Nỗi đau xé lòng vụ TNGT khiến 3 mẹ con tử vong

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 21:33 PM (GMT+7)

Những ngày qua, người dân sinh sống tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của ba mẹ con chị N.T (27 tuổi, quê Tiền Giang; tạm trú KP Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp).

Tại các quán cà phê, quán nước gần hiện trường vụ tai nạn trên đường ĐT743, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), người dân vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ tai nạn thương tâm. Nhiều người bày tỏ sự căm phẫn khi tài xế điều khiển xe container gây tai nạn khiến gia đình nạn nhân mất đi một lúc 3 người thân. Trong khi đó, cách hiện trường nơi xảy ra sự việc không xa, gia đình nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự cho ba mẹ con xấu số.

Chính quyền địa phương đến thăm viếng các nạn nhân

Chia sẻ cùng chúng tôi, chị Dung (52 tuổi, người thân và cũng là đồng nghiệp làm chung trong công ty với chị T.), nghẹn ngào: “Hai vợ chồng nó sống hiền lành lắm. T. nấu ăn cho chủ quản trong công ty, chồng làm tài xế. Hai vợ chồng sống rất hòa thuận và được lòng hàng xóm. Tôi thỉnh thoảng ghé qua nhà hai vợ chồng chơi. Nhờ chịu thương, chịu khó, gia đình T. mới mua được căn nhà. Đáng buồn, vợ chồng T. chuyển về đây sống chưa được bao lâu thì tai nạn ập đến cướp đi sinh mạng T. và các con. Trước đó, mọi người mong có phép màu đến với cháu bé 7 tháng tuổi văng ra khỏi bụng mẹ nhưng đau lòng, cháu cũng không qua khỏi”.

Theo đồng nghiệp của chị T: Chị T. làm trong công ty giày hơn chục năm nay. Trong công ty, mọi người rất quý mến vì tính T. luôn thân thiện, hòa đồng. Biết tin T. và các con mất do tai nạn, cả công ty đều cảm thấy xót xa. Thời điểm xảy ra tai nạn, người mẹ này đang trên đường chở con gái về nhà sau khi đi múa hát và nhận quà ngày thiếu nhi tại một trường mầm non gần Khu công nghiệp VSIP (thị xã Thuận An). Khi hai mẹ con qua đường thì xảy ra va chạm với xe container.

Gia đình của chị T. đau lòng tại đám tang

Chị Dung nói trong nước mắt: “Tôi cũng không nghĩ đó là ngày định mệnh của mẹ con T. Từ chỗ tai nạn về nhà đâu còn xa lắm vậy mà bất công với gia đình tôi quá. Cháu bé còn quá nhỏ. Mới đây, chúng tôi còn nghe những tiếng nói cười ngây thơ của bé, mà giờ bé đã mãi mãi ra đi. Nghe T. nói dự định, kỳ nghỉ hè này muốn cho con gái đi du lịch mấy hôm rồi về sinh em bé. Dự định chưa kịp thực hiện thì đã gặp chuyện đau lòng…”.

Sau khi xảy ra sự việc trên, hàng xóm và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân. Cậu ruột của chị T., sẻ chia: Nhận được hung tin, người thân dưới quê bắt xe khách lên làm đám tang cho ba mẹ con. Hay tin tai nạn ập đến với gia đình, phía bên công ty của chồng cháu T. cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ. Gia đình muốn đưa các mẹ con về quê mai táng để có người thân trông nom phần mộ…

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 16h15’ ngày 1-6, chị N.T mang thai tháng thứ 7 điều khiển xe máy BKS 92LD – 0014 chở theo con gái 3 tuổi lưu thông từ đường số 6, KCN VSIP1 (phường An Phú) ra đường ĐT743. Đến giao lộ với đường ĐT743 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo container trên. Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng thai phụ và con gái té ngã xuống đường.

Sau đó, nạn nhân bị bánh xe container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường. Hậu quả, bé gái 3 tuổi tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương nặng, cháu bé 7 tháng tuổi văng ra ngoài. Người dân đã đưa hai mẹ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng chị T đã tử vong ngay sau đó. Tuy được các y, bác sỹ tận tình điều trị nhưng cháu bé 7 tháng tuổi cũng không qua khỏi.