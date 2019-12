Nóng 24h qua: Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 19:49 PM (GMT+7)

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội; Hai người mang thuốc nổ lên máy bay từ Thanh Hóa đi TPHCM… là những tin nóng 24h qua.

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội

Ngày 10/12, Đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản (JEBO) phát đi thông cáo khẳng định Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi chân thành tới ông Chung vì gây ra vụ việc hiểu lầm vừa qua liên quan đến dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano Bioreactor.

TS.Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản. Ảnh NLĐ.

Trước đó, ngày 7/12, JEBO gửi đến các cơ quan báo chí nói: “JEBO Nhật Bản thấy buồn vì Ngài Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thông tin sai sự thật về việc JEBO tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố”, trong khi thực tế là thực hiện theo văn bản Thông báo số 142/TB-VP ngày 09/5/2019 của chính UBND Thành phố nêu rõ đồng ý cho phép JEBO thực hiện”.

Tuy nhiên, sau khi xem lại công văn 142/TB-VP và toàn bộ quá trình từ đầu khi vào Hà Nội làm thí điểm, tổ chức Nhật Bản thấy nội dung công văn 142/TB-VP không nêu cho phép JEBO thực hiện mà là “Đồng ý cho Đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) thực hiện thí điểm”.

Tức là, về mặt pháp lý chỉ cho phép JVE và phối hợp với Đoàn chuyên gia Nhật Bản chứ Thành phố không cho phép JEBO vì JEBO đúng là chưa gửi văn bản xin phép UBND Thành phố mà việc này là JVE gửi văn bản.

Cuối thông cáo, JEBO xin khẳng định lại là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu về việc JEBO chưa xin phép là hoàn toàn đúng. Việc Thông cáo báo chí của JEBO gây ra dư luận xã hội tại Việt Nam, hiểu nhầm về Chủ tịch do vậy JEBO gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới ông Chung và mong ông thông cảm.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác giữa cái rét căm căm ở Hà Nội

Tối 9/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng có nội dung một bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác giữa trời đông lạnh giá kèm hình ảnh là một bé sơ sinh với gương mặt dính đầy đất cát, đang được người dân chăm sóc đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người dùng facebook đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án gay gắt đối với hành động nói trên.

Theo thông tin từ bài viết được đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác giữa trời đông giá rét

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/12, ông Nguyễn Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ xác nhận sự việc trên xảy ra tại địa bàn.

Theo ông Thụ, cháu bé sau đó được đưa đến trạm xá xã Hạ Mỗ để chăm sóc đồng thời thông báo tìm người thân cháu bé được phát lên loa phát thanh của xã.

Hiện tại cháu bé đã được gia đình đón về.

Nói về nguyên nhân cháu bé bị bỏ trong thùng rác, vị Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ cho hay đơn vị vẫn đang tiếp tục làm rõ ai là người đã bỏ cháu bé và nguyên nhân dẫn đến hành động này.

TAND TP.HCM yêu cầu di lý ông Nguyễn Hữu Tín về để xét xử

Hiện ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) vẫn đang bị tạm giam ở phía Bắc. TAND TP.HCM đã có yêu cầu di lý ông Tín vào TP.HCM để phục vụ cho việc xét xử.

Ông Nguyễn Hữu Tín

Theo đó, phiên tòa diễn ra công khai trong ba ngày 26-27 và 30/12 tới đây. Ông Tín và Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT), Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng quản lý đất, Sở TN&MT), Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP), Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng Phòng đô thị, Văn phòng UBND TP) cùng bị xét xử tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo khoản 3 Điều 219 BLHS, khung hình phạt từ 10-20 năm tù).

Ông Tín và đồng phạm trước nay bị tạm giam ở phía Bắc đến nay chưa di lý vào TP.HCM. Hơn một tháng trước, TAND TP.HCM đã từng đưa ra yêu cầu di lý nhưng vẫn chưa thực hiện.

Hai người mang thuốc nổ lên máy bay từ Thanh Hóa đi TPHCM

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 2 hành khách trên chuyến bay BL565 chặng bay Thanh Hóa đi TP HCM để điều tra hành vi mang theo thuốc nổ, kíp nổ lên chuyến bay.

Số thuốc nổ, kíp nổ và dây dẫn điện được phát hiện trong hành lý xách tay của Phạm Văn Thành

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên kiểm soát an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành (SN 1989) và Bùi Văn Tuân (SN 1998, cùng ngụ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) đi trên chuyến bay BL565 có vật nghi ngờ là kíp nổ và thuốc nổ.

Ngay lập tức, lực lượng kiểm soát an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra trực quan thì phát hiện trong hành lý xách tay của Thành có 1 kíp nổ điện (bằng nhôm), 1 đoạn dây dẫn điện và khoảng 400 gam thuốc nổ dạng muối màu trắng đựng trong túi nilon, 8 lưỡi dao mổ và 1 cán dao mổ; còn trong hành lý xách tay của Bùi Văn Tuân có 1 pin dự phòng nhãn hiệu ARUN màu trắng.

Sau đó, lực lượng an ninh hàng không đã nhanh chóng cách ly số hàng hóa nguy hiểm trên, đồng thời thông báo cho cơ quan công an tới bàn giao 2 hành khách để điều tra theo thẩm quyền.

