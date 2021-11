Nguyên tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên bị đề nghị y án, nộp 130 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 10/11/2021 13:37 PM (GMT+7)

Cho rằng Trần Trọng Mừng, nguyên tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên, giữ vai trò chính về những sai phạm tại dự án Gang thép Thái Nguyên, gây thiệt hại rất lớn nên VKSND đề nghị HĐXX tuyên y án 9 năm 6 tháng tù và bồi thường 130 tỉ đồng.

Sáng nay 10-11, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của ông Trần Trọng Mừng (cựu tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên - TISCO) và 11 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại TISCO kết thúc phần thẩm vấn. Mở đầu phần tranh tụng, đại diện viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thực hành quyền công tố đã nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

Bị cáo Trần Trọng Mừng (áo tím than) tại phiên toà cấp phúc thẩm

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị tòa phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đậu Văn Hùng (nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - VNS) và Hoàng Ngọc Diệp (nguyên thành viên HĐQT VNS) vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đối với 10 bị cáo còn lại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, VKSND đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo VKSND, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên do TISCO làm chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư là HĐQT Tổng công ty VNS. Năm 2007, đơn vị trúng thầu xây dựng là Tập đoàn Khoa học công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC). Giá trị hợp đồng trọn gói hơn 160 triệu USD.

Các bị cáo trong vụ án đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật, không đạt được hiệu quả của dự án mà còn gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn 830 tỉ đồng của Nhà nước.

Cụ thể, sau hơn 11 tháng khởi công, MCC chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục, chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ, chưa thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu nhưng đề nghị kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. MCC còn đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng EPC.

Theo VKSND, bị cáo Mừng và bị cáo Mai Văn Tinh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNS) đã chỉ đạo các cá nhân có liên quan thuộc TISCO và VNS tổ chức, thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi phí phần C, tham gia ký hợp đồng thầu phụ thực hiện phần C của Hợp đồng EPC số 01 theo hình thức hợp đồng theo đơn giá…, tạo điều kiện để MCC có lý do chối bỏ trách nhiệm thực hiện hợp đồng trên, chấp thuận không có căn cứ VINAINCON làm nhà thầu phụ thực hiện phần C của Hợp đồng EPC số 01, trong khi VINAINCON không đủ năng lực.

VKSND nhận thấy hành vi sai phạm của các bị cáo dẫn tới phát sinh nhiều chi tiết hư hỏng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại về tài sản Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế, dẫn tới dự án không thể tiếp tục thực hiện. Tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, mức án phù hợp với hành vi phạm tội của từng bị cáo là hợp lý, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên toà này, trong 12 người kháng án, bị cáo Đậu Văn Hùng (lĩnh án sơ thẩm 3 năm tù) có đơn xin xử vắng mặt. Bị cáo này xin giảm nhẹ hình phạt và mong được cải tạo ngoài xã hội.

Bị cáo Trần Trọng Mừng xin giảm nhẹ hình phạt 9 năm 6 tháng tù và giảm mức bồi thường trách nhiệm dân sự 130 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại, gồm các cựu lãnh đạo và cán bộ TISCO hoặc VNS, xin tòa phúc thẩm xem xét giảm án và giảm hoặc miễn bồi thường dân sự so với bản án sơ thẩm.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-tong-giam-doc-gang-thep-thai-nguyen-bi-de-nghi-y-an-nop-130-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-tong-giam-doc-gang-thep-thai-nguyen-bi-de-nghi-y-an-nop-130-ti-dong-20211110130352619.htm