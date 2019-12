Nóng 24h qua: Lời khai của nghi phạm vụ “giết vợ đoạt chồng” bằng trà sữa

Lời khai của nghi phạm vụ “giết vợ đoạt chồng” bằng trà sữa; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục xử lý các vụ tham nhũng;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Lời khai của nghi phạm vụ “giết vợ đoạt chồng” bằng trà sữa

Liên quan đến vụ việc một phụ nữ tử vong do bị đầu độc bằng trà sữa, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận, Công an thành phố Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) là nghi phạm trong vụ án mạng này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang.

Trang thường qua lại, đi chơi, chụp ảnh với gia đình anh rể, chị họ - Ảnh: TT.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi đầu độc của mình. Lại Thị Kiều Trang lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua là loại chất cực độc, có thể giết người chỉ bằng vài giọt.

Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa loại mà trước đó Trang đã dẫn chị họ D.T.Y đi uống.

Trang đã chuyển 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên, do chị Y không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Cùng ngày, chị N.T.H là một đồng nghiệp làm cùng Bệnh viện Phổi Thái Bình với chị Y lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Chị H. đã tử vong.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục xử lý các vụ tham nhũng

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, sáng 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương

“Vừa mới gần đây thôi, Tết đến nơi rồi xử mấy vụ, bổ sung thêm mấy vụ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Tới đây còn tiếp tục xử lý. Sắp tới các đồng chí chờ xem”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khằng định “nhiều vụ còn làm tiếp”. “Tất cả các bị cáo, kể cả các vụ án khác, lúc đầu cũng cãi, rồi cho thế này, thế kia, cho rằng “đánh đấm nội bộ” nhưng rồi vẫn phải tâm phục, khẩu phục, cảm ơn. Có người đi tù rồi còn cảm ơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Từ khi có giám đốc mới, Công an Đồng Nai đã có những tín hiệu quyết liệt

Đúng 1 tháng từ khi ông Vũ Hồng Văn được điều động về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, với những kỳ vọng của người dân về sự thay đổi, đến nay ít nhiều đã có những tín hiệu mạnh mẽ và quyết liệt đến từ lực lượng gìn giữ an ninh tại địa bàn.

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp các băng nhóm tội phạm

Nổi bật trong hoạt động của Công an Đồng Nai trong 1 tháng qua là cuộc chặn đứng hoạt động "tín dụng đen" của nhóm giang hồ tại đây.

Một vụ việc khác cách đây 3 ngày, Công an Đồng Nai đã "giải cứu" một nữ bệnh nhân nghi bị giữ trong một phòng khám tư nhân.

Trước đó, đêm ngày 7/12 và rạng sáng ngày hôm sau, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích 3 tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, từng để lại nhiều tai tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Long Thành.

Ngoài ra, Công an Đồng Nai triển khai lập lại trật tự trên tất cả các huyện, thị….

Mở phiên xét xử cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM

Sáng 30/12, phiên xử vụ ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng các đồng phạm giao đất số 15 Thi Sách (quận 1) cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm", làm chủ tịch HĐQT) bước vào phần tự bào chữa.

Bị cáo Đào Anh Kiệt. Ảnh: Hoàng Giang.

Cùng với ông Tín, bị cáo Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở TN&MT, là người bị VKS đề nghị mức án cao nhất trong vụ án từ bảy đến tám năm tù.

Không phủ nhận những công việc đã làm, ông Kiệt cho rằng, VKS đã bỏ một số tình tiết của vụ án...

Cựu giám đốc sở cho rằng đơn vị mình không có chức năng, thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản công. Do đó quy buộc ông vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí là không chính xác.

Đình chỉ việc người dân tự ký khai quật mộ, tự xưng danh Trạng Trình

Ngày 27/12, UBND huyện Vĩnh Bảo đã có văn bản báo cáo UBND TP.Hải Phòng về vụ việc người dân tự ý khai quật mộ tại khu vực cánh đồng Thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Người dân tự ký khai quật mộ, tự xưng danh Trạng Trình. (Ảnh minh họa)

Theo biên bản UBND xã Hòa Bình, ngày 22/12 gia đình ông Đỗ Văn Thạc tổ chức khánh thành mộ cụ Nguyễn Quốc Dương thuộc cánh đồng Thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Sau đó, ông Đỗ Quang Định và ông Đỗ Quốc Huy gọi tất cả anh em trong họ đến mộ cụ Nguyễn Quốc Dương và nói cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ về và chỉ phần phần mộ của cụ cho con cháu biết.

Ngay sau đó, người nhà ông Thạc và ông Định đã tự ý thuê máy xúc và khai quật và phát hiện 2 vật thể dưới đất là quan tài gỗ.

Ông Đỗ Quang Định đã tự xưng là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và yêu cầu gặp các cơ quan có thẩm quyền là chính quyền xã Hòa Bình, Ban quản lý di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một số người dân hiếu kỳ đã dùng điện thoại quay chụp đăng lên mạng xã hội và thông tin phần mộ liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo yêu cầu ông Đỗ Quang Định, ông Đỗ Văn Thạc và người nhà dừng toàn bộ việc khai quật mồ mả, thực hiện việc san lấp hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

