Vụ hơn 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội: Lộ diện các “ông, bà trùm”

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 16:51 PM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã xác định 3 người Trung Quốc đứng sau đường dây nhập cảnh trái phép số lượng lớn người Trung Quốc về Hà Nội.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại chung cư Florence.

Liên quan đến vụ hơn 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Hà Nội, ngày 5/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chi Jin Hua (SN 1993 - nữ); Wu Ding Sen (SN 1988) và Guo Long (SN 1984, cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc) về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật Hình sự.

3 bị can nói trên được xác định là các “ông, bà trùm” đứng sau đường dây nhập cảnh trái phép hơn 50 người Trung Quốc về Hà Nội và tổ chức cho nhóm người này lưu trú bất hợp pháp.

Trước đó, chiều tối 2/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện 1 lượng lớn người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại một số căn hộ chung cư trên địa bàn hai quận này.

Trong số các đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện cư trú bất hợp pháp có Wu Ding Sen. Ngày 27/3, Wu Ding Sen nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Nội Bài theo visa (thị thực) DN1 dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp Việt Nam với thời hạn 3 tháng. Đối tượng này xin visa thông qua Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á tại Việt Nam với giá 25.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 87 triệu đồng) để vào Việt Nam tìm việc làm.

Sau khi bị đưa về trụ sở công an, Wu Ding Sen khai nhận đã cùng một số người Trung Quốc khác thuê căn hộ trong chung cư D’Capitale số 224 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cùng 4 đối tượng khác với giá 9 triệu đồng/tháng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm 46 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại 9 căn hộ ở chung cư Florence, quận Nam Từ Liêm. Các đối tượng này cũng không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Qua đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra xác định Guo Long và Chi Jin Hua đã tổ chức cho nhóm người này ở lại trái phép tại Việt Nam.

