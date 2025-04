Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy 4 người tử vong tại Tiền Giang

Theo một nguồn tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nhận định khả năng ban đầu dẫn đến vụ cháy là do sự cố điện từ tầng trệt lên tầng 1. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang chờ kết luận giám định để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy.

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Cũng trong chiều ngày 10/4, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, làm việc với địa phương về vụ cháy nhà dân khiến 4 người trong gia đình tử vong xảy ra tại phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường, trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tiền Giang, chính quyền địa phương và các hộ dân sống xung quanh ngôi nhà bị cháy xoay quanh các nội dung: Địa phương có tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy; các tiêu lệnh khi xảy ra cháy; cách xử lý khi xảy ra cháy; hộ dân có trang bị bình chữa cháy xách tay hay không?...

Trước đó, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện khói rất nhiều bốc ra từ căn nhà do bà Huỳnh Thị Thủy Tiên, sinh năm 1976, ngụ số nhà 209/3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho.

Do nhà nằm trong con hẻm rất hẹp (khoảng 1m), mọi nỗ lực hỗ trợ chữa cháy của người dân bất thành do chủ nhà đã khóa 2 ổ khóa kiên cố phía bên trong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 2h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, tài sản trong nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 người tử vong trong một gia đình gồm: Bà Huỳnh Thị Thủy Tiên; ông Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1968, đăng ký thường trú 120/4S1, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2; bà Huỳnh Thị Ngọc Dung, sinh năm 1978, đăng ký thường trú 852, ấp 1, xã Đạo Thạnh và bà Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan, sinh năm 2007, đăng ký thường trú 209/3, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4 (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể ở gác lửng, 1 thi thể trong đống đổ nát và 1 thi thể trong nhà vệ sinh. Tất cả đều bị cháy biến dạng không thể xác định danh tính.