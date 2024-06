Tin mới nhất vụ con rể sát hại mẹ và vợ cũ ở Hải Dương

Như đã đưa tin, vào chiều qua (23/6), tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP. Chí Linh (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi bà L.T.H. (SN 1964) và con gái T.T.N.A. (SN 1993, cùng trú tại phường Văn An) bị nghi phạm D.Đ.L (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP. Chí Linh) dùng hung khí sát hại khiến bà H. tử vong tại bệnh viện, còn chị N.A bị thương nặng. Đáng chú ý, nghi phạm chính là con rể cũ của bà H. và là chồng của chị N.A.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống vào sáng nay (24/6), ông Đỗ Đức Phu, Chủ tịch UBND phường Văn An cho biết: "Vào đêm muộn ngày hôm qua, chị N.A (con gái bà H.) đã không qua khỏi và hiện tại thi thể nạn nhân được đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự".

Xe ô tô dược cho là của nghi phạm D.Đ.L vứt lại trong quá trình chạy trốn.

Theo Chủ tịch phường Văn An, ngay khi chính quyền nhận được thông tin về vụ án mạng do quần chúng nhân dân báo, UBND phường cùng lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu xác minh; đồng thời cấp báo cho cơ quan chức năng TP. Chí Linh cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết.

"Khi phát hiện sự việc, bà H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh. Do vết thương nặng nên ngay sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong vào chều cùng ngày. Còn chị N.A được mổ cấp cứu trong đêm qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng cũng không qua khỏi", ông Phu cho biết thêm.

Được biết, trước đây chị N.A và nghi phạm D.Đ.L đã kết hôn và sinh được 1 người con, sau đó 2 vợ chồng ly hôn. Còn về phía D.Đ.L, do vi phạm pháp luật nên đã bị Tòa án phạt tù, nhưng đã chấp hành án xong và hiện tại nghi phạm đang làm công việc vệ sinh công trình, nhà cửa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi phạm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

