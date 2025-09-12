Người thợ sửa xe nghèo ở Tây Ninh được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi

Ngày 12-9, thông tin từ Công an xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh cho biết một thợ sửa xe máy vừa nhặt được tiền của người đánh rơi rồi đem giao cho cơ quan chức năng để nhờ tìm chủ sở hữu.

Ông Đinh Công Bình (phải) trao lại số tiền nhặt được cho ông Nguyễn Công Lập tại trụ sở công an.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10-9, ông Đinh Công Bình (36 tuổi; ngụ ấp 4, xã Mộc Hóa) đang chạy xe trên tuyến Quốc lộ 62 hướng về cửa khẩu Bình Hiệp thì phát hiện một cọc tiền bị rơi trên đường. Mở ra kiểm tra thì ông Bình phát hiện tổng cộng 30 triệu đồng với nhiều mệnh giá khác nhau.

Dù chỉ làm nghề sửa xe máy nhỏ ở vùng quê, thu nhập rất ít nhưng khi nhặt được số tiền lớn, ông Bình liền đăng tải thông tin trên mạng xã hội cá nhân để tìm chủ sở hữu; đồng thời cầm số tiền nhặt được tới Công an xã Mộc Hóa để trình báo rồi giao nộp.

Đến 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Công Lập (39 tuổi; ngụ xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh) đến công an khai báo tài sản trên là do ông đánh rơi trên đường khi lưu thông từ xã Tân Thạnh về Kiến Tường.

Xác minh lời khai, đối chiếu thông tin phù hợp nên công an bàn giao số tiền trên cho ông Lập. "Hành động trung thực của anh Bình làm tôi hết sức xúc động, dù anh là thợ sửa xe có hoàn cảnh khó khăn nhưng không tham tài sản đánh rơi mà giao cho công an xử lý" – ông Lập xúc động chia sẻ khi nhận lại số tiền đã đánh rơi.

Với hành động đẹp của mình, ông Bình được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.