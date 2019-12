Một tháng tấn công vào tội phạm của Công an Đồng Nai từ khi có giám đốc mới

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai thể hiện quyết tâm tuyên chiến, triệt tận gốc, trốc tận ngọn để trừng trị các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn.

Đồng Nai Sự kiện:

Đúng 1 tháng từ khi ông Vũ Hồng Văn được điều động về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, với những kỳ vọng của người dân về sự thay đổi, đến nay ít nhiều đã có những tín hiệu mạnh mẽ và quyết liệt đến từ lực lượng gìn giữ an ninh tại địa bàn.

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp các băng nhóm tội phạm

Trước đó, giữa tháng 12 Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng, đã có những động viên nhưng cũng nêu rõ tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm tại địa bàn diễn biến còn rất phức tạp, các hoạt động "tín dụng đen", sử dụng vũ khí nóng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, phân lô bán nền cướp đất; tổ chức đánh bạc, trộm cắp; buôn bán ma túy; tội phạm trong hoạt động môi trường, kinh tế… sẽ còn gây nhiều thách thức. Trên tinh thần đó, Công an Đồng Nai thể hiện quyết tâm, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết trừng trị các loại tội phạm với phương châm "bóp chết từ trong trứng nước", đối với các băng nhóm phải thực hiện phương châm "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ".

Vào cuộc, nổi bật trong hoạt động của Công an Đồng Nai trong 1 tháng qua là cuộc chặn đứng hoạt động "tín dụng đen" của nhóm giang hồ tại đây. Theo đó, hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nhóm giang hồ xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước khống chế người trái phép và có dấu hiệu cướp tài sản.

Lực lượng cơ động, đặc nhiệm ra quân

Tối ngày 21-12, một nhóm giang hồ khoảng hơn chục người do Đặng Quang Toàn (SN 1981; tự Toàn "Đen", quê Hải Phòng) cầm đầu bất ngờ xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa khống chế ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện để đòi nợ. Toàn kêu đàn em giữ chặt ông Thử rồi dùng bút nhọn đâm nhiều nhát vào người ông này. Đại tá Vũ Hồng Văn lúc này nhận tin đã chỉ đạo lực lượng, phối hợp trung đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đóng tại địa bàn xuống ngay hiện trường, phong tỏa khu vực, tạm giữ 14 đối tượng băng nhóm.

Toàn "Đen" từng là đàn em thân tín của tay giang hồ lộng hành một thời tại Đồng Nai – Hưng "Vườn điều". Hưng "Vườn điều" sau thời gian xộ khám nay đã ra tù.

Một vụ việc khác cách đây 3 ngày, Công an Đồng Nai đã "giải cứu" một nữ bệnh nhân nghi bị giữ trong một phòng khám tư nhân. Vụ việc diễn ra vào ngày 25-12, tại Phòng khám Đa khoa H. P. (ở khu phố 1, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). Thời gian trên, chị Nguyễn Thị T. (ngụ TP Vũng Tàu) đến phòng khám trên, đóng 740.000 đồng, được một bác sĩ (không rõ tên) khám, chấn đoán thai 5 tuần tuổi, cho đi xét nghiệm và cam kết đồng ý làm các thủ thuật phá thai.

Tạm giữ đối tượng

​Sau khi được tư vấn, chị T. đồng ý gói dịch hút thai giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ thuật hút thai, chị T. liên tục kêu đau, nhân viên tại đây tư vấn, thuyết phục chị T. sử dụng gói dịch vụ cao hơn. Chị T. đồng ý và ký cam kết khi đang nằm trên giường, nhân viên làm các thủ thuật hút thai. Đến 13 giờ cùng ngày, chị T. được một bác sĩ (cũng chưa rõ tên) thông báo chi phí điều trị là hơn 19 triệu đồng. Chị T. nhiều lần xin về để lấy tiền nhưng nhân viên của phòng khám bảo bệnh nhân phải nằm lại truyền dịch, chờ người nhà chuyển tiền sẽ giải quyết cho về.

Nhận điện thoại cầu cứu của chị T., ​Công an tỉnh Đồng Nai có mặt sau đó, phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai để điều tra vụ việc. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện phòng khám này có hơn 10 người đang làm việc, trong đó có 6 bác sĩ là người Trung Quốc. Nhân viên Cao Thị Kim Ph. - người trực tiếp làm các thủ thuật cho bệnh nhân- không xuất trình được bằng cấp chuyên môn và không có tên trong danh sách nhân sự.

Trước đó, ngay trong ngày đầu sau cuộc ra quân, đêm ngày 7-12 và rạng sáng ngày hôm sau, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích 3 tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, từng để lại nhiều tai tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Long Thành là bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo. Kiểm tra nhanh đã phát hiện 162 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã gửi Thư khen biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai, trong dịp này.

Bộ trưởng Công an thăm động viên Công an Đồng Nai

Ngoài ra, Công an Đồng Nai triển khai lập lại trật tự trên tất cả các huyện, thị. Hiện tại lực lượng đang phải đồng thời làm rõ hai vụ án giết người, một vụ tại TP Biên Hòa do mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke tại quán Kim Song trên đường Võ Thị Sáu; vụ khác xảy ta tại huyện Tân Phú, một đối tượng đã đâm chết người tại phòng trọ do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Nhiều vụ việc khác liên quan tội phạm ma túy, đánh bạc đã được phá trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Long Thành, Thống Nhất, Trảng Bom.

Điển hình, Công an Đồng Nai phá ổ làm giả nước tăng lực Number One. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, cơ sở trên có khoảng 10 nhân công, thường xuyên đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong được nhập về từ quận 12, TP HCM, sau đó đóng vào thùng loại 24 chai/thùng rồi đem bán ra thị trường.

