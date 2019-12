2 hành khách mang theo thuốc nổ lên chuyến bay Thanh Hóa đi TP HCM

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 06:55 AM (GMT+7)

Lực lượng An ninh sân bay Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2 hành khách mang theo thuốc nổ, kíp nổ giấu trong hành lý xách tay lên chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP HCM trong sáng ngày 9-12.

Chiều 9-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 2 hành khách trên chuyến bay BL565 chặng bay Thanh Hóa đi TP HCM để điều tra hành vi mang theo thuốc nổ, kíp nổ lên chuyến bay.

Số thuốc nổ, kíp nổ và dây dẫn điện được phát hiện trong hành lý xách tay của Phạm Văn Thành

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên kiểm soát an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành (SN 1989) và Bùi Văn Tuân (SN 1998, cùng ngụ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) đi trên chuyến bay BL565 có vật nghi ngờ là kíp nổ và thuốc nổ.

Ngay lập tức, lực lượng kiểm soát an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra trực quan thì phát hiện trong hành lý xách tay của Thành có 1 kíp nổ điện (bằng nhôm), 1 đoạn dây dẫn điện và khoảng 400 gam thuốc nổ dạng muối màu trắng đựng trong túi nilon, 8 lưỡi dao mổ và 1 cán dao mổ; còn trong hành lý xách tay của Bùi Văn Tuân có 1 pin dự phòng nhãn hiệu ARUN màu trắng.

Phạm Văn Thành tại cơ quan công an

Sau đó, lực lượng an ninh hàng không đã nhanh chóng cách ly số hàng hóa nguy hiểm trên, đồng thời thông báo cho cơ quan công an tới bàn giao 2 hành khách để điều tra theo thẩm quyền.

