Nhà thầu nói gì về vụ sạt lở làm nữ công nhân tử vong ở Hà Tĩnh?

Chiều 24/6, Đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra địa bàn xã Đông Yên (huyện Quốc Oai).