ở các khu vực trong bệnh viện, tuy nhiên, vì đặc thù phòng kỹ thuật chụp X-quang, bệnh nhân khi chụp cần cởi đồ ở vị trí chỉ định chụp nên bệnh viện không lắp trong phòng mà chỉ lắp ở hành lang. Camera an ninh của bệnh viện ghi lại cho thấy, vào chiều 21/5, tổng thời gian nữ bệnh nhân 13 tuổi vào phòng chụp X-quang và khi trở ra lên đến 26 phút.

"Tôi không rõ toàn bộ thời gian này KTV C. có dành để chụp X-quang cho cháu hay không, nhưng gần nửa tiếng đồng hồ là quá lâu để hoàn thành công việc chụp cho bệnh nhân. Thông thường, những trường hợp bệnh nhân chụp X-quang chỉ kéo dài khoảng 5 - 10 phút", bà Yêu cho hay.

Mượn xe của bố mẹ đi chơi, hai học sinh lớp 8 tử vong

Sáng 24/5, lãnh đạo UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xác nhận thông tin và cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 21h tối 23/5, tại đường tỉnh lộ 152, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Y.B

Theo đó vào khoảng thời gian trên, xe khách 45 chỗ chạy hướng huyện Lục Yên- Mỹ Đình (Hà Nội), khi xe khách đi đến tỉnh lộ 152 (đoạn gần cây xăng Tân Lĩnh) đã xảy ra va chạm với xe máy do 2 nam sinh điều khiển chạy theo hướng chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Phần đầu xe khách hư hỏng nặng. Xe máy bị biến dạng.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, hai người gặp nạn là 2 học sinh lớp 8 của trường THCS trên địa bàn xã Tân Lĩnh. Buổi tối cùng ngày, hai học sinh ở xã Tân Lĩnh mượn xe của bố mẹ đi chơi và không may gặp nạn.