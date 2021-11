Tin tức 24h qua: Một con hổ 5 tuổi trị giá cả tỷ đồng chết trong khu sinh thái

Thanh niên tấn công báo VOV để ủng hộ bà Phương Hằng bị khởi tố; Một con hổ 5 tuổi trị giá cả tỷ đồng chết trong khu sinh thái... là những tin nóng nhất 24h qua.

Thanh niên tấn công báo VOV để ủng hộ bà Phương Hằng bị khởi tố

Sáng 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi; ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sau khi xem các buổi livstream của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) trên mạng xã hội, Vương Quốc Thịnh đã tham gia nhóm fan ủng hộ bà này.

Nhóm fan của bà Hằng phát động phong trào tẩy chay báo điện tử VOV, do báo này đăng tải 2 bài viết có nội dung cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng livestream với nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân.

Thịnh đã làm theo hướng dẫn để tấn công báo VOV.Cao điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13/6, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập báo bị tê liệt.

Trước đó, ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với một thiếu niên 16 tuổi có hành vi tấn công báo điện tử VOV.

Một con hổ 5 tuổi trị giá cả tỷ đồng chết trong khu sinh thái

Ngày 31/10, một cá thể hổ nặng hơn 150kg đang được nuôi thả tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn của Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm (xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ bị chết.

Được biết, cá thể hổ được một đơn vị nhập khẩu vào năm 2016 với giá 750 triệu đồng. Sau 5 năm nuôi thả, chăm sóc tại Khu Sinh thái, con hổ có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 27/11, chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu và cơ quan chức năng tiêu hủy cá thể hổ này. Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã có quyết định cho Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm xử lý các bộ phận da và lông của cá thể hổ này. Các bộ phận còn lại của hổ được tiêu hủy theo quy định của pháp luật

Nguyên nhân 4 học sinh ở Bắc Giang sốc phản vệ khi tiêm vắc xin

Ngày 24/11, ngành y tế tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho học sinh cấp 3 tại Trường THPT Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2 với khoảng 700 học sinh.

Trong quá trình tiêm phòng, cơ quan chức năng ghi nhận có 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ. Sau khi được các nhân viên y tế tại địa phương sơ cứu, 2 học sinh này được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Về nguyên nhân, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho hay: “Nguyên nhân các cháu bị sốc phản vệ chủ yếu là do cơ địa. Tỷ lệ sốc vắc xin rất thấp vì toàn tỉnh đã tiêm gần xong mũi 1 cho học sinh từ 15-18 tuổi, hầu như không sự cố”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang, 2 em bị phản vệ nhẹ hiện được theo dõi tại huyện Sơn Động, sức khoẻ ổn định, dự kiến được xuất viện trong chiều nay. Hai học sinh nặng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi phát hiện F0, một xe khách vẫn chở hàng chục F1 về TPHCM

Tối 26/11, một xe khách của nhà xe Anh Phụng chở hơn 20 hành khách xuất bến từ huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) đi TP HCM. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe khách vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để test nhanh SARS-CoV-2 cho những người trên xe.

Qua test nhanh, một hành khách trên xe được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hành khách này được đưa vào khu vực cách ly tạm thời của bệnh viện.

Sau khi phát hiện trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên y tế đã hướng dẫn tài xế cho xe và hành khách ở lại. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành, chở số hành khách còn lại rời khỏi bệnh viện.

Sản xuất bằng được vắc - xin, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước

Ngày 27/11, Bộ Y tế công bố 13.048 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.192.200 ca, trong đó có 954.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất bằng được vắc - xin và thuốc điều trị COVID-19 trong nước.

Cũng trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế đồng tình với tỉnh Thanh Hóa về việc tỉnh tạm dừng tiêm lô vắc-xin liên quan đến sự cố tiêm chủng và lấy mẫu gửi ra Viện kiểm định Vắc-xin và Sinh phẩm y tế để kiểm định.

Tại Đắk Nông, vừa nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 3 (nguy cơ cao) sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh. Tỉnh này cũng đang xây dựng phương án quản lý và điều trị F0 tại nhà trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

