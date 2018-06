Thai nhi 7 tháng tuổi đã chết sau vụ tai nạn văng khỏi bụng mẹ

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 18:10 PM (GMT+7)

Thai nhi văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thương tâm ở Bình Dương hôm 1-6 đã chết dù bác sĩ cứu chữa tận tình

Liên quan đến vụ xe container va chạm với xe máy khiến thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ, ngày 3-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết dù các bác sĩ tìm mọi cách cứu sống nhưng thai nhi này đã tử vong sau nhiều giờ thoi thóp. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 1-6, chị L. (mang thai tháng thứ 7) điều khiển xe máy chở con gái 3 tuổi lưu thông từ KCN VSIP ra Tỉnh lộ 743 thì xảy ra va chạm với xe container biển số 61C-314.68 chạy trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến bé gái 3 tuổi tử vong tại hiện trường. Thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng chị L. Chị và thai nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, chị L. mất. Riêng thai nhi được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khẩn trương cứu chữa nhưng vẫn tử vong sau nhiều giờ thoi thóp.

Công an thị xã Thuận An cho biết sau vụ tai nạn, tài xế tên Trần Hữu Thông (36 tuổi; quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe container đã đến cơ quan công an trình diện.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân vụ va chạm là do chị L. cho xe chuyển hướng thiếu quan sát. Công an thị xã Thuận An đang chờ kết quả giám định, khám nghiệm hiện trường, phương tiện… từ cơ quan chuyên môn để đánh giá khách quan, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu đủ cơ sở, cơ quan công an sẽ xử lý tài xế Thông theo quy định của pháp luật.