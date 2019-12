Nóng 24h qua: Khởi tố nữ giúp việc dốc ngược chân bé gái 1 tuổi ném xuống giường

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 20:15 PM (GMT+7)

Khởi tố nữ giúp việc dốc ngược chân bé gái 1 tuổi ném xuống giường; Công an triệu tập điều tra người bị tố hành hung bé trai 12 tuổi chấn thương sọ não;…là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h

Khởi tố nữ giúp việc dốc ngược chân bé gái 1 tuổi ném xuống giường

Ngày 16/12, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương) về tội "Hành hạ người khác".

Trước đó, anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú TP.Vinh) làm đơn tố cáo việc con gái 1 tuổi bị người giúp việc bạo hành tại nhà.

Theo trình bày của anh T., vào khoảng 19h ngày 4/12, vợ chồng anh chị có việc ra ngoài nên để con gái là H.T.T.A (13 tháng tuổi) ở nhà cùng với người giúp việc là bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương).

Hình ảnh được cắt từ clip

Thấy người giúp việc có nói là con gái anh chị khóc. Đến nơi làm việc chị P.T.H (vợ anh T.) nhớ lại lời người giúp việc nên nảy sinh nghi ngờ. Chị vội xem lại camera được đặt tại phòng nơi con gái ngủ cùng người giúp việc, mới hoảng hồn khi phát hiện ra hành động của người giúp việc đối với con gái.

Theo hình ảnh camera ghi lại, người giúp việc cầm chân cháu bé dốc ngược lên sau đó ném xuống giường.

Ngay sau đó, vợ chồng anh T. hỏi bà Doan thì người phụ nữ này phủ nhận việc bạo hành cháu bé. Chỉ đến khi xem lại toàn bộ clip ghi lại sự việc đã diễn ra bà Doan mới thừa nhận. Vợ chồng chị H. đã cho người này nghỉ việc đồng thời đến cơ quan điều tra Công an TP Vinh trình báo sự việc.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Sáng 16/12, TAND Hà Nội xét xử 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát áp giải ông Nguyễn Bắc Son đến tòa sáng 16/12.

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải (nguyên Tổng giám đốc MobiFone) và Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch HĐQT MobiFone) còn bị VKS truy tố thêm tội Nhận hối lộ mức phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Do có vấn đề về sức khỏe, 3 bị cáo gồm Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và Phạm Nhật Vũ được HĐXX cho phép ngồi trong quá trình xét xử.

Theo lời khai của ông Nguyễn Bắc Son, ông đã cho toàn bộ số tiền nhận hối lộ vào 2 vali du lịch và 1 balo rồi mang cất ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính. Sau đó, bị cáo đã đưa 3 triệu USD này cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền trong 10 lần khi người phụ nữ này từ miền Nam ra Bắc thăm gia đình.

Mặc dù trước đó TAND TP. Hà Nội đã triệu tập bà Huyền, nhưng người phụ nữ này không có mặt tại phiên tòa sáng nay (16/12). Chủ tọa kết luận, với bà Huyền và các trường hợp vắng mặt khác, toà án sẽ phối hợp với C03 Bộ Công an để tiếp tục triệu tập tập nếu thấy cần thiết.

TAND Hà Nội dự kiến xét xử từ 16 - 31/12, làm việc cả thứ bảy và chủ nhật.

Công an triệu tập điều tra người bị tố hành hung bé trai 12 tuổi chấn thương sọ não

Liên quan đến vụ bé trai 12 tuổi bị đánh chấn thương sọ não ở Ciputra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Tp. Hà Nội) cho biết, đã triệu tập ông Trần Đức Hà để lấy lời khai nhằm phục vụ cho quá trình điều tra.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, đơn vị này ban hành quyết định trưng cầu giám định thương tật đối với cháu bé, nhưng người nhà xin hoãn đưa cháu đi giám định.

Chị Y. (mẹ cháu bé) cho biết, nguyên nhân xin hoãn đưa cháu đi trưng cầu giám định là vì cháu đang bận đi học.

Ông Trần Đức Hà - người bị tố hành hung cháu bé 12 tuổi ở Khu đô thị Ciputra.

Trước đó, ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) - người bị tố đánh cháu N.A (SN 2007, cùng trú ở Khu đô thị Ciputra) đến chấn thương sọ não thừa nhận, có sự việc giữa ông và cháu N.A diễn ra vào chiều ngày 6/11/2019.

Ông Hà cũng cho biết, mình đã nhận ra mình sai, vì lúc đó nóng tính quá nên mới hành xử như vậy. Ông muốn xin lỗi gia đình cháu N.A, tuy nhiên, gia đình cháu đang có người đi viện nên ông chưa đến xin lỗi được.

Một bảo vệ tại Khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) chứng kiến và đã lập biên bản vụ việc kể lại: "Lúc đó (chiều ngày 6/11) cháu N.A đã ôm lấy tôi để cầu cứu nhưng ông Hà vẫn giằng cháu bé ra khỏi người tôi, sau đó ông này túm cổ áo, chân đá vào mông, tiếp tục dùng tay đánh vào thái dương cháu bé. Chúng tôi đã can ngăn nhưng mà không thể ngăn cản được người đàn ông này”.

Đình chỉ công tác nam bảo vệ cởi trần “tung cước” đánh phụ nữ

Ngày 16/12, đại diện chủ đầu tư toà nhà Trung tâm thương mại Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân) cho biết, đơn vị đã đình chỉ việc làm đối với nam bảo vệ có hành vi đánh, đấm túi bụi vào người phụ nữ trên vỉa hè.

Nam bảo vệ đang mặc đồng phục bảo vệ nhưng đã cởi áo và hành hung nữ nạn nhân áo đen

Về phía Công an quận Thanh Xuân, thông tin từ lãnh đạo Công an quận này cũng xác nhận đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc trên. Nam bảo vệ đã thừa nhận hành vi đánh người phụ nữ, hiện Công an quận Thanh Xuân đang giám định thương tật đối với nữ nạn nhân để có cơ sở xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 1 clip ghi lại hình ảnh 1 nam bảo vệ cởi áo rồi đánh túi bụi một người phụ nữ và chửi bới với những từ ngữ rất thô tục.

