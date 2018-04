Nỗi đau... ở 'thiên đường' Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 07:00 AM (GMT+7)

Hội thánh Đức Chúa Trời Sự kiện:

Nhiều sinh viên, phụ nữ… đã bỏ gia đình, đứt gánh tương lai vì u mê, tin lời dụ dỗ để đi theo “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”...

“Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” cũng đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng có không ít người đã mất việc làm, gia đình ly biệt, tan nát đớn đau. Những số phận lầm đường đường lạc lối cũng khiến cho nhiều người thân mất quá nhiều nước mắt. Họ đang nỗ lực lôi người thân của mình trở lại với câu nói: “Hãy tỉnh ngộ đi con”.

Núp bóng từ thiện, bán đồ gia dụng… truyền đạo trái phép

Phòng PA88, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có một báo cáo chi tiết về hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” xuất hiện ở Thanh Hóa. Theo đó, hội này đến Thanh Hóa từ năm 2015 và sau đó hình thành điểm nhóm đầu tiên tại số nhà 127 Tô Vĩnh Diện, huyện Triệu Sơn và do Vũ Thị Mịn ngụ ở thôn 3, xã Minh Châu (Triệu Sơn) cầm đầu điểm nhóm.

Và bắt đầu từ thời điểm này “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” nhanh chóng lan ra nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, đặc biệt nơi tập trung nhiều nhất là ở TP Thanh Hóa. Hội này nhanh chóng lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, người chưa có công ăn việc làm ổn định, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Cơ quan công an phát hiện một tụ điểm rao giảng đạo trái phép ở TP Thanh Hóa.

Trong khi đó những người ở tỉnh, thành khác là Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tât họ tìm đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuê nhà và núp dưới các hình thức vỏ bọc như bán hàng online, kinh doanh các thiết bị điện, đồ gia dụng, máy lọc nước, làm từ thiện... để tiến hành các hoạt động lôi kéo, thuyết phục người dân tham gia, rao giảng đại trái phép.

Những hệ “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” đã và đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng khiến cho nhiều gia đình tan nát, ly biệt, ước mơ hoài bão của những người trẻ bị đứt gánh giữa đường. Nhiều gia đình đã nỗ lực khuyên răn nhưng bất thành, thậm chí có nữ sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) đã bỏ giữa chừng, từ bỏ gia đình, đập phá bàn thờ để nguyện đi theo hội này.

Hậu quả khôn lường từ “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Có những trường hợp là giáo viên về hưu cũng bị lôi kéo vào tham “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” kể từ đó giáo viên NTH không còn thờ cúng tổ tiên, cũng không ăn đồ thờ cúng, thường xuyên cầu nguyện, di chuyển theo nhóm đến bất kỳ đâu. Hơn nữa bà H. thường xuyên vào ngày thứ Bảy hằng tuần, người nhiều tuổi như bà thì nộp tiền mặt để sau khi cầu nguyện, nghe giảng đạo thì ăn cơm, còn thanh niên trẻ thì đi bán giấy vệ sinh hoặc làm việc khác để nộp tiền ăn và lấy tiền thuê nhà làm nơi sinh hoạt.

Công an Ngọc Lặc thu giữ nhiều tài liệu truyền đạo trái pháp luật.

Không chỉ người dân nghèo, người lao động tự do ít hiểu biết mới bị lôi kéo, dụ dỗ, nhiều sinh viên cũng trở thành nạn nhân khi tham gia “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”, để lại những hậu quả đáng buồn. Trường hợp của L.M.C sinh viên năm 4 (Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa) tham gia vào “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” vào giữa năm 2017. Chỉ sau một thời gian rất ngăn C. đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.

Nỗ lực từ phía gia kéo C. trở lại với cuộc sống dường như bất thành. Em C. tinh thần luôn bất ổn, đầu óc u mê, học hành sa sút, có triệu chứng của trầm cảm, lúc nào cũng tin vào đấng tối cao, Đức chúa trời... Mặc dù gia đình đã can ngăn, khuyên nhủ nhiều lần, thậm chí là dùng những biện pháp mạnh nhưng C. không từ bỏ. Cuối cùng gia đình C. đã phải nhờ đến cơ quan công an can thiệp.

Báo cáo mới nhất từ Trường ĐH Hồng Đức cho biết hiện trường này có 12 sinh viên tham gia vào hội “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” và được các đối tượng khuyên nên từ bỏ các nghi lễ truyền thống của gia đình như thắp hương, thờ cúng cha mẹ, tổ tiên, kêu gọi truyền đạo cho nhiều người khác để được Đức chúa trời bảo vệ.

Đấu với các tụ điểm tuyên truyền đạo trái pháp luật

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết mới đây các cơ quan chức năng liên quan tăng cường đấu tranh, xử lý các điểm tại xã Quang Trung (Ngọc Lặc); thị trấn Bút Sơn và xã Hoằng Đạt (Hoằng Hóa); xã Thọ Lâm (Thọ Xuân); thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn); xã Quang Lộc (Hậu Lộc); xã Đông Tân, các phường Đông Vệ, Nam Ngạn, Quang Trung (TP Thanh Hóa).

Các loại nước màu, bột trắng dùng làm nước thánh cho những người sinh hoạt uống khi tham gia vào Hội thánh Đức chúa trời Mẹ.

Đặc biệt, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Tuyết, phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc có bảy đối tượng đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép, trong đó có bốn đối tượng là người tỉnh ngoài. Tài liệu thu được tại đây gồm sáu quyển kinh thánh, sáu quyển “bài ca mới”, bốn quyển vở ghi chép tay, tám quyển sách và bốn chiếc khăn phục vụ cho mục đích sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với UBND thị trấn Ngọc Lặc yêu cầu các đối tượng ký cam kết không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, tạm giữ các đồ vật, tài liệu liên quan, thông báo về địa phương những trường hợp này để theo dõi, quản lý và trục xuất khỏi địa bàn các đối tượng là người tỉnh ngoài.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp linh kiện và máy lọc nước nhập khẩu Hàn Quốc tại số nhà 774 đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) sáng qua (27-4).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” như bục giảng đạo, các loại kinh thánh, vải trùm đầu, khẩu hiệu... dùng để truyền đạo và các loại nước màu, bột trắng dùng làm nước thánh cho những người sinh hoạt uống.

Công an tiến hành lập biên bản với Mai Văn Hùng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc truyền đạo trái pháp luật.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các cấp địa phương đang tiếp tục đấu tranh, loại bỏ các tụ điểm rao giảng đạo trái phép nhằm trả lại sự bình yên cho người dân các địa phương ở Thanh Hóa. Để nước mắt, nỗi đau của người thân không còn rơi khi con cái ở ngưỡng cửa “thiên đường” “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”.