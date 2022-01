Những lời chúc Tết 2022 hay và ý nghĩa cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè

Những lời chúc Tết hay, ý nghĩa, độc đáo sẽ là món quà vô cùng giá trị về mặt tinh thần để gửi đến bố mẹ, thầy cô, bạn bè nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Cứ vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, người người nhà nhà lại lại dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới đầy tốt đẹp. Những câu chúc sẽ bao hàm chúc sức khỏe, giàu sang, phú quý, may mắn,... Những câu chúc Tết năm mới ấy chính là một món quà tinh thần vô cùng quý giá và ý nghĩa để gửi đến cho bạn bè, người thân, bạn bè của bạn, để họ có thể gặp nhiều điều tốt lành và thuận lợi.

Hãy cùng tham khảo một số lời chúc Tết hay, ý nghĩa, độc đáo và ngắn gọn dành tặng cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, vợ chồng trong năm Nhâm Dần 2022 nhé.

Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 hay nhất

1. Đong cho đầy Hạnh Phúc - Gói cho trọn Lộc Tài - Giữ cho mãi An Khang - Thắt cho chặt Phú Quý - Cùng chúc nhau Như Ý - Chúc năm mới Bình An - Cả nhà đều Sung Túc.

2. Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm qua. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc sẽ hanh thông. Bằng anh, bằng chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, thỏa ước mong.

3. Chúc mừng năm mới 2022 Nhâm Dần đến tất cả mọi người. Chúc cho năm mới mọi người có được sức khỏe dẻo dai, công việc làm ăn gặp thuận lợi thăng tiến dài dài, phi thật nhanh những nước đại để tiến tới thành công.

4. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Chúc cho 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an yên, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút thịnh vượng và một năm mới An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý.

5. Kính chúc cho tất cả mọi người có được một năm mới Nhâm Dần 2022 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mong sao mọi người sẽ luôn: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

6. Tân Sửu đã qua - Nhâm Dần vừa tới - Ra ngõ đón xuân - Chúc bạn xa gần - Một năm mạnh khỏe - Chúc cho con trẻ - Học hành chăm ngoan - Chúc cho toàn gia - Ngập tràn hạnh phúc.

7. Đầu xuân Nhâm Dần chúc bình an - Chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang - Chúc sang năm mới nhiều tài lộc - Công thành danh toại chúc vinh quang.

8. Một mùa Xuân nữa lại đến rồi, chúc cho mọi gia đình có được một năm mới thêm nhiều sức sống mới, đạt được nhiều niềm vui mới, tràn đầy Hạnh Phúc, May Mắn và Thịnh vượng!!!

9. Chúc mọi người bước sang năm 2022 luôn tràn đầy niềm tin, có niềm tin vững chắc là sẽ có thể biến việc nhỏ bé trở nên vĩ đại, biến điều bình thường thành điều tuyệt vời nhất.

10. Mỗi khi hoa đào nở, lại thấy chim én về, báo hiệu mùa xuân đến. Chúc cho mọi nhà một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

Lời chúc Tết cho ông bà, bố mẹ ý nghĩa

1. Con cảm thấy thật là may mắn vì luôn có ông bà, bố mẹ ở bên cạnh chúng con, nhờ vậy mà cả gia đình chúng ta luôn được vui vẻ hạnh phúc. Tết Nhâm Dần 2022 năm nay, con xin kính chúc ông bà và bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống thật lâu bên con cháu, để cả gia đình ta bên nhau hạnh phúc như bây giờ.

2. Năm mới Nhâm Dần đã đến rồi, con xin kính chúc ông bà luôn thật mạnh khỏe, có nhiều hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi để ở bên cạnh con cháu.

3. Một mùa xuân nữa lại đến rồi, con xin lỗi ông bà vì Tết năm nay con bận bịu công việc quá nên không thể về nhà thăm ông bà được ạ. Năm mới 2022 đã đến rồi, con xin chúc ông bà luôn sống lâu sống khỏe để sum vầy và hạnh phúc bên cạnh con cháu, ông bà nhé!!!

4. Bước sang năm mới 2022, con xin được kính chúc cho ba mẹ luôn được vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi và thật hạnh phúc bên cạnh chúng con. Mong sao sang năm mới ba mẹ sẽ có thêm thật nhiều niềm vui mới, bớt lo toan, muộn phiền, tinh thần luôn được thoải mái và vui vẻ.

5. Năm mới Nhâm Dần 2022, con xin chúc cho cả gia đình ta có được một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một gia đình thịnh vượng.

6. Con kính chúc bố mẹ năm mới Nhâm Dần 2022 có được sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung như thời xuân sắc. Mong cho cả nhà mình lúc nào cũng hạnh phúc, sum vầy, để cho anh chị em chúng con luôn cảm thấy tự hào về gia đình ta.

7. Mẹ ơi, ngày ngày con phải nhìn thấy sức khỏe của mẹ đi xuống, mẹ phải uống thuốc thường xuyên như cơm bữa khiến cho con cảm thấy buồn lòng lắm ạ. Hy vọng rằng bước sang năm mới 2022, mẹ có thể khỏi bệnh và sống thật mạnh khỏe bên cạnh chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều!!!

8. Con chỉ muốn dành những lời chúc năm mới Nhâm Dần 2022 tốt đẹp nhất đến với ba mẹ, ba mẹ luôn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Mong sao sang năm mới, ba mẹ sẽ luôn thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Con biết ơn vì đã có ba mẹ ở bên cạnh, dạy dỗ và bảo ban con nên người.

9. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, con xin được kính chúc ba mẹ mọi sự như ý, an khang thịnh vượng và tràn ngập hạnh phúc. Chúc cho đất nước chữ S của chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch, cuộc sống của mọi người có thể trở lại bình thường, sự sống sẽ ngày càng phát triển.

10. Năm mới Nhâm Dần 2022 đã đến rồi, con muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới những người mà con yêu thương nhất, đó chính là ông bà và cha mẹ ạ. Con xin kính chúc cả nhà ta có được thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng.

Lời chúc Tết cho bạn bè, đồng nghiệp ngắn gọn

1. Năm Nhâm Dần đã tới - Ai cũng giàu to - Sức khỏe chẳng lo - Buồn bực xếp xó - Khó khăn chuyện nhỏ - Việc chạy ro ro - Không còn nhăn nhó - Muốn gì được đó!

2. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022!!!

3. Một lời chào mong ngày may mắn. Một lời nhắn nhủ mong cậu thành công. Một lời chúc mong cậu thấy ấm lòng. Một nụ cười giúp vượt qua tất cả. Một ý chí để đập tan vất vả. Một năm mới tràn ngập hạnh phúc niềm vui.

4. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 nhé! Chúc mày luôn sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sung mãn trong sức khỏe nhé.

5. Chúc cậu sang năm mới Nhâm Dần 2022 sẽ: Đau đầu vì nhà giàu! Mệt mỏi vì học giỏi - Buồn phiền vì nhiều tiền - Mệt mỏi vì đẹp trai - Ngang trái vì xinh gái - Và mất ngủ vì không có đối thủ.

6. Thay mặt cho những anh, chị đồng nghiệp trong công ty ta, em xin gửi tới sếp những lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 thật tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Chúc sếp sẽ có được một năm mới thật mạnh khỏe, vui vẻ, trẻ trung và luôn giữ được đầy đủ nhiệt huyết và năng lượng để dẫn dắt công ty tới với thành công.

7. Năm mới 2022, chúc anh em trong công ty sẽ luôn được: “Sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!” nhé!!!

8. Mừng xuân Nhâm Dần 2022 phát tài phát lộc. Chúc bạn tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ, sức khoẻ có dư, công danh tấn tới.

9. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Bước sang năm mới, tôi xin gửi đến cậu và cả gia đình những lời chúc mừng may mắn, hạnh phúc nhé. Chúc cho cậu sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông và sẽ thăng tiến thuận lợi trong tương lai.

10. Chúc cho các bạn học cũ của tôi có được một cái Tết 2022 thật vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Chúc cho mọi người: “Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin” !!!

Lời chúc Tết cho người yêu, vợ, chồng độc đáo

1. Năm mới 2022 đã đến thật gần rồi, chúc cho tình yêu của anh luôn thật xinh đẹp, vui vẻ, khỏe mạnh, luôn là một cô gái dịu dàng, giỏi giang trong mắt anh và những người xung quanh. Em hãy luôn nhớ rằng, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, cùng nhau chúng ta chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

2. Nếu như nói Trái Đất này thật là may mắn vì được Mặt Trời chiếu sáng, những con thuyền thật may mắn vì có đại dương để có thể ra khơi, cỏ cây hoa lá thật may mắn vì có mặt đất để sinh tồn. Thì phải nói rằng anh là người cực kỳ may mắn vì đã có được em trong cuộc đời này. Chúc tình yêu của anh năm mới 2022 luôn vui vẻ, hạnh phúc, mọi sự tốt lành.

3. Cảm ơn em vì đã cho gia đình nhỏ của chúng ta những giây phút bình yên, hạnh phúc bên cạnh những bữa cơm ngon, những sự quan tâm ấm áp. Chúc vợ yêu của anh có được một năm mới 2022 tràn ngập tình yêu thương, hạnh phúc và thành công. Vợ hãy luôn thật xinh đẹp, trẻ trung và luôn yêu thương bố con anh nhé!

4. Năm mới xuân sang đón lộc tài, chúc cho chồng yêu luôn vui vẻ, mạnh khỏe, có nhiều niềm vui mới để có sức làm ăn và luôn là điểm tựa vững chắc cho gia đình nhỏ của vợ chồng mình.

5. Trên Trái Đất có hơn 7.000.000.000 người, nhưng anh không hiểu vì sao anh chỉ có thể nhắn tin cho riêng mình em. Có lẽ là vì 6.999.999.999 người còn lại không ai có thể thay thế được em trong trái tim em. Happy New Year, my love!

6. Cảm ơn anh vì đã là một người chồng có trách nhiệm, luôn quan tâm chu đáo đến em và con của chúng mình. Anh chính là người chồng tuyệt vời nhất mà em có được trong cuộc đời này. Chúc anh sang năm mới luôn thật mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn yêu thương mẹ con em nhiều hơn.

7. Chồng luôn mong vợ biết rằng, vợ chính là người tuyệt vời nhất. Cuộc sống của chồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện bởi sự quan tâm và chăm sóc của vợ. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, chồng xin được chúc vợ thật luôn xinh đẹp, trẻ trung, vui vẻ và hạnh phúc.

8. Cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu như không có anh. Anh chính là người đã khiến cho em trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không. Em cảm thấy thật biết ơn ông Trời vì đã ban tặng anh đến với cuộc đời em. Chúc mừng năm mới 2022 đến anh!!!

9. Năm mới 2022 của anh sẽ trở nên thật rạng rỡ và hạnh phúc vì đã có em ở bên cạnh anh. Chúc em luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc ở bên anh nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên hạnh phúc và sống bên nhau mãi mãi.

10. Năm mới xuân sang đón lộc tài, chúc cho chồng yêu luôn vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, mãi là điểm tựa vững chắc cho gia đình. Anh hãy yên tâm công tác và kiếm tiền, ở nhà đã có em lo đầy đủ. Mong rằng anh sẽ luôn yêu thương em cũng như tổ ấm của chúng mình anh nhé. Happy New Year 2022!!!

Lời chúc Tết thầy cô giáo chân thành, ngắn gọn

1. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, em xin được gửi tới thầy cô những lời chúc Tết chân thành và tốt đẹp nhất. Em thật biết ơn vì thầy cô giáo đã không ngại vất vả, mệt mỏi để dìu dắt chúng em đến với bến bờ tri thức.

2. Năm cũ đã qua, năm mới Nhâm Dần đã tới. Em xin chúc thầy năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Chúc cho sự nghiệp giáo dục của thầy ngày một tốt đẹp và tươi sắc để có thể đào tạo thêm nhiều thế hệ học trò như chúng em.

3. Cầu mong những điều bình an và tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy cô giáo trong dịp Tết Nguyên Đán 2022 này. Chúc thầy cô giáo đón một cái Tết an lành, trọn vẹn bên gia đình và những người thân yêu!

4. Không có gì cao quý hơn bằng nghề dạy học. Các thầy cô giáo đã luôn dành hết tâm tư, nhiệt huyết để dạy dỗ những thế hệ học sinh, giúp chúng em nên người và thành công. Nhân dịp năm mới 2022, em xin chúc các thầy cô giáo luôn khỏe mạnh, vững tinh thần để tiếp tục công tác tốt và hoàn thành sự nghiệp giáo dục của mình.

5. Năm mới đã đến rồi, thầy cô của chúng em lại già đi thêm một tuổi, tóc các thầy cô đã bạc đi nhiều rồi. Chúng em vô cùng biết ơn đến công lao của các thầy cô vì đã dạy dỗ, dìu dắt và đưa chúng em đến với bến bờ tri thức. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 đến toàn thể các thầy, cô giáo thân yêu của chúng em.

6. Bước sang năm mới 2022, em xin chúc cho các thầy các cô luôn vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe để luôn giữ vững tinh thần, sự quyết tâm và dũng cảm mỗi khi dạy dỗ lũ học trò tinh nghịch, quỷ quái bọn em.

7. Chào mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Kính chúc các thầy, cô giáo một năm mới dồi dào sức khỏe, sự nghiệp giáo dục tốt đẹp, thuận lợi, gặp thật nhiều may mắn và bình an.

8. Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày đến trường chúng em lại được gặp gỡ các thầy, cô giáo và được học thêm nhiều điều bổ ích, lý thú. Chúc thầy, cô giáo của chúng em thật mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết để có thể dạy dỗ thêm thật nhiều thế hệ học trò giỏi giang trong tương lai.

9. Dù đã đi xa khỏi mái trường xưa, thế nhưng em vẫn luôn nhớ về ngôi trường, thầy cô giáo và bạn bè đã cùng học tập với nhau. Bước sang năm mới 2022, em xin kính chúc các thầy cô giáo một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công.

10. Chúc cho các thầy cô giáo sang năm mới Nhâm Dần 2022 có thể hoàn thành được sự nghiệp giáo dục cao cả của mình, tiếp tục công việc trồng người vĩ đại.

Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 cho anh, chị em

1. Chị là người luôn luôn quan tâm em, yêu thương và hiểu em nhất. Có chị ở bên cạnh, em cảm thấy mình là người thật là may mắn, hạnh phúc. Chúc cho chị yêu có được một năm mới Nhâm Dần 2022 thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc.

2. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, em chúc chị gái của em luôn thật xinh đẹp, trẻ trung, tươi vui, đặc biệt là luôn thành công trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp mà chị đã lựa chọn nhé.

3. Chúc anh trai yêu quý bước sang năm mới có được sức khỏe dẻo dai, trẻ trung, vui vẻ, công việc của anh ngày càng thuận lợi và thêm đà thăng tiến dài dài, phi những nước đại đến với bến bờ thành công!

4. Chúc anh trai của em sang năm mới 2022 sẽ cuới được người vợ hiền, xinh đẹp. Chúc cho chị cả của em cũng lấy được chồng giỏi giang, hiền lành, anh chị cùng nhau làm ăn phát tài, ấm no, tiền tiêu không hết, không lo đói kém.

5. Dù chị đã đi xa nhà trong suốt nhiều năm, thế nhưng trong lòng em luôn yêu thương và nhớ về chị. Chị hãy luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em nhé. Năm mới 2022, em chúc chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sớm trở về với gia đình của chúng ta.

6. Năm mới Nhâm Dần 2022, em kính chúc gia đình anh chị tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho anh chị luôn khỏe mạnh, vui vẻ và đạt nhiều thành công hơn trong tương lai.

7. Chúc em trai sang năm mới học thật giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và anh chị nhé. Cả nhà luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương em nhiều!

8. Năm hết Tết đến, chúc cho anh chị rước lộc đầy nhà, quà cáp bao la, luôn được ấm no và phát tài phát lộc nhé.

Câu chúc Tết Nhâm Dần 2022 hài hước, vui nhộn, độc đáo

1. Năm mới Tết đến – Rước hên vào nhà – Quà cáp bao la – Mọi nhà no đủ – Vàng bạc đầy tủ – Gia chủ phát tài – Già trẻ gái trai – Sum vầy hạnh phúc – Cầu tài chúc phúc – Lộc đến quanh năm – An khang thịnh vượng.

2. Chúc toàn thể các anh em sang năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh, du lịch 5 châu.

3. Happy new year! Chúc các bạn năm mới cười đến trẹo quai hàm, ham làm đến quên mệt mỏi, học giỏi cứ thi là thành, ăn khỏe như vui số cân không đổi!

4. Năm mới chúc mày tiền nhiều nặng ký, công việc vừa ý, nhiều người để ý, sống lâu nhiều tí. Happy New Year!

6. Gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thuận, mã đáo thành công.

7. Vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.

8. Chúc mọi người năm mới: Răng, tóc không giảm. Huyết áp, cholesteron, lượng bạch cầu và lãi vay không tăng. Hi hi. Năm mới an khang, hạnh phúc mọi người nhé!

9. Năm con hổ, chúc các bạn của tôi làm ăn tưng bừng, khí thế phừng phừng và không bị … mọc sừng nhé! Hi hi. Happy New Year 2022!

10. Chúc mừng năm mới - vạn sự như ý - sinh lý dồi dào - vàng vào cả ký - tiền ra ti tí - thật là hết ý.

Thơ chúc Tết Nhâm Dần 2022 hay nhất

1. Nghe vẻ nghe ve, nghe vè chúc Tết

30 mùng Một, năm mới cận kề

Bao nỗi bộn bề qua năm là hết

Chờ ăn bánh Tết bao đỏ liền tay

Tài lộc vận may không mong cũng đến

Tình duyên cập bến hạnh phúc đáo gia

Chúc khắp mọi nhà quanh năm no đủ

Tiền vô đầy tủ, sự nghiệp vinh quang

Vui vẻ họ hàng người người phấn khởi

Học hành tấn tới khởi sự thành công.

2. Năm mới Nhâm Dần tới rồi.

Chúc ba vui khỏe, mẹ thời đẹp xinh

Chúc em cùng với chúng mình

Ngày càng khăng khít, chung tình, đắm say

3. Năm mới chúc mẹ vui tươi

Chúc bố bình an, luôn cười thả ga

Chúc anh tấn tới đường xa

Chúc em chăm học, vui ca cả ngày

4. Mừng năm mới phát tài phát lộc.

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ.

Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới.

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.

Xin chúc anh chị một năm đại thắng.

5. Năm mới đề thơ chúc Mợ nhà

Tuổi cao mặc kệ chẳng thèm già

Tiêu xài thoải mái tiền dư dả

Sức khỏe dồi dào đẹp mãi ra

Vui vẻ tiếng cười vang bếp núc

Thảnh thơi gương mặt sáng hơn hoa

Chồng con chăm sóc đừng cưng quá

Công việc luôn tay nhớ lũ gà

6. Năm Nhâm Dần tới

Ai cũng giàu to

Sức khỏe chẳng lo

Buồn bực xếp xó

Khó khăn chuyện nhỏ

Việc chạy ro ro

Không còn nhăn nhó

Muốn gì được đó!

7. Mừng năm mới 2022

Phát tài phát lộc

Tiền vô xồng xộc

Tiền ra từ từ

Sức khỏe có dư

Công danh tấn tới

Tình duyên phơi phới

Hạnh phúc thăng hoa

Xin chúc mọi nhà

Một năm đại thắng.

8. Tân Sửu qua

Nhâm Dần tới

Vạn điều mới

Triệu điều vui

Không điều xui

Tỷ điều phát

Xuân bát ngát

Chén rượu say

Tiền đầy tay

Vàng đầy túi

Happy New Year!!!

9. Mừng xuân gửi chúc bạn thơ ta

Sức khỏe bình an tới mọi nhà

Cuộc sống mưu sinh cùng hưởng lạc

Tết về dạo khúc nhạc tình ca

Xin cùng quyến hữu tìm vui mới

Vất vả bao nhiêu sẽ lại qua

Chào đón vinh quang đường sáng lạn

Xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa

10. Chào mừng thịnh vượng cả quê ta

Kính chúc bạn thơ trẻ tới già

Gia quyến chan hòa, vui, mạnh khỏe

Trang thơ đón bạn tưng bừng ca

Xuân này hơn hẳn bao Xuân trước

Phúc, lộc, theo chân đến tận nhà

Hạnh phúc, bình an, đời mãn nguyện

Tiền, vàng, thóc gạo ngập đầy kho.

