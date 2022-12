Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm 2022

Ô tô đâm xe máy, cả gia đình 4 người tử vong ở Thanh Hoá

Khoảng 20h30 ngày 12/1/2022 tại Km3+ 500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 36H - 013.34 do anh Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn) và xe mô tô BKS: 36U2 - 0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977) điều khiển.

Hiện trường vụ TNGT làm 4 người thương vong ở Thanh Hoá ngày 12/1/2022

Anh Thu chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1980), con gái là Nguyễn Thị Nga (SN 2012) và con trai là Nguyễn Trọng Nguyên (SN 2013) đều trú tại tổ dân phố Liên Sơn, Hải Thượng.

Vụ TNGT làm 4 người tử vong (cháu Nguyên tử vong tại chỗ, anh Thu, chị Thảo và cháu Nga tử vong trên đường đi cấp cứu).

Xe tải chở sắn lao xuống vực, 6 người chết ở Gia Lai

Vào lúc 1h ngày 9/2, một xe tải chở mì (sắn) trên cabin xe có 9 người lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra Quốc lộ 19D bị lao xuống vực tại đường liên xã Đak sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai làm chết 6 người và bị thương 3 người.

Hiện trường vụ xe tải chở sắn lao xuống vực, 6 người chết ở Gia Lai ngày 9/2

Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định tài xế chở quá số người quy định, thời tiết tại thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều sương mù, ban đêm trời rất tối ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tại vị trí xảy ra tai nạn, có dốc dài liên tục khoảng 4km. Khi xe xuống đoạn đường này, tài xế không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Xe tải lao vào nhà dân, 4 người trong gia đình thương vong ở Quảng Bình

Khoảng 19h30 ngày 23/4 tại Km128+900 QL12A thuộc địa phận bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá, Quảng Bình), xe tải BKS: U2-1945 do Nguyễn Bá Đức (SN 1990, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chạy hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hoá bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh nằm sát bên đường.

Hậu quả khiến bà Cao Thị S. (SN 1960) là vợ ông Thanh cùng 2 con là anh Đinh Minh H. (SN 1995) và chị Đinh Thị Ánh H. (SN 1990) tử vong, chị Cao Thị Th. (SN 1996) là cháu ông Thanh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tài xế xe tải cũng bị thương ở phần đầu.

Tài xế say xỉn gây tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong ở Bắc Giang

Đêm 2/6, ô tô Audi lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Căn Cảnh. Tới khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái.

Hiện trường vụ tài xế say xỉn gây tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong ở Bắc Giang đêm 2/6

Trên xe máy lúc này còn có vợ anh H. là chị D.T.Q. (SN 1978) và con gái N.T.D. (SN 2009). Hậu quả, cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, tài xế xe ô tô chỉ xây xát nhẹ, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Qua kiểm tra cho thấy, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở.

Xe chở đất lật đè xe con, 3 người tử vong ở Hoà Bình

Khoảng 15h45 ngày 4/6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 30A - 615.85.

Hiện trường vụ TNGT 3 người chết tại Hoà Bình chiều 4/6

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ gồm: lái xe Phạm Văn T. (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn là Hà Văn Thanh (20 tuổi, trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

Xe khách đi vào đường cấm va chạm xe máy khiến 9 người thương vong ở Ninh Bình

Vào khoảng 23h50 phút ngày 13/6, ông Vũ Minh T. (SN 1952, ngụ phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 35H3-9850 lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh, khi đến Quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội thì va chạm với xe khách giường nằm mang BKS 37B-028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984; ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa).

Hiện trường xe khách đi vào đường cấm va chạm xe máy khiến 9 người thương vong ở Ninh Bình ngày 13/6

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm chết 4 người gồm: Vũ Minh T. (người điều khiển xe máy), P.U.V. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 2000; cùng ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An). 5 người bị thương gồm: L.Đ.H. (SN 2003), H.T.T. (SN 2000), N.Q.N. (SN 1977; ngụ huyện Đô Lương), V.T.L. (SN 1942), V.T.L. (SN 1959; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ.

Ô tô đầu kéo va chạm xe 7 chỗ khiến 5 người trong gia đình thương vong

Khoảng 11h15 ngày 4/7, tại Km685+550 đường tránh lũ, thuộc địa phận thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xe ô tô đầu kéo BKS 76C-060.49 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 76R-002.09 do anh Võ Văn Khương (SN 1980, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam) va chạm với xe ôtô 7 chỗ mang BKS 38A-144.35 do ông Nguyễn Hồng Cường (SN 1969, trú tại TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, chở trên xe 4 người.

Hiện trường vụ TNGT khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương ở Quảng Bình ngày 4/7

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong gồm: vợ chồng ông Nguyễn Hồng Cường - bà Trần Thị Loan và con gái Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1999). Con trai Nguyễn Hồng Phước An (SN 2007) và ông Nguyễn Huy Hùng bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Hùng Cường điều khiển ô tô không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra TNGT.

Xe tải đâm xe khách, 11 người thương vong ở Khánh Hoà

Khoảng 23h ngày 11/7, xe tải BKS 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (SN 1994) trú tại xã Hải Cường (Hải Hậu, Nam Định) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, trên xe có 3 người đi cùng. Khi đến Km 1378+900 Quốc lộ 1 thuộc thôn Tân Phước Trung (Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bất ngờ đâm vào phía sau xe khách BKS 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971) trú tại Phú Hội 1 (Vạn Thắng, Vạn Ninh) điều khiển theo hướng cùng chiều.

TNGT nghiêm trọng làm 3 người tử vong, 8 người bị thương ở Khánh Hoà đêm 11/7

Hậu quả, làm 3 người chết và 8 người khác bị thương, trong đó, 2 người chết đi trên xe tải và 1 người đi xe khách. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.

Ô tô khách lao xuống vực khiến 13 người thương vong ở Phú Thọ ngày 15/7

Ô tô khách lao xuống vực khiến 13 người thương vong ở Phú Thọ

Khoảng 22h30 ngày 15/7, ô tô khách BKS: 29F-013.54, nhãn hiệu Thaco, loại 29 chỗ ngồi chở khách du lịch tham quan Vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), lưu thông theo hướng từ xóm Dù đi xóm Lấp, khi xuống dốc đã bị lật về taluy âm bên trái theo hướng đi. Trên xe có 28 người.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong là lái xe Lâm Quang T (sinh năm 1986), thường trú tại Tường Văn – Nông Cống – Thanh Hóa) cùng hai hành khách là Triệu Bình M (sinh năm 1989), Nguyễn Gia P (sinh năm 2013); 10 người bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân sơ bộ là do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm cháy hết má phanh, mất khả năng hãm, xe lao xuống vực.

Ô tô khách va chạm xe đầu kéo, 5 người thương vong ở Thanh Hoá

Khoảng 5h48 ngày 21/7, xe ô tô khách mang BKS 81B- 009.65 do Bùi Văn Bình (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam- Bắc. Khi đến đoạn qua xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hoá, chiếc xe khách đã đâm va với xe đầu kéo BKS 37H- 007.86 do Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe đầu kéo lúc này có Cháu Nguyễn Minh Đức (SN 2009, là con trai của anh Đông).

Hiện trường vụ TNGT 5 người thương vong ở Thanh Hoá ngày 21/7

Hậu quả vụ TNGT làm anh Nguyễn Văn Đông và anh Bùi Văn Bình tử vong tại chỗ. Ba người bị thương gồm cháu Nguyễn Minh Đức; Luông Văn Lợi (SN 1981) và anh Lò Văn Túc (SN 1985) đều trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Xe chở keo va chạm xe máy làm 4 người tử vong ở Huế

Khoảng 17h30 ngày 10/8, ô tô tải mang BKS: 75C-032.32 do tài xế Huỳnh Văn C. (sinh năm 1995, trú tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 3 người chạy từ hướng A Lưới về TP Huế.

TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết ở Huế tối 10/8

Khi đến vị trí vị trí Km72+800 tuyến Quốc lộ 49A, đã va chạm với xe gắn máy mang BKS 75G1-458.55, do chị Phạm Thị Hoài Th. (SN1979, trú tại huyện A Lưới) điều khiển, chở theo 1 người và xe gắn máy 75Z1-3090 do anh Hồ Văn V. điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Gia đình 4 người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Vào khoảng 15h ngày 30/10, tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, ngụ Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chạy xe ô tô đầu kéo BKS: 49C-087.21 kéo theo rơ moóc BKS: 50R-044.58 trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn từ khu du lịch Thủy Châu về ngã 3 Tân Vạn.

Gia đình 4 người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương ngày 10/8

Khi đến điểm giao giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT.743A (thuộc TP Dĩ An) đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 81H8-4124 do anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi, trú tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) điều khiển, chở theo vợ là chị Lương Thị Hà (chưa xác định tuổi) và 2 con gái là Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và Lương Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến cả 4 người trong gia đình anh Luốc ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ.

Xe tải va chạm xe khách giường nằm, 15 người thương vong ở Huế

Vào khoảng 23h ngày 9/11, ô tô tải do Nguyễn Ánh Hào điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, khi đến vị trí tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn Quốc lộ 1 - đường tránh TP Huế (thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì va chạm với xe khách giường nằm do Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Xe tải va chạm xe khách giường nằm, 15 người thương vong ở Huế ngày 9/11

Sau cú va chạm giữa hai phương tiện, 2 người đi trên xe khách giường nằm là ông Nguyễn Văn M. (49 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và ông Phan Bá H. (43 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do tài xế xe khách giường nằm đã điều khiển phương tiện lấn làn đường.

Đi vào điểm mù xe tải, 3 mẹ con tử vong ở Huế

Đi vào điểm mù xe tải, 3 mẹ con tử vong ở Huế ngày 26/11

Vào khoảng 8h50 phút ngày 26/11, tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe tải mang BKS 75H - 005. 21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Khu đô thị An Cựu City, Thừa Thiên – Huế) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt đã va chạm với xe máy mang BKS: 75G1 - 304.19 do chị N.T.T.H (SN 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Trên xe chị H. lúc này chở 2 cháu nhỏ và chị đang mang thai. Vụ tai nạn khiến chị H và hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Xe tải lùi vào xe máy khiến 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên

Vào khoảng 15h30 phút ngày 26/11, xe tải mang BKS 76H - 013.18 do tài xế Trần Hữu Dương (SN 1987, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ TNGT xe tải lùi vào xe máy khiến 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên ngày 26/11

Khi đi đến địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì va chạm với xe máy mang BKS 79V1 - 412.32 chạy cùng chiều. Trên xe gắn máy, ngoài người điều khiển phương tiện còn chở thêm hai người khác là phụ nữ và cháu bé.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ba người trên xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân gồm: N.Đ.K (người điều khiển xe máy, SN 2005); N.T.T (SN 1981) và N.X.N (SN 2016) cùng trú quán tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn: https://atgt.baogiaothong.vn/nhung-vu-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-nam-2022-d577460.html