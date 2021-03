Người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư nói gì khi bất ngờ nổi tiếng?

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 09:24 AM (GMT+7)

Anh Mạnh khiêm tốn nói: “Tôi không phải là siêu nhân. Ai gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ lao đến cứu cháu bé”.

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 13 chung cư xuống và thoát chết thần kỳ, sáng 1/3, rất đông người thân có mặt tại nhà người cứu cháu bé là anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội để gửi lời chúc mừng đến gia đình.

Chia sẻ với PV, anh Mạnh cho biết, cả đêm qua, tay phải của anh bị đau khiến anh không ngủ nổi, phải nhờ đến thuốc giảm đau.

Anh kể, sau khi cứu cháu bé xuống, anh trao cháu bé cho bảo vệ toà nhà. Lúc này, tay anh run lên vì không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Anh xin điếu thuốc từ người dân xung quanh, rồi ngồi xuống hút một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

“Về nhà, tôi liên tưởng sự việc lại nghĩ đến con mình, tôi chạy vào ôm con gái nhỏ rồi bật khóc. Nhà tôi không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con vậy lại rùng mình. Khi kể lại sự việc cho vợ tôi nghe cô ấy cũng không tin còn đùa chắc không phải chồng mình”, anh Mạnh kể.

Theo lời anh Mạnh, đến khi clip được lan truyền trên mạng, điện thoại anh liên tục nhận các cuộc gọi, nhắn tin từ các số lạ. Ai cũng cảm phục và gọi anh là “anh hùng, siêu nhân”. Tuy nhiên, anh Mạnh khiêm tốn cho rằng: “Tôi không phải là siêu nhân, ai gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ lao đến cứu cháu bé”.

Anh Mạnh nói, bản thân chưa bao giờ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy. Điện thoại, Facebook của anh liên tục có người gọi, nhắn tin đến mức sập nguồn. Trước thời điểm cứu cháu bé, anh đăng bài lên Facebook chưa bao giờ quá 20 like (lượt thích-PV), đăng ảnh con gái cao nhất cũng chỉ gần 100 like. Thế nhưng, hôm qua nhiều bức ảnh lên đến hàng chục nghìn like. Thậm chí, có người còn gọi điện gửi lời cảm ơn anh và bày tỏ muốn gửi chút quà nhưng anh đã từ chối.

Bà Nguyễn Thị Nhẫn (50 tuổi, mẹ anh Mạnh) chia sẻ, từ chiều tối qua khi anh Mạnh về nhà đã ôm 2 con gái nhỏ rồi bật khóc. Lúc này, bà Nhẫn chưa biết việc con trai đã cứu bé gái 3 tuổi thoát chết.

Còn bà Nguyễn Thị Hoa (bác của anh Mạnh) cho biết, khi đến nhà cháu trai, bà đã xúc động ôm anh Mạnh và người thân của anh Mạnh bật khóc. Bà Hoa nói, gia đình bà hãnh diện khi có một người cháu trai đã không quản nguy hiểm, liều mình vào cứu bé gái 3 tuổi.

Ngay sau đó, anh Mạnh đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ và người thân về sự việc cứu được cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống.

“Nghe con kể lại sự việc, tôi vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Khi xem lại clip con cứu cháu bé, tôi không khỏi sợ hãi và đã bật khóc”, bà Nhẫn nói.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12A (tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

