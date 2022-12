Tin tức 24h qua: Say rượu, người đàn ông dọa cho cả tổ công tác 141 nghỉ việc

Say rượu, người đàn ông dọa cho cả tổ công tác 141 nghỉ việc

Tối 19/12, tổ công tác Y9/141 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khoảng gần 21h cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, tài xế với trạng thái không tỉnh táo, bước đi khật khưỡng tỏ thái độ không hài lòng với lực lượng chức năng do bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cồn của tài xế sau đó lên tới 1,235 mg/L khí thở.

Đây là mức cao gấp 3 lần mức vi phạm kịch khung tại Nghị định 100 (0,4 mg/L khí thở).

Người này dọa “lột lon”, cho nghỉ việc tất cả cán bộ của tổ công tác Y9.

Tuy nhiên, sau khi cảnh sát thông báo vi phạm và mức xử phạt thì tài xế được xác định là Vũ Phi A. (SN 1979; trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu có những lời lẽ không đúng mực, thái độ hung hăng không ký vào biên bản và thậm chí dọa “lột lon”, cho nghỉ việc tất cả cán bộ của tổ công tác Y9.

Tổ công tác Y9 sau đó kiên quyết lập biên bản xử phạt tài xế A. và tạm giữ xe máy theo quy định.

Hàng loạt giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm bị bắt

Đầu giờ chiều 20/12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ việc công an khởi tố vụ án tại nhiều Trung tâm Đăng kiểm, bắt giữ hàng chục bị can tại 9 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Trung tâm Đăng kiểm 5015D bị đình chỉ hoạt động.

Trong đó có năm Trung tâm do bị can Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Cụ thể Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp): 63-02D (tỉnh Tiền Giang).

Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Theo Công an TP.HCM, các giám đốc của các Trung tâm Đăng kiểm này đã chỉ đạo các Phó Giám đốc và nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm đối với trường hợp người dân đưa phương tiện xe cơ giới đường bộ đến đăng kiểm. Công an xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Hiện công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng 33 bị can.

Giải cứu bé gái 5 tuổi lọt xuống hố ép cọc bê tông sâu 15m

Chiều 19/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo tại công trường đang thi công Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) có một bé gái khoảng 5 tuổi bị rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường sâu khoảng 15 mét.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động lực lượng đến hiện trường để cứu nạn nhân.

Bé gái được giải cứu an toàn. Ảnh: VH

Qua xác định ban đầu, bé gái rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu khoảng 15m, đường kính miệng hố khoảng 40cm, lúc này bé gái vẫn còn tỉnh nhưng sợ hãi, hoảng loạn.

Do miệng hố rất nhỏ nên lực lượng chức năng đã tìm giải pháp thích hợp nhất và giải cứu thành công bé gái an toàn.

Khi đã đưa được cháu bé đến nơi an toàn, lực lượng chức năng đã đưa bé gái đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bà Phan Thị Thắng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Phan Thị Thắng năm nay 46 tuổi, quê Bến Lức, Long An. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Sở Tài chính TP HCM (2013-2019).

Tháng 7/2019, bà là Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, trước khi được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 12/2020.

Với bổ nhiệm trên của Thủ tướng, Bà Phan Thị Thắng sẽ là Thứ trưởng thứ năm của Bộ Công Thương, bà cũng là nữ Thứ trưởng duy nhất của Bộ này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-say-ruou-nguoi-an-ong-doa-cho-ca-to-cong-tac-141-nghi...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-say-ruou-nguoi-an-ong-doa-cho-ca-to-cong-tac-141-nghi-viec-a586592.html