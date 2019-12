Kế hoạch tàn độc của cô em định 'giết vợ đoạt chồng' bằng Xyanua trong trà sữa

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Lời khai ban đầu của nữ nghi phạm dùng trà sữa đầu độc “tình địch” cũng như kết quả điều tra cho thấy, để thực hiện âm mưu “giết vợ, đoạt chồng”, nghi phạm này đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch khá chi tiết trước đó để che dấu hành vi giết người của mình.

Liên quan đến vụ việc một phụ nữ tử vong do bị đầu độc bằng trà sữa, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận, Công an thành phố Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) là nghi phạm trong vụ án mạng này.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi đầu độc của mình. Lời khai của nghi phạm cho thấy vụ đầu độc được lên kế hoạch khá tinh vi, chi tiết.

Cụ thể, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể P.V.Q (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian, anh Q đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý chia tay, "người thứ ba" Lại Thị Kiều Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) là vợ anh P.V.Q.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trước đó, để che dấu mối tình tội lỗi với anh rể, Trang thường qua lại, tỏ ra có quan hệ thân thiết với gia đình của người tình. Trang thường chụp ảnh, đi chơi chung cùng gia đình chị họ và thậm chí rủ chị Y đi chơi riêng.

Trang thường qua lại, đi chơi, chụp ảnh với gia đình anh rể, chị họ - Ảnh: TT.

Để thực hiện âm mưu "giết vợ, cướp chồng", Trang đã lên kế hoạch khá tinh vi, tỉ mỉ, dự định đầu độc "tình địch" bằng trà sữa vì trước đó, Trang thường qua lại gia đình chị họ chơi và biết chị Y thích uống trà sữa.

Sau đó, Lại Thị Kiều Trang lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua là loại chất cực độc, có thể giết người chỉ bằng vài giọt.

Ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa loại mà trước đó Trang đã dẫn chị họ D.T.Y đi uống. Để che dấu vết, Trang dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên, do chị Y không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Khoảng 10h ngày 3/12, chị N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) là một đồng nghiệp làm cùng Bệnh viện Phổi Thái Bình với chị Y lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa chị H xuống phòng cấp cứu của Bệnh viện Phổi Thái Bình rồi sau đó chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng đều đã muộn. Chị H đã tử vong.

