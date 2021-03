Người quay clip bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: “Đến giờ tôi không dám xem lại clip”

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 16:43 PM (GMT+7)

Người quay clip bé gái rơi từ tầng 13 chung cư may mắn được cứu thoát kể lại sự việc khi nhìn thấy cháu bé vắt vẻo ngoài lan can.

Chị Huệ người quay clip cháu bé ngoài lan can và la hét nhờ mọi người cứu giúp cháu bé.

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 13 chung cư xuống và thoát chết thần kỳ, ngày 1/3, chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, sống ở tầng 11 toà chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân trung, Thanh Xuân, Hà Nội), là người phát hiện bé gái 3 tuổi trèo qua lan can tầng 13 và quay lại clip cho biết, khi nhìn thấy cháu bé trèo ra ngoài lan can chị vô cùng hoảng sợ và đã hét rất to để kêu gọi mọi người cứu giúp cháu bé.

Khu vực cháu bé bị rơi.

Thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 4h30 chiều 28/2, khi đó, chị Huế đứng ở bên nhà nhìn sang toà chung cư đối diện, thấy em bé đang trèo ngoài lan can.

Chia sẻ về việc quay lại clip, chị Huế cho biết, vì tính chất công việc nên tay chị lúc nào cũng cầm điện thoại, do đó chị đã quay clip ghi lại cảnh cháu bé trèo ra ngoài lan can bị rơi xuống phía dưới. Khi cháu bé được nam tài xế cứu giúp, chị Huế đã chạy xuống toà nhà xem tình hình cháu bé thì thấy cháu được đưa đi cấp cứu.

"Tôi biết cháu bình an, sức khoẻ ổn định không ảnh hưởng tới tính mạng là tôi vui rồi, mừng cho em bé và gia đình”, chị Huế nói.

Sau khi sự việc xảy ra, đến giờ chị không dám xem lại clip vì chị cũng... sợ tiếng la hét của mình. Ngay sau đó, chị Huế đã cung cấp clip cho công quận phường và quận để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Chị Huế cũng cho hay: Khi nhận nhà, chị đã làm lưới chắn ban công để bảo vệ tính mạng cho cả gia đình.

Cháu bé trèo ra ngoài lan can ban công.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12A (tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-quay-clip-be-gai-roi-tu-tang-13-chung-cu-den-gio-toi-khong-dam-xem-lai-c...Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-quay-clip-be-gai-roi-tu-tang-13-chung-cu-den-gio-toi-khong-dam-xem-lai-clip-5020211316442606.htm