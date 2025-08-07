Hai người phụ nữ tá hỏa vì bị kẻ gian đột nhập vào nhà, 'hô biến' tiền vàng

Ngày 4-8, Công an xã Mường Động (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận đơn trình báo của chị B. T. L (SN 1980), trú tại xóm Ký Đai, xã Mường Động về việc, sáng cùng ngày, chị L mở tủ sắt trong buồng ngủ thì phát hiện đã bị kẻ gian cạy khóa và lấy trộm số tiền hơn 98 triệu đồng.

Công an xã Mường Động phối hợp CQĐT Công an tỉnh và Cơ quan Viện kiểm sát tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Chiến (SN 1993, trú tại thôn Kim Đức, xã Mường Động); thu giữ số tiền gần 68 triệu đồng. Bước đầu, đối tượng khai nhận đột nhập nhà chị L., lấy được số tiền lớn và đã sử dụng 31 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Công an xã Tam Dương lấy lời khai đối tượng Trần Văn Quang.

Tiếp đó, ngày 5-8, Công an xã Tam Dương (Phú Thọ) tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.N (SN 1984), trú tại thôn Giữa, xã Tam Dương, về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cạy phá két sắt đặt tại phòng ngủ tầng hai lấy trộm số tiền khoảng 31,5 triệu đồng và 8,5 "chỉ" vàng.

Tếp nhận thông tin, Công an xã Tam Dương khẩn trương phối hợp điều tra, truy xét, bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Văn Quang (SN 2008, trú tại thôn Điên Lương, xã Tam Dương). Quang bị bắt khai đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ thuộc xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda và 51,5 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng đã thuê xe taxi đến địa bàn xã Hoài Đức, bán số vàng trộm được với giá gần 80 triệu đồng, sau đó dùng 59 triệu đồng để mua xe máy... Số tiền còn lại chưa kịp tiêu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.