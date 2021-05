Người từng tới 2 địa điểm này ở Đà Nẵng phải cách ly tập trung khi đến TP.HCM

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 17:07 PM (GMT+7)

TP.HCM đưa ra biện pháp phải cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định đối với người từng tới khách sạn Phú An và bar New Phương Đông (Đà Nẵng).

Chiều 5/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật hướng dẫn giám sát phòng, chống COVID-19 đã mở rộng thêm trường hợp đến từ 2 địa điểm tại Đà Nẵng phải cách ly tập trung khi tới thành phố.

Cụ thể: Những người từng đến khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải từ ngày 29/4 và bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng từ ngày 28/4 sẽ phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khi đến TP.HCM. Trước đó, 2 địa điểm này nằm trong diện phải cách ly tại nhà do liên quan ca mắc COVID-19 tại địa phương này.

Khách sạn Phú An là nơi BN2982 mắc COVID-19 từng làm việc. Toàn bộ khu vực này đã được phong toả từ ngày 3/5. Bar New Phương Đông cũng đã được phong toả sau khi một nhân viên tại đây được xác định mắc COVID-19. Trường hợp trên nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với BN2982.

Tính đến 14h chiều nay, TP.HCM yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đối với người đến từ các địa điểm có ca bệnh COVID-19 gồm xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, thời gian giám sát từ ngày 22/4; các thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê của xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên là ngày 29/4; thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái từ ngày 23/4; thôn 3B, xã Việt Cường, tỉnh Yên Bái, đến thành phố kể từ ngày 1/5 cùng 2 địa điểm tại TP Đà Nẵng nói trên.

Giám sát những người đi từ các địa điểm gồm: Quán bar SUNNY, Khu đô thị Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian từ ngày 23-30/4; Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen (đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ ngày 26/4.

Giám sát những người đi từ các chuyến bay, chuyến xe gồm: Chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4; chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 14h20 ngày 27/4; chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h46 ngày 29/4; chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4.

Chuyến xe BKS 43B-048.78 tuyến Đà Nẵng-Hà Nội lúc 20h30 ngày 21/4; chuyến xe BKS 21B-00671 nhà xe Việt Phương từ bến xe Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4 đến TP Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày, thị xã Nghĩa Lộ 0h30 ngày 30/4.

Cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với những người đi từ các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát, địa điểm bị phong toả, nơi trong thông báo khẩn gồm Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Yên Bái…

Cụ thể, người đi từ Hà Nam gồm thôn 5 Đông Yên (xã Chân Lý, huyện Lý Nhân), thôn Nội Đọ (xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân) cùng ngày 22/4. Cụm đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hoà, Thái Bình từ 7-10h ngày 25/4. Khu Trung, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội thời gian TP.HCM giám sát là ngày 22/4 và toà nhà Park 10, Khu đô thị Times , phường Mai Động, quận Hoàng Mai từ 1/5.

Người đi từ Đà Nẵng gồm các địa chỉ sau: Nhà hàng For you biển đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khê; tầng 36 khách sạn Novotel 36 Bạch Đằng; khách sạn Mường Thanh 270 Võ Nguyên Giáp ngày cùng ngày từ 27/4. Nhà hàng Biển Lớn lô 18 Võ Nguyên Giáp lúc 12h30 ngày 28/4; nhà hàng Trung Quốc, đường Lê Quang Đạo tối ngày 28/4; Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê từ ngày 2/5 và karaoke TK 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hoà, quận Thanh Khê từ ngày 28/4.

Tại Yên Bái gồm cụm cư dân thuộc đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trần Yên từ 1/5; Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An và khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ từ 27/4 - 2/5.

Tại Vĩnh Phúc gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tổ 1, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ 29/4 và thôn Tiền Phong, xã Tân , huyện Bình Xuyên từ ngày 29/4.

HCDC TP.HCM đề nghị những người từ các địa điểm, địa phương, chuyến bay, chuyến xe trên khi đến TP.HCM cần chủ động liên hệ với trạm y tế địa phương để được giám sát, cách ly, lấy mẫu theo quy định.

